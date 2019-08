Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fyzioterapeutka radí: Nechajte deti chodiť naboso, v budúcnosti sa vám za to poďakujú

Chôdza naboso u detí má veľa pozitív. Spevňuje sa im postavenie tela a mnoho ďalších vecí. Viac sa dozviete v rozhovore s fyzioterapeutkou.

BRATISLAVA 20. august - Nohy nosia človeka a hoci na to pomerne často zabúdame, je veľmi dôležité, aby ľudia dbali na ich zdravie. Chôdza ako taká predstavuje prvý kontakt so zemou. Tej sa dotýkame práve chodidlom. Pri chúdzi vznikajú rôzne nárazové vlny a zmeny na tele. Chodenie naboso patrí medzi často diskutované témy a vo všeobecnosti sa považuje za prospešné, čo priznáva aj odborníčka: „Vo všeobecnosti je to prospešné, no každý extrém škodí. Chôdza naboso v akýchkoľvek podmienkach a situáciách tiež nie je odporúčaná. Človek musí dávať pozor na to, kde sa nachádza, akým spôsobom to robí a ako nohu kladie. Povrch, po ktorom chodíme, je tiež veľmi dôležitým prvkom,“ vysvetľuje v rozhovore pre Dobré noviny fyzioterapeutka Martina Nagyová.

Človek by podľa nej nemal nikdy prestať chodiť naboso

Je to akési pokračovanie základného vývoja od detstva. „Deti majú chodenie naboso ako prirodzenú vlastnosť a pokračuje to až do dospelosti. A keď sa človek rozhodne v rámci prirodzenej chôdze chodiť naboso všeobecne všade a vždy, tak na to si treba tiež dávať pozor.“ Rodičia by mali nabádať svoje deti k tomu, aby chodili naboso, treba ale zvýšiť pozornosť pri vonkajšom prostredí. „Noha prirodzene chodí po mäkkom prostredí, to je prirodzené prostredie človeka. Chodenie po betóne sa nezaraďuje medzi prirodzenú vlastnosť pre nohu. Znamená to, že tvrdý povrch môže spôsobiť problémy na chrbtici a deformáciu nohy.“ Pri chôdzi naboso je noha voľná, svalstvo sa môže natiahnuť a aktivuje sa nervový systém.

Prvý kontakt chodidla so zemou je sprevádzaný zmenami

„Pokiaľ nohu neotužujete a nepripravujete postupne, je viac než pravdepodobné, že chodidlo bude reagovať. Pokiaľ je povrch vhodný, cievne pomery a vplyv na nervové zakončenia v nohe sa zmení. Miestny opuch, začervenanie, páliva bolesť na chodidle môžu byť znakom nadmernej záťaže,“ vysvetľuje fyzioterapeutka. Nepovažuje sa to za zlé, pokiaľ stav odíde do hodiny od skončenia pôsobenia podnetu. Ak sa stav neupraví, mechanika a technika chôdze na boso nemusí byť správna. V tomto prípade sa odporúča stav prekonzultovať s fyzioterapeutom.

Pri výbere vhodnej obuvi by sme podľa Nagyovej mali dbať na viacero aspektov. „Ideálne je, aby noha bola voľná. To znamená, že musíme prispôsobiť obuv tak, aby sme nemali pocit, že noha sa v obuvi nemôže hýbať. Ale taktiež musí mať pocit, že je spevnená,“ hovorí fyzioterapeutka. Každému by mal byť výber topánky prispôsobený individuálne, pretože každý má inak postavenú nohu a aj iný typ chodidla. Keď má človek na nohe topánky, je to ako keby mal ortézu. Vypne sa nervový systém, svaly a inak vnímame nohy. Chodidlo a samotná noha sa zaťažuje pri zlom držaní tela, ale aj zlým výberom obuvi. Chodenie naboso len po tvrdom teréne (po betóne) môže spôsobiť bolesti hlavy, migrénu alebo závraty.

„Chôdza naboso u detí je veľmi dôležitá, pretože im vytvára lepšiu oporu, dieťa vie lepšie pracovať s ťažiskom a spevňuje sa mu celkovo aj postavenie tela. Do budúcna to má veľmi silný význam, lebo dieťa má dobre vyvinutý stabilný základ,“ vysvetľuje Nagyová. Práve preto nie je dobré dieťa nútiť kráčať a chodiť len v rôznych typoch obuvi, ale prospieva aj chôdza naboso. Noha musí prirodzene pracovať a vyvíjať svojim vlastným tempom.

Viac o pozitívach chôdze naboso ale aj o správnom výbere topánok sa dozviete v priloženom videorozhovore.