V jej magazíne môžete byť aj vy. Katka ukazuje, ako si Slováci plnia sny

Dream & live magazine prináša príbehy ľudí, ktorí sú v rôznych fázach plnenia svojich snov.

Magazín, ktorý je plný energie a inšpirácií — Foto: Archív: Katarína Sedláková

BRATISLAVA 18. augusta - Krásne inšpiratívne príbehy a emócie zachytené na fotkách. Práve toto bolo spojenie, ktoré chcela Katarína Sedláková zachytiť a zhmotniť v hmatateľnej podobe. Tak vznikol magazín, ktorý sa odlišuje od tých klasických, je personalizovaný a motivuje druhých ľudí k tomu, aby sa nebáli ísť za svojimi snami.

Pred pár rokmi si prišla s veľmi zaujímavým nápadom, že zhmotníš splnené sny iných ľudí a pretavíš to do magazínu. Ako to celé vzniklo?

Celé to začalo časopismi na mieru, ešte v roku 2014. V roku 2015 vznikli prvé dva magazíny Dream & live, v ktorých sa spájali príbehy splnených snov viacerých dvojíc. Veľmi rada spomínam na náš prvý magazín so splnenými snami v rozkvitnutom Paríži, kde sme zachytili príbeh zásnub Sašky a Mirka, a taktiež prvú návštevu a dobrodružstvá pri fotení Klaudie s jej maminou. O rok neskôr vyšiel prvý „veľký“ magazín snov. Kým časopisy na mieru a prvé dve vydania Dream & live magazínu boli v prvom rade určené pre ľudí, ktorých fotopríbehy v nich boli zachytené, ich rodiny a priateľov, ďalšie čísla boli a sú určené pre všetkých, ktorí snívajú a veria v krásu splnených snov. No niekedy možno potrebujú trošku nakopnúť k splneniu tých svojich. Práve toto je totiž cieľom Dream & live magazínu.

Magazín Dream & live — Foto: Archív: Katarína Sedláková

Čím je iný a ako sa odlišuje od klasického formátu?

Je o snívaní, plnení snov a o inšpiráciách zo života. Spája myšlienku môjho blogu Dream & live s Fotkami pre radosť. Časopisy ma fascinovali už odmalička, no postupom času ma prestali baviť. Nachádzala som v nich stále menej inšpirácií a článkov na čítanie, a stále viac reklamy. Tak som si vysnívala časopis podľa seba, môj magazín snov. Je to prvý magazín bez klasickej platenej reklamy, s fotkami na mieru jednotlivým článkom (žiadne fotky z fotobanky či archívu iných ľudí), motivačnými citátmi a nadčasovou grafikou. Viete ho čítať od prvej strany až po poslednú (doslova), je plný pozitívnej energie a motivácie plniť si sny.

Čo v ňom zachytávaš?

Dream & live magazine prináša príbehy ľudí, ktorí sú v rôznych fázach plnenia svojich snov. Spája ich však jedna vec – robia to, čo ich baví a napĺňa. Vďaka ich príbehom a inšpiráciám zo života je magazín plný pozitívnej energie a núti čitateľov zamyslieť sa nad tým, čo milujú, po čom túžia najviac na svete a postrčí ich k tomu, aby pobehli na ceste za svojimi snami.

Magazín je určený pre všetkých, ktorí snívajú a veria v krásu splnených snov — Foto: Archív: Katarína Sedláková

Komu je magazín určený?

Ako som spomenula vyššie, je určený pre všetkých, ktorí snívajú a veria v krásu splnených snov. Je však vhodný najmä pre mladé kreatívne ženy, ktoré začínajú so svojou značkou alebo blogom, a taktiež vedia oceniť kvalitné fotky a prepracovaný vizuál magazínu.

Ako vzniká jedno číslo?

Magazín patrí k tzv. pomalým magazínom. V poslednom čase si robím srandu z toho, že je to zrejme najpomalší zo všetkých pomalých časopisov. Zbieram si nápady a postupne si z nich skladám tematické čísla. Zároveň sa však magazín mení a rastie spolu so mnou. Predposledné dve čísla vznikali v lete a spracovali sa koncom leta, ale posledné číslo je napríklad špeciálna ročenka, kde nájdete prierez celým rokom od jari až po zimu. Všetky čísla sú však koncipované tak, aby sa k nim dalo vracať aj po niekoľkých rokoch. Ak ide o spoluprácu s inými ľuďmi a prezentáciu ich príbehu, dohodneme sa na koncepte fotenia aj článku. Pripravím základný rámec, buď vo forme rozhovoru, alebo nechám dotyčnú osobu „hovoriť“ vlastnými slovami na pár základných okruhov. Snažím sa im nechať voľnosť, aby bol výsledok čo najviac autentický. Potom si naplánujem vizuál jednotlivých stránok, aby fotky vkusne a zmysluplne dopĺňali texty. S finálnym grafickým spracovaním a prípravou do tlače mi pomáha grafik a všetky texty prejdú aj jazykovou korektúrou. Celý proces od prvého fotenia po samotnú tlač trvá aj niekoľko mesiacov a na konci sa vždy tešíme z voňavých výtlačkov.

Každý z príbehov má svoje čestné miesto v magazíne, spolu s ostatnými tvorí harmonický celok

Ktorý z príbehov je pre teba najobľúbenejším?

Nikdy som nad tým takto nerozmýšľala. Každý z príbehov má svoje čestné miesto v magazíne, spolu s ostatnými tvorí harmonický celok, a každý z nich je svojím spôsobom inšpiratívny. Možno by som len pre zaujímavosť dodala, že svoj príbeh má aj samotný magazín, ktorý je tiež splneným snom. So zákulisím jeho tvorby sa delím na svojom blogu a teší ma, že čitatelia vnímajú aj tento príbeh a je pre nich taktiež inšpiratívny.