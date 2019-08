Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prešiel Afriku na Pionierovi: Malo to tam byť plné teroristov, ale ľudia nás pozývali na obed

Marek Slobodník je odvážna dobrodruh, ktorý precestoval Afriku na legendárnom Pionieri. O tom, čo ho postretlo na cestách, ktoré sa začali ešte v Banskej Bystrici porozprával v rozhovore pre Dobré noviny.

BRATISLAVA 8.augusta - Slovenský cestovateľ Marek Slobodník sa spolu s partiou kamarátov jedného dňa rozhodli, že vyrazia prebádať Afriku. Zvolili si však netradičný spôsob dopravy. Z Banskej Bystrice vyrážali na motorkách značky Jawa Pionier, aby zažili neopakovateľné africké dobrodružstvo.

Marek už v minulosti upútal pozornosť verejnosti, keď sa na Pionieri dostal k Aralskému jazeru v Kazachstane. Množstvo fanúšikov získal aj počas ďalších výprav českých žltých trabantov, v rámci ktorých prešiel na Jawe 250 Južnú Ameriku, Austráliu, Indonéziu a Áziu.

Pätica dobrodruhov prešla 10 afrických štátov

Na dobrodružnej ceste do Afriky Mareka sprevádzali kameraman a pilot dronu Martin Kochník, fotograf Marek Duranský a dvaja mechanici, bratia Milan a Ondrej Hurárovci.

Po tom, ako zažil Afriku na vlastnej koži tvrdí, že je úplne odlišná, ako ju často vnímame z médií. „Napríklad Sudán mal byť nebezpečný a plný teroristov, nám sa zdal opak pravdou. Ľudia nás tam pozývali na obed, boli veľmi milí a pohostinní,” povedal vodca výpravy pre Dobré noviny.

„V Etiópii sme skončili vo väznici, v Mozambiku sme bojovali s maláriou“

Ako Marek priznáva, počas piatich mesiacov v cudzine zažili aj neľahké okamihy. „V Etiópii v oblasti Bahir Dar na nás ľudia hádzali kamene a vôbec neboli priateľskí, doteraz nevieme prečo. Najhorší zážitok ale bol, keď nás v noci zablokoval pickup so zahalenými ozbrojencami na korbe, ktorí nám prikázali, aby sme ich nasledovali, pretože sme vraj v nebezpečnej oblasti. Zatiaľ čo sme sa vážne obávali, že nás práve unášajú teroristi, napokon sa z nich vykľuli policajti, ktorí nás chceli ochrániť,” vysvetlil.

V tomto väzení zažila pätica Slovákov zaujímavé stretnutie so somálskym utečencom, ktorý sa snažil dostať do Nemecka. V Mozambiku dvaja členovia výpravy dostali nebezpečnú maláriu a museli byť hospitalizovaní v miestnej nemocnici. To bol u Mareka moment, keď sa naozaj bál, či cestu vôbec dokončia.

Tentokrát sa Marek vybral na ďalekú cestu aj s technikou, aby zvečnil tie najkrajšie momenty. „Nakrútili sme rôzne príbehy ľudí, zaujímavosti a krajinu. Veci, ktoré sme zažili, napísali samotný príbeh.“ Počas cesty si uvedomil, že mu nič v živote nechýba. Slobodu, ktorú mal počas jazdy na motorke, nezažil nikde inde na svete.

Celovečerný road movie Afrika na Pionieri príde na plátna na jeseň 2019.

Marek Slobodník na dobrodružnej výprave v Afrike — Foto: Archív: Marek Slobodník

