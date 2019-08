Klaudia Fiolová

Najprekvapivejšia púšť na svete. Ruská Sibír ukrýva medzi zasneženými horami piesočnatú oblasť

Púšť, ktorá je na svete jediná svojho druhu.

Najzaujímavejšia púšť na svete sa nachádza v Rusku — Foto: Instagram/caucasia.ru, marina_ogneva_curly

SIBÍR 3. augusta - Keď sa povie púšť, väčšina ľudí si spomenie na miesto plné piesku, dún a horúceho počasia. Oázy, ťavy a teploty nad 40 stupňov Celzia sú charakteristické pre oblasti, kde je sucho. V Rusku sa ale nachádza púšť, ktorá tieto fakty úplne vyvracia.

Najväčšia krajina na svete je známa tým, že na jej území prevláda veľká zima. Nie nadarmo sa používa slovné spojenie zima ako v Rusku. Aj napriek tomu sa v srdci Sibíri nachádza jedna z najmenších púští na svete. Vedeli by ste si predstaviť prechádzať sa po horúcom piesku a pritom sa pozerať na zasnežené vrchy? V unikáte menom Púšť Chara je možné všetko.

Neopakovateľný zážitok

Púšť nazývaná „Chara Sands" je obklopená tajgou, riekami a jazerami. Nezvyčajné miesto vzniklo približne pred 40 000 rokmi. Niekdajšie jazero, ktoré sa nachádzalo na tomto území, vyschlo a vznikol tak ojedinelý jav uprostred Sibíri. Šesť kilometrov dlhá púšť je zaujímavá aj tým, že počas zimy tu nájdete aj sneh a teploty sa pohybujú do - 50 stupňov Celzia.

Jedno z najvyhľadávanejších turistických miest sa ale nachádza v ťažko dostupnej oblasti. Záujemcovia musia zdolať okolité hory alebo sa previesť vlakom do mesta Chara. Odtiaľ to na púšť potrvá približne hodinu. Prechádzka v piesočnatých dunách nepochybne prináša turistom neopakovateľný zážitok, na ktorý budú spomínať do konca života.