Klaudia Fiolová

Dnes o 10:19 Toto fanúšikovia určite nečakali. Ďalšieho agenta 007 nestvárni Daniel Craig ani žiadny iný muž

Pokračovanie akčného filmu prinesie nečakané novinky pre fanúšikov.

Daniel Craig ako James Bond — Foto: TASR

LONDÝN, 15. júl - Legendárny James Bond sa vracia do kín, ale je plný prekvapení. Tvorcovia filmov o legendárnom agentovi sa rozhodli, že tentokrát postavia do hlavnej úlohy nového filmu inú postavu ako Jamesa Bonda. Chcú totižto kráčať s dobou a priniesť niečo nové a nečakané. Na konci poslednej časti akčného filmu James Bond v podaní Daniela Craiga zároveň vyhlásil, že odchádza do dôchodku.

Ako uvádza britský portál DayilyMail a zároveň aj niekoľko ďalších britských a amerických médií, pokračovanie legendárneho filmu bude lepším ako kedysi. Keďže svet potrebuje ďalšieho tajného agenta, ktorý ochráni všetkých ľudí pred nebezpečenstvom, tvorcovia sa rozhodli, že novú hlavnú úlohu a nového agenta 007 stvárni žena a to konkrétne herečka Lashana Lynch.

Lashana Lynch je uznávanou herečkou, ktorá sa naposledy objavila vo filme Captain Marvel. Práve táto kráska by mala podľa zdrojov britského portálu Metro obsadiť rolu agenta 007. Herečka, samozrejme, nestvárni Jamesa Bonda, ale titul agenta 007 pripadne práve jej postave.

britská herečka Lashana Lynchová Foto: TASR

Čo vieme o deji nového filmu

Film sa bude nakrúcať v Taliansku a vo Veľkej Británii. Po tom, ako Bond odchádza do dôchodku a presunie sa do jeho príbytku na Jamajke, jeho nadriadení mu volajú kvôli novému nebezpečiu. Podľa zdrojov portálu Dailymail práve tu nastane nečakaný zvrat a v úlohe agenta 007 uvítajú krásnu herečku Lashanu. Nový film nesie pracovný názov Bond 25 a v úlohe Jamesa Bonda by opäť nemal chýbať Daniel Craig. Ďalšou novinkou je, že sa v „bondovke“ objaví aj fantastický Remi Malek, ktorý je držiteľom Oscara za rolu Freddieho Mercuryho v snímke Bohemian Rhapsody. Práve on by mal stvárniť hlavného nepriateľa agenta 007, ktorým bude teda po novom žena.