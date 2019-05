Pavol Hirka

Dnes o 14:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najlepšie v Európe: Prestížny portál vychvaľuje Vysoké Tatry. Takéto krásne slová im venoval

Naše veľhory sa môžu pýšiť veľkým ocenením.

Vysoké Tatry — Foto: FB/Vysoké Tatry - Hory zážitkov

BRATISLAVA (TASR) – Britská cestovateľská príručka Lonely Planet, ktorá informuje o rôznorodých zaujímavých miestach na planéte už takmer 50 rokov, si všimla aj Vysoké Tatry a venovala im krásne slová. Najvyššie pohorie Karpatského oblúka kraľuje v zozname desiatich najlákavejších európskych destinácií.

Zástupcom regiónu toto ocenenie symbolicky na Lomnickom štíte odovzdal Joe Reville, generálny manažér Lonely Planet pre strednú Európu. „Na Vysokých Tatrách je niečo mýtické. Návštevníci tohto regiónu budú očarení vznešenou ríšou krivolakých vrchov a majestátnych vodopádov, ako aj vynikajúcou šancou pozorovať medvede hnedé, ktoré už v mnohých častiach Európy vyhynuli,“ skonštatoval Reville.

Spolu s ďalšími skúsenými cestovateľmi z celého sveta ocenili na Vysokých Tatrách aj možnosť vystúpiť na Gerlachovský štít, pokojné člnkovanie na čírej hladine Štrbského Plesa a tradičnú pohostinnosť na vysokohorských chatách.

Vysoké Tatry — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Kamzík vrchovský tatranský — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Štrbské pleso — Foto: pixabay.com/simy27

Medveď hnedý — Foto: TASR/Milan Kapusta

Štrbské pleso — Foto: pixabay.com/Simy27

Nad krásou Tatier sa rozplýval aj Tom Hall, ďalší zástupca portálu. Nazval ich rajom dobrodruhov a špeciálne spomenul ich pestrú ponuku - vodopády, vysokohorské lúky či viac ako sto ultramarínových jazier. Pripomenul aj možnosť pozorovania divokej zvery ako medveďa hnedého, rysa či symbol Tatier, kamzíka.

Reville dodal, že rebríček Best in Europe 2019 predstavuje európske destinácie, ktoré podľa neho stojí za to navštíviť a prináša tipy na výlety za gastronómiou či na miesta, ktoré návštevníci ocenia, keď potrebujú utiecť pred davmi. Za Vysokými Tatrami sa umiestnil napríklad Madrid, arktické pobrežie na Islande či Bari v Taliansku.