Košičanka vyrába parfumy, za ktorými sa idú v Paríži potrhať, ale doma o nej takmer nevieme

Voňavky, ktoré sa vyrábajú v laboratóriu na východe Slovenska, sú iné ako tie z drogérií a parfumérií.

Vľavo parfum 1907, vpravo parfumérka Eva Škovranová. — Foto: Archív Evy Škovranovej

KOŠICE 3. marca - Tak, ako hudobník počuje v hlave skladbu alebo maliar vidí obraz, tak aj parfumér v hlave cíti vôňu. Hovorí to Košičanka Eva Škovranová, ktorá sa už niekoľko rokov venuje výrobe exkluzívnych, umeleckých niche parfumov. Vedie firmu 1907 Perfumeries, ktorá je jedinou svojho druhu v strednej Európe. Eva najskôr začínala s výrobou mydla, no vďaka jej unikátnym vôňavkám ju už poznajú priaznivci kvalitných parfumov po celom svete.

V rozhovore s Evou Škovranovou sa dočítate, aké vône preferujú Slováci, ako vznikajú niche parfumy a aj to, ako so vznikom 1907 Perfumeries súvisí Evina babička.

Vône, ktoré ponúka 1907 Perfumeries. Foto: Archív Evy Škovranovej

Vaša firma 1907 Perfumeries sa zaoberá výrobou a predajom niche parfumov. Aké sú to vône, čím sú špecifické?

Niche, teda výklenkové alebo umelecké parfumy, sú iné tým, že sa vyrábajú v pomerne malých množstvách. Nerobí sa na ne reklama, takže pre bežného spotrebiteľa sú neznáme. Parfuméri si tu vedia dovoliť použiť málo dostupné suroviny vo vysokej kvalite. 1907 Perfumeries sa špecializuje na málo dostupné niche, umelecké a luxusné značky, kvôli ktorým museli niekedy parfumoví fajnšmekri cestovať do špecializovaných butikov v zahraničí. Momentálne v našich butikoch nájdete 38 parfumových značiek z celého sveta. Tieto vône sú špecifické tým, že voňajú inak ako to, na čo sme zvyknutí z bežných parfumérií. Často ide o parfumy a parfumové extrakty, čiže tieto parfumy obsahujú vysoký podiel vonných olejov. Môžu sa vám páčiť alebo nepáčiť, ale nedá sa im uprieť charakter a kvalita. Z 38 parfumových značiek v našich butikoch je jedna značka naša vlastná s názvom 1907. Parfumy 1907 vyrábame v Košiciach a predávajú sa vo viacerých niche parfumériách po svete. Myslím, že máme najväčší výber týchto parfumov, čo sa týka kamenných predajní v týchto končinách.

Parfum 1907. Foto: Archív Evy Škovranovej

Prečo sa vaša firmička volá 1907 Perfumeries? Je za týmto názvom nejaký príbeh?

1907 je rok narodenia mojej babičky. 1907 je pocta mojej babičke, ktorá mi rozprávala príbehy zo svojho života. Tieto príbehy vo mne zostali hlboko zapísané, rovnako aj jej ľaliové a fialkové voňavé vodičky, ktoré vyrábala z kvetov. Pre mňa, keď som bola dieťa, bola ľaliová vodička hotový zázrak na všetko. Keď vás uštipol komár, prvou pomocou bola ľaliová vodička. Keď ste mali vyrážku, pomohla ľaliová vodička. Keď som chcela byť voňavá, opäť ľaliová vodička. Jednoducho ľaliová vodička, zázrak na všetko. 1907 má v znaku symbol „fleur de lis“ - ľaliu. Dôvodov, prečo je to ľalia, je viacero, ale babičkina vodička je jedným z nich.

Parfuméria 1907 v Košiciach. Foto: Archív Evy Škovranovej

Na slovenskom trhu pôsobíte už 10 rokov, začínali ste s výrobou mydla a kozmetiky. Ako ste sa dostali k parfumom?

Áno, začínala som mydlom. Variť mydlo bola moja túžba, opäť za to môže moja babička. Tá vedela variť mydlo a veľa mi o tom rozprávala. Keď som bola malá, behala som bosá po dvore, často mi vravela, aby som nebehala po vyhasnutej pahrebe, lebo si popálim nohy. Nerozumela som, ako si môžem popáliť nohy na vyhasnutej pahrebe. Vysvetlila mi, že z popola sa voľakedy vyrábal hydroxid, popol sa zmiešal s vodou a precedil cez plátenko. Vzniknutá tekutina sa pridávala do hrnca s tukom. Spojením tuku a hydroxidu vzniká mydlo. Takže nebehajte po vyhasnutej pahrebe bosými nohami, môžete si popáliť nohy. Od mydla bol už maličký krôčik ku kozmetike, vyrábali sme krémy na tvár, ruky, telové mlieka, šampóny, sprchovacie gély, všetko na prírodnej báze. Keď naši zákazníci prišli s tým, prečo nerobíme aj parfumy, najprv to bolo pre mňa niečo nepredstaviteľné. Trvalo mi chvíľu spracovať tú nepredstaviteľnú predstavu. Keď som ju pripustila, tak padlo rozhodnutie, že ak vyrábať parfumy, tak jedine niche. Podarilo sa, parfumy vyrábame už piaty rok, ak nerátam viac ako ročnú prípravu predtým na ich výrobu. 1907 bola a myslím, že aj dodnes je jediný výrobca niche parfumov v strednej Európe. Na začiatku sa to javilo ako niečo, čo sa nemôže podariť. V tom čase sa nikomu zo srdca Európy nepodarilo dostať do vôd niche parfumérie. Pre mňa, a asi som nebola sama, to bol malý zázrak, keď predajňa v Paríži povedala, že berie celý náš parfumový rad.

Eva Škovranová. Foto: Archív Evy Škovranovej

Ako a kde hľadáte vhodné vône do parfumov?

Neviem, či sa to dá nazvať hľadaním, pretože to, čo sa zatvára do flakónov, je skutočne veľmi rôzne. Nájdete tam napríklad knižnicu, námornú bitku, Aston Martin, hruškový dezert, Van Goghov obraz... My sme sa v našej novej parfumovej kolekcii 1907 Pod povrchom (Beneath the Surface) rozhodli do flakónov zatvoriť veci, o ktorých všetci vieme, ale uvedomujeme si ich len okrajovo. Sú síce súčasťou našich životov, ale zamýšľame sa nad nimi len niekedy. Tiež sme sa rozhodli vrátiť do čias zlatej parfumérskej éry. Vystavali sme naše parfumy veľmi komplexne, prechádzajú vývojom a nepovedia svoj príbeh hneď pri prvom ovoňaní. Vezmú si svoj čas, takže žiadny impulzívny nákup, na ich pointu si treba počkať. To, čo sa dá zatvoriť do flakónika, je veľmi rôzne. Každého zaujme, nadchne niečo iné a skúsi to rozpovedať v našom prípade cez vôňu. Je to rovnaké ako pri hudobnom skladateľovi alebo maliarovi, inšpirácia je rôzna.

Niche parfumy, ktoré ponúka firma 1907 Perfumeries. Foto: Archív Evy Škovranovej

Ako vaše parfumy vznikajú? Ide o náročnú prácu?

Parfumy vznikajú ako akékoľvek iné umelecké diela. Tak, ako hudobník počuje skladbu v hlave alebo maliar vidí obraz, rovnako tak parfumér v hlave cíti parfum. Hudobník vie, ako znie jednotlivý tón, parfumér vie, ako vonia jednotlivá zložka. Parfum vzniká v hlave. Keď je jasná vôňa, tak sa prechádza k reálnemu miešaniu parfumových zložiek. Tak ako maliar má svoju paletu farieb, tak aj parfumér ma svoju paletu zložiek, s ktorými pracuje. Hotová parfumová báza musí spĺňať všetky legislatívne predpisy, musí byť bezpečná pre spotrebiteľa, preto sa vypracuvávajú bezpečnostné listy pre každú použitú parfumovú zložku, jej koncentráciu, bezpečnostné limity. Parfumová báza, ktorá má olejovú podobu, sa ďalej dáva na nosič, v našich končinách je to alkohol. Tu prichádza moment, keď je potrebné zaslať parfum na ďalšie testovanie, musí totiž spĺňať „Bezpečnosť kozmetického výrobku“. V tomto momente sa všetky bezpečnostné listy stretnú, nielen tie, ktoré sa týkajú použitých surovín, ale aj tie, ktoré sa týkajú každého použitého materiálu, ktorý bude v kontakte s parfumom - flakón, pumpička. Všetky protokoly odchádzajú spolu s parfumom na ďalšie testovanie. Výsledkom tohto testovania je konečný protokol, ktorý vám umožní dať parfum na trh. Parfum ďalej prechádza zretím, doba zretia je rôzna. Keď je parfum vyzretý, môže sa začať plnenie do flakónov, pred plnením sa ešte chladí. Romantická časť práce je len asi tá časť, keď sa robí prvá vzorka, potom je to už o predpisoch, limitoch a presnosti. Nefunguje to tak ako vo filme Parfum – príbeh vraha, aj keď niektoré veci zobrazené vo filme sa v parfumérčine používajú dodnes. Scéna, keď zavraždenú dievčinu vrah natrie masťou a zabalí ju do plachty, po vybalení z nej masť oškriabe nožom a extrahuje z tej masti vôňu ženy - tento proces sa používa dodnes a spracuvávajú sa tak niektoré druhy kvetov.

Takto vzniká niche parfum. Foto: Archív Evy Škovranovej

Aké niche parfumy sú u Slovákov najobľúbenejšie?

Na túto otázku sa ťažko odpovedá. Slováci, ak nerátam skupinu fajnšmekrov, ktorá je tu už pomerne veľká, začali len v poslednej dobe viac vnímať niche parfumy. Na rozdiel od zahraničia, kde je tento parfumový prúd už rozbehnutý natoľko, že význame začína komplikovať život veľkým, známym značkám. Tieto veľké značky majú potrebu skupovať niche značky do svojho portfólia. Slováci, aj keď chcú voňať inak, sa ešte stále boja voňať inak. Vidíme to častou nás v obchode, že aj sa im páči niečo odvážnejšie, ale radšej vezmú niečo páčivejšie, aby nepútali pozornosť. Tiež sa dosť riadia tým, čo majú ostatní, najlepšie kvetinovka, citrusy alebo vodný tón. To je väčšina. Menšina, to sú už individuality, tí sa už neboja, skutočne hľadajú niečo iné a tu je to skutočne veľmi pestré. My sa zaujímame o tú menšinu, presne ona sú naši zákazníci.

Eva Škovranová pri výrobe parfumov. Foto: Archív Evy Škovranovej

Aký je rozdiel v tom, keď si zákazník kúpi parfum u vás a v bežnej parfumérii či drogérii?

Určite je rozdiel v servise, dovolím si povedať, že servis, ktorý dávame svojim zákazníkom, je na veľmi vysokej úrovni. Nielen vedomostnej. Vieme tiež poradiť pri výbere parfumu s dôrazom na individualitu klienta. Ďalší rozdiel je koncentrácia vonných olejov v parfume, už som spomínala, že v mnohých prípadoch ide až o parfumové extrakty. Máme aj veľmi exkluzívne kúsky, napríklad značku, ktorá vyrába ročne len pár tisíc kusov flakónov zo svojich vôní a dá sa kúpiť, ak si dobre pamätám, na 70 miestach na svete. Samozrejme, že si s takýmto parfumom kupujete aj kus exkluzivity. Máte tak istotu, že stretnete len veľmi málo ľudí s rovnakým parfumom, ak vôbec niekoho.

Vône z ponuky 1907 Perfumeries. Foto: Archív Evy Škovranovej

Viete zákazníkovi vyrobiť parfum "na mieru"? Je to možné?

Áno, je to možné, ale najrozumnejšie je, to odporúčame aj našim zákazníkom, aby si najprv s nami prešli parfumy, ktoré máme v poličkách a ak sa skutočne nič nenájde, až vtedy začali uvažovať o osobnom parfume. Keďže máme niektoré veľmi málo dostupné a zaujímavo voňajúce kúsky, bola by škoda neskúsiť nájsť najprv niečo medzi nimi. Samozrejme, ak sa nič nenájde, tak vieme prejsť k tvorbe osobného parfumu. Tu si ale treba uvedomiť, že taký parfum nestojí 50 eur, tá suma je oveľa vyššia, tvorba netrvá hodinu alebo pár minút, niekedy to môže byť aj pár mesiacov alebo rok. Parfum sa skutočne šije na mieru pre zákazníka, musí to byť jeho druhá koža, jeho voňavý podpis, ktorý ho vystihuje.

Parfuméria v Bratislave. Foto: Archív Evy Škovranovej

Za roky pôsobenia ste si získali stálu klientelu. Aký je váš kľúč k úspechu?

Myslím, že najdôležitejšie je zostať človekom, byť reálny, skutočný človek. Mnohí zabúdajú, že úspešnými sa nerobíme len my sami, úspešnými nás robia ľudia, ich záujem, podpora, ich ocenenie našej práce. To je môj kľúč k úspechu, nezabudnúť zostať človekom a robiť svoju prácu s nadšením a najlepšie, ako viem.

Aké sú vaše plány s 1907 Perfumeries do budúcna?

Je to jednoduché, čo sa týka značky 1907, určite vydať ďalší parfum, vstúpiť na ďalší trh. Čo sa týka butikov 1907, získať ďalších zákazníkov, ktorí s nami vstúpia do jednosmerky menom niche.