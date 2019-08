Inzercia

Dnes o 10:38 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vydajme sa na cestu spoznávania Slovenska

Tohtoročné leto nás už pobláznilo tropickými horúčavami, ale aj jesennými teplotami. Preto je dobré mať prichystaný záložný plán do každého počasia. Máte už naplánovaný nejaký výlet na toto leto? Ak ste to ešte nestihli, nechajte sa inšpirovať našimi tipmi, ktoré sme pripravili spolu s Veľkou letnou súťažou Figaro a spoločne strávme nezabudnuteľné leto v našej rodnej krajine.

— Foto: adn

Gýmeš

Pôsobivá zrúcanina hradu z 13. storočia, ktorá sa vypína na kopci Dúň pri dedinke Jelenec, vás dozaista vráti do čias rozprávok a povestí. Hradné veže, nádvoria, paláce či hradné opevnenia nevznikli všetky naraz, ale až postupným budovaním a spájaním. V roku 1302 Gýmeš dobil Matúš Čák Trenčiansky, no neskôr bol z neho vyhnaný a hrad zostal kráľovským majetkom. Zrúcanina hradu Gýmeš ponúka krásny výhľad na okolité lesy a krásnu slovenskú prírodu.

Foto: adn

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Ak máte záujem spoznať našu krajinu nielen vďaka jej krásnej prírode, ale chcete sa dozvedieť niečo aj z jej histórie, odporúčame vám navštíviť Zemplínske múzeum v Michalovciach. Na prvý pohľad zaujme už kaštieľom, ktorý je kultúrnou pamiatkou a vo vnútri vás zasype informáciami o tom, ako kedysi žili naši predkovia. Nachádzajú sa tu viaceré historické, prírodovedecké a archeologické expozície, či dokonca neolitická keramika a eneolitické predmety.

Foto: adn

Čachtický hrad

V Malých Karpatoch vášmu zraku určite neunikne zrúcanina hradu z 13.storočia, ktorá je opradená viacerými povesťami o jej najznámejšej majiteľke, uhorskej grófke Alžbete Báthoryovej, prezývanej Čachtická pani. Tradovalo sa, že zámožná Bátorička sa kúpala v krvi svojich služobných, aby si tak zachovala večnú mladosť. Údajne bola viackrát pristihnutá aj pri mučení či zavraždení svojich slúžok, ktoré neskôr zakopala v okolí Čachtického hradu. Vďaka vysokému spoločenskému postaveniu bola odsúdená len na domáce väzenie a jej komplici boli popravení.

Foto: adn

Turecký most v Poltári

Tretí najstarší zachovaný most svojho druhu na Slovensku sa nachádza v meste Poltár a môže sa pýšiť naozaj historickým vzhľadom. Most pochádza ešte z čias tureckej nadvlády, vďaka ktorej získal aj pomenovanie „turecký“, približne zo 16. - 17. storočia a dnes je technickou kultúrnou pamiatkou. Pri jeho oprave okolo roku 1886 boli použité pôvodné kamene, preto nestratil nič na svojom starobylom vzhľade. Tento most je prístupný len peším turistom a mesto Poltár sa pravidelne stará o jeho údržbu.

Foto: adn

Špania dolina

Pôvodne banícka obec na strednom Slovensku, ktorá bola kedysi známa po celej Európe. Známa bola najmä pre jej veľké náleziská medenej rudy, niekedy aj s obsahom striebra, ktorá sa tam pravdepodobne ťažila už v eneolite. Okrem bohatej baníckej histórie vás určite zaujme aj krásnym panoramatickým výhľadom na okolité hory, náučným chodníkom, či šachtami a štôlňami ukrytými v lese. Pre milovníkov športu odporúčame horské zvážnice na cyklistiku, či v zime na bežky.

Foto: adn

Bratislavský hrad

Aj keď ide asi o našu najznámejšiu pamiatku, veľa Slovákov ešte Bratislavský hrad nemalo možnosť navštíviť. Prvé počiatky hradu siahajú až do 13. storočia, pričom v 15. storočí bola jeho pôvodná podoba prestavaná na tú dnešnú. Okrem krásnej historickej budovy a francúzskych záhrad môžete na hrade obdivovať aj historické múzeum. Návštevu bratislavského hradu môžete spojiť s nejakým zaujímavým podujatím, ktoré sa na hrade často organizujú.

Foto: adn

Považský hrad

Zrúcanina Považského hradu, nazývaného aj Bystrický hrad, sa týči na strmom vrchu na pravom brehu rieky Váh neďaleko Považskej Bystrice. Prvá zmienka o hrade pochádza z roku 1316, ale neoverené zdroje tvrdia, že bol postavený už okolo roku 1128. Priaznivá poloha Považského hradu vám poskytne možnosť kochať sa krásami okolitej slovenskej prírody a premýšľať nad tým, ako sa kedysi po hradných priestoroch prechádzali jeho majitelia a služobníctvo.

