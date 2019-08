Inzercia

Objavte spolu krásy Slovenska

Leto je už v plnom prúde a každému z vás už v hlave beží predstava, ako niekde oddychuje s vyloženými nohami. A čo tak dopriať si kúsok zdravého pohybu na čerstvom vzduchu a objaviť nepoznané krásy Slovenska? Nechajte sa inšpirovať tipmi Veľkej letnej súťaže Figaro a spoločne strávte nezabudnuteľné leto v našej rodnej krajine.

Dražovský kostolík

Kostol sv. Michala archanjela, alebo inak nazývaný Dražovský kostolík, ktorému by málokto uveril, že pochádza z polovice 11. storočia, je dobrým štartovacím bodom na vašej ceste spoznávania Slovenska. Je ľahko dostupný peším turistom, keďže sa nachádza v mestskej časti Nitry. Ak by sa Vám náhodou prechádzka ku kostolíku zdala príliš jednoduchá, môžete si „odbehnúť“ zdolať aj vrch Zobor. Pre ostrieľaných turistov odporúčame vybrať sa najprv na Zobor smerom od Liečebného ústavu a cestou späť zamieriť na Dražovský kostolík a užiť si tak výhľad na Nitru hneď dvakrát.

Štrbské pleso a Popradské pleso

Foto: adn

Zabiť dve muchy jednou ranou alebo spoznať opäť o kúsok viac slovenských zákutí môžete pokojne aj v jeden deň. Vyberte sa na jednoduchú prechádzku na Popradské pleso vhodnú aj pre úplných začiatočníkov a deti. Táto trasa je natoľko populárna, že v pekný slnečný deň možno budete stretávať húfy turistov. Na Popradskom plese na nachádza horský hotel, kde si môžete oddýchnuť a naobedovať sa, prípadne je možné ubytovať sa tam. Dôležité je užiť si hlavne cestu, kde sa vám na každom kroku bude priam ponúkať krásna príroda našich jedinečných veľhôr.

Foto: adn

Prechádzku okolo Štrbského plesa si radšej doprajte na záver, aby ste si ju užili bez náhlenia sa na ďalšiu cestu. V okolí Štrbského plesa máte veľmi veľa hotelov a reštaurácií, kde si môžete po celom dni oddýchnuť.

Čiernohronská železnica

Foto: adn

Nielen milovníkov vlakov určite zaujme úzkokoľajná lesná železnica v Slovenskom rudohorí, ktorá s prevádzkou začala ešte v roku 1909. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá premáva na troch trasách v údolí Čierneho Hronu, na trase Čierny Balog - Vydrovo, Čierny Balog - Dobroč a Čierny Balog - Šánske. Najväčšou raritou je práve trasa medzi Čiernym Balogom a Dobročom, ktorá vedie pomedzi tribúnu a futbalové ihrisko.

Sivá Brada

Foto: adn

Netradičným miestom, ktoré môžete navštíviť s celou rodinou, je aj travertínová kopa, ktorá sa nachádza blízko Spišského Podhradia. Ide o malé jazierko, ktoré vzniklo vyvieraním minerálneho prameňa s obsahom oxidu uhličitého. Od roku 1979 ide o Národnú prírodnú rezerváciu, ktorej čaro dotvára baroková kaplnka Sv. Kríža z roku 1675. Sivá Brada je netradičná aj tým, že sa jej plocha neustále zväčšuje a v minulosti z nej dokonca vyvieral niekoľkometrový gejzír.

Vodný mlyn Jelka

Foto: adn

Nazývaný aj Némethov mlyn, bol v roku 1905 prestavaný z lodného mlyna na kolový a po rekonštrukcii v roku 1995 si získal popularitu u návštevníkom aj z ďalekého okolia. Zaujímavosťou je, že mlyn pozostáva až z troch podlaží, čo je v strednej Európe raritou. Okrem príjemného relaxu s výhľadom na Malý Dunaj si môžete výlet spestriť aj návštevou neďalekého skanzenu zameraného na poľnohospodársku výrobu, ktorou bola obec Jelka kedysi známa.

Smolenický zámok

Foto: adn

Pôvodný stredoveký hrad vznikol približne v 14. storočí. Jeho súčasná podoba bola vystavaná na základoch pôvodného stredovekého hradu, ktorý v 19.storočí vyhorel. Už na prvý pohľad vám tento rozprávkový zámok vyrazí dych, a to ste ešte nevideli anglické záhrady, ktoré sa skrývajú za jeho bránami a plynule prechádzajú do hustého lesa. Zámok je v správe Slovenskej akadémie vied, ktorá v jeho priestoroch usporadúva rôzne vedecké konferencie.

Foto: adn

