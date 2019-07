Inzercia

Dnes o 19:12 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Mária Čírová: “Slovensko mám spolu s manželom pochodené ako málokto.”

V poslednej dobe sa predbiehame vo fotkách z čo najexotickejších destinácií. A čo naše krásne Slovensko? Obľúbená slovenská speváčka Mária Čírová miluje cestovanie po Slovensku a to od detstva. Dnes si výlety po rodnej zemi užíva spolu so svojou sympatickou rodinou. Spolu s manželom, hudobným producentom, Mariánom Kachútom a synom Hugom (9 r.) a dcérou Zoe (7 r.) sa Mária snaží tráviť všetok voľný čas práve výletmi v prírode, a to najmä po Slovensku. A práve to je cieľom aj Veľkej letnej súťaže Figaro - motivovať rodiny a blízkych, aby vyrazili za zážitkami a strávili tak spoločné chvíle. Viete na akom mieste na Slovensku mala Mária prvé rande s manželom a ktoré sú jej obľúbené miesta? Prečítajte si v nasledovnom rozhovore.

Ako ste trávili prázdniny v detstve?

Prázdniny boli pre mňa úžasné vždy z viacerých dôvodov. Mala som oveľa voľnejší režim v cvičení na klavír a z toho dôvodu som bola dosť v kontakte s mojimi kamarátmi. To sa cez rok nedalo takmer vôbec. A druhá vec bola, že sme každý rok chodili celá rodina stanovať, väčšinou niekam k moru. Počas zvyšných prázdninových dní som bola skoro stále na záhrade.

Cestovali ste po Slovensku?

Áno, hlavne po horách. Moji krstní mali a ešte aj majú chalupu v Bachledovej doline, tak Tatry sme mali pochodené dosť dôkladne. Ale aj okolie Žiliny, keďže tam žije rodina môjho otca.

Drží Vás to stále?

S manželom máme, ako muzikanti, pochodené Slovensko ako málokto. Je naozaj málo miest, kde sme ešte neboli. Keď hráme neskoro večer, väčšinou v tej lokalite aj prespíme a často si na druhý deň pochodíme okolie. Veľakrát sme zobrali so sebou aj deti, čiže aj oni už precestovali veľký kus Slovenska. V najbližších mesiacoch by sme im chceli poukazovať hrady a zámky.

Kde ste boli spoločne ako partneri na prvom romantickom rande? Výlete?

Prvé naozajstné rande sme mali pri Zochovej chate. Čiže romantické, v prírode.

Kde v rámci Slovenska radi s rodinou chodíte a prečo?

Nemáme jedno obľúbené miesto, lebo sme zažili veľmi veľa krásnych výletov. Mali sme prenajaté chaty napríklad na Liptove, v Terchovej, pod Martinkami, na Orave alebo v Tatrách, čiže naozaj je veľmi ťažké vybrať jedno miesto.

Na ktoré miesto na Slovensku máte najviac spomienok?

Pre mňa je to už spomínaná Bachledova dolina, keďže tam chodím už od detstva. Teraz tam dokonca pribudla veľká atrakcia - chodník v korunách stromov, takže v poslednom čase je tam oveľa rušnejšie ako kedysi.

Sú ešte miesta na Slovensku, ktoré by ste celá rodina chceli objaviť?

S deťmi chceme pochodiť hrady a zámky a možno aj jaskyne, lebo si teraz veľa o tom čítame.

Aké miesta/ krásy Slovenska Vám prvé napadnú, ktoré by ste odporučili fanúšikom?

Ak by som tu mala návštevu zo zahraničia, dajme tomu iba na dva dni, zobrala by som ich do ľadového Tatranského dómu na Hrebienku, na Spišský hrad a na chodník v korunách stromov.

Aké najkrajšie spomienky sa Vám viažu pri slove rodina?

Pre nás je vždy najkrajšie, keď sme spolu, čiže akákoľvek dovolenka, či už letná alebo zimná. Milujeme aj spoločné lyžovačky.

Aká je pre vás ideálna rodinná dovolenka?

Keďže sme mali ešte donedávna malé deti, vyhľadávali sme dovolenky v rezortoch alebo hoteloch, kde bolo o nás komplet postarané, bolo jedlo a detský program. Teraz sú už deti väčšie, tak si začíname vyberať dovolenky, kde môžeme čo najviac spoznať. Preto najradšej chodíme autom.

Na ktorú rodinnú dovolenku najviac spomínate a prečo?

Asi navždy mi ostane v pamäti jedna dovolenka v Taliansku, keď sme mali prenajatý dom v krásnych viniciach, kúsok od Ríma. Zobrali sme aj starých rodičov z oboch strán a veľa sme tam precestovali po okolí. Je to možno už osem rokov dozadu, ale bola to taká naša prvá veľká spoločná dovolenka.

Akým aktivitám sa najradšej venujete so svojimi deťmi a manželom?

Deti sa snažíme viesť okrem hudby aj k rekreačným športom, takže spolu bicyklujeme, lyžujeme, plávame a korčuľujeme.

Čo si predstavujete pod posolstvom Veľkej letnej súťaže Figaro: “ Pre chvíľu, ktorá vás spája”?

Predstavujem si, že by sme sa mali snažiť zažiť čo najviac dobrodružstiev spolu ako rodina, aby naše deti mali na čo spomínať a v dospelosti možno niečo podobné pripraviť aj svojim deťom.

