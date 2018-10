TASR

Dnes o 15:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Érsek: Do konca roka chce vyhlásiť súťaže na výstavbu úsekov na R2

Financovanie výstavby týchto dvoch úsekov je pritom podľa šéfa rezortu dopravy zabezpečené.

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. októbra (TASR) - Do konca tohto roku by chcel štát vyhlásiť ešte dve súťaže na výstavbu rýchlostných ciest. Konkrétne by malo ísť o tendre na budovanie dvoch úsekov na rýchlostnej ceste R2, a to Košické Oľšany - Košice, Šaca a tiež úsek Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška.

Na štvrtkovom stretnutí lídrov slovenského stavebníctva to avizoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Financovanie výstavby týchto dvoch úsekov je pritom podľa šéfa rezortu dopravy zabezpečené.

"Dohodol som sa s ministrom financií, že keď prebehnú súťaže, budeme vidieť od víťaza reálnu cenu, za čo sa to má postaviť, potom sa vrátime k tomu financovaniu," opísal Érsek. Pripomenul však, že presunom eurofondov z iných rezortov, kde sa nestíhajú vyčerpať, by malo ministerstvo dopravy získať do 200 miliónov eur. Možnosťou financovania výstavby ciest sú však podľa neho aj PPP projekty (projekty verejno-súkromného partnerstva) či pôžička.

Minister zároveň uviedol, že chce, aby sa pri týchto dvoch súťažiach posudzovali viaceré kritériá, nie iba najnižšia cena. "Lebo nie je vždy najlepšia najnižšia cena, to sa už historicky potvrdzuje," dodal Érsek.

S posudzovaním viacerých kritérií v tendroch už Národná diaľničná spoločnosť začala. V tomto roku tak vyhlásila prvú súťaž na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna.