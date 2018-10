TASR

Nový stavebný zákon by mohol podľa Á. Érseka platiť od roku 2020

Érsek odhaduje, že do polovice novembra by zákon mohol ísť do medzirezortného pripomienkového konania. Treba však ešte dotiahnuť otázky v oblasti kompetencií so Združením miest a obcí Slovenska.

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). — Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 25. októbra (TASR) - Nový stavebný zákon by mohol na Slovensku začať platiť od 1. januára 2020. Na štvrtkovom stretnutí lídrov slovenského stavebníctva to avizoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Na novú stavebnú legislatívu sa čaká už roky, aktuálny stavebný zákon je v platnosti vyše 40 rokov.

Érsek odhaduje, že do polovice novembra by zákon mohol ísť do medzirezortného pripomienkového konania. Treba však podľa neho ešte dotiahnuť otázky v oblasti kompetencií so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Následne pôjde návrh na rokovanie vlády a na schvaľovanie do Národnej rady (NR) SR.

"Predpokladám, ak nebude 1000 pozmeňujúcich návrhov, tak tento zákon by mohol platiť od 1. januára 2020. Pokúsim sa to spraviť," konštatoval Érsek.

O prijatie novej stavebnej legislatívy sa už pokúšal aj Érsekov predchodca na poste ministra dopravy Ján Počiatek (Smer-SD). Nový stavebný zákon pripravil a predložil ho aj parlamentu. Po viacerých pripomienkach poslancov ho však z rokovania NR SR stiahol. Odôvodňoval to tým, že takýto zákon by nemal byť spolitizovaný, mala by byť na ňom zhoda naprieč celým politickým spektrom a mal by slúžiť dlhé desaťročia.

Érsek avizoval, že o návrhu nového stavebného zákona rokuje so všetkými, ktorí by sa v ňom mohli nájsť. Či už sú to architekti alebo stavební inžinieri, či spomínaný ZMOS. "Chcem to potom poslať všetkým poslancom do NR SR, hneď ako bude paragrafové znenie," opísal minister.

Poslanci už pritom podľa jeho slov raz návrh zákona dostali. "A čo myslíte, koľkí sa k tomu vyjadrili? Ani jeden. Teraz im to dáme ešte raz," dodal Érsek. Chce, aby sa poslanci k návrhu vyjadrili a v parlamente nebolo toľko pripomienok.

Rezort dopravy už skôr avizoval, že súčasný stavebný zákon by mali po novom nahradiť dva nové zákony. Jeden sa bude venovať územnému plánovaniu a druhý výstavbe. Ministerstvo by v nich chcelo zlepšiť a zefektívniť stavebné konania a procesy územného plánovania. Zároveň by mali nové stavebné predpisy vytvoriť podmienky pre profesionálnejšiu stavebnú správu a mal by sa vytvoriť systém, ktorý bude zamedzovať vzniku čiernych stavieb. Tiež by sa mal v predpisoch klásť dôraz aj na kvalitu a bezpečnosť stavieb.