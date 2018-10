TASR

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenské stavebníctvo by malo v roku 2018 vzrásť o 5,9 %. Pozitívny vývoj by si mal sektor udržať aj v roku 2019, v ktorom sa však spomalí tempo rastu na 3,8 %. Vyplýva to z najnovšej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research, ktorú zverejnili vo štvrtok na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva v Bratislave.

"Mierne lepšie výkony očakávajú predovšetkým malé a stredné firmy," uviedol riaditeľ CEEC Research Jiří Vacek. Tie na tento rok odhadujú rast slovenského stavebníctva na úrovni 6,1 %. Naopak, pesimistickejšie sú veľké stavebné spoločnosti, ktoré odhadujú rast na úrovni 4,8 %.

Takmer tri štvrtiny, teda 71 % riaditeľov stavebných spoločností je presvedčených o tom, že so skončením čerpania financií z eurofondov v roku 2020 poklesne plošne objem verejných zákaziek. Objem na rovnakej úrovni ako teraz odhaduje 28 % opýtaných a o zvýšení objemu hovorí iba minimum, teda 1 % spoločností.

Podľa analýzy majú stavebné spoločnosti vyťažených 93 % svojich kapacít. Pozemní stavitelia majú pritom kapacity vyťažené na 95 % a spoločnosti zamerané na inžinierske stavby majú vyťaženie kapacít na 89 %.

Zákazky majú následne firmy zazmluvnené na deväť mesiacov dopredu. Lepšie si v tomto podľa analýzy vedú firmy zamerané na inžinierske stavby a veľké firmy, ktoré majú zásobník práce zaplnený na 11, respektíve 12 mesiacov. Viac než dve pätiny firiem, teda 44 % z nich by zákazku prijali aj pri nedostatku kapacít.

Transparentnosť verejných a privátnych výberových konaní sa aktuálne podľa riaditeľov stavebných spoločností pohybuje približne na priemernej úrovni. Na stupnici od 1 do 10, kde desiatka predstavuje maximálnu transparentnosť, ju ohodnotili známkami 5 pri verejných výberových konaniach a známkou 6 pri privátnych výberových konaniach.