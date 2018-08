Kristína Jurzová

Na Liptove sa pred svetom ukrýva čarovná dolina, ktorá je ideálna na rodinné výlety s deťmi

Iba málokde nájdete na takom malom kúsku toľko zaujímavostí. Tešiť sa môžete nielen na prírodné úkazy, ale aj jedinečné technické pamiatky.

Na archívnej snímke Mlyny Oblazy v Kvačianskej doline. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

KVAČANY 4. augusta (Dobré noviny) - Panenská príroda, nenáročná turistika aj pre rodiny s deťmi, cyklotrasy a svieži vzduch v pľúcach - to všetko ponúka Kvačianska dolina, ktorá je akousi oázou Liptova.

Príroda je tu naozaj malebná, priam sršiaca zeleňou a hodná toho, aby bola súčasťou národnej prírodnej rezervácie. Dolinou vás prevedú dva náučné chodníky a potok menom Kvačianka, ktorý celú dolinu takpovediac vymodeloval. Nájdete tu množstvo krasových útvarov, pričom najznámejším z nich je Jánošíkova hlava, ktorá vraj počas daždivých dní „plače“.

Jánošíkova hlava. Foto: Facebook/Eva Šipošová

Za zmienku stojí aj miesto prezývané Kobyliny, odkiaľ si môžete vychutnať v ýhľad do kaňona Kvačianky, ktorý je hlboký až 70 metrov . Vyhliadka však nie je nijako zabezpečená, a tak dajte pozor, aby sa vám z tej výšky nezakrútila hlava. Obísť by ste však nemali ani ďalšie dve vyhliadky, a to Veľký Roháč a Malý Roháč, z ktorého dovidíte dokonca aj na masívnu skalnú ihlu.

Na snímke vyhliadka Malý Roháč v Kvačianskej doline. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Cyklovýlet so sprievodcom

Máme však pre vás ešte čerešničku na torte. V nedeľu 29. júla si v Kvačianskej doline môžete vychutnať bezplatný cyklovýlet so sprievodcom. Určený je síce skôr pre zdatnejších turistov, no spoľahlivo vás dovedie na nádherné miesto zvané Mlyny Oblazy.

Pokojne sem však dorazíte aj po vlastných. A naozaj oplatí prísť sem, pretože tu nájdete dve zaujímavé technické pamiatky. Ide o drevené vodné kolesové mlyny, pričom ten dolný s pílou je dokonca opravený a dostupný pre turistov. Sídli v ňom pútavá expozícia mlynárskej techniky, ktorá vám odhalí kus našej zamúčenej histórie.

Na snímke prevody na jednom z mlynov na Oblazoch v Kvačianskej doline. Prevody v minulosti slúžili na poháňanie píly - gátera, dnes vyrábajú elektrickú energiu pre aktivistov, ktorí žijú v mlyne. Foto: TASR - Andrej Galica

A odbehnúť by ste si mali aj k neďalekému Ráztockému vodopádu, kde vás čaká počas horúcich dní naozaj príjemná klíma.

Ráztocký vodopád je krásny v zime, ale aj v lete. Foto: Facebook/Túlavé vibramy

Trasa je vhodná pre všetkých turistov, a to vrátane detí či dôchodcov, nakoľko naozaj nejde o náročnú trasu. Z Kvačianskej doliny sa však môžete vydať na množstvo ďalších výletov, ktoré vám ukážu, prečo je Liptov perlou Slovenska.