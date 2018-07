Nikoleta Bugalová

Dnes o 10:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Muž, ktorý dal Slovensku Horalky, ich vymyslel vďaka chybe pri výrobe Tatraniek

Kultová slovenská pochúťka má už viac ako 50 rokov. Za jej vznikom stojí príbeh muža - robotníka, ktorý vymyslel jedinečnú receptúru.

Štefan Kassay dal Slovensku Horalky. — Foto: Facebook/Horalky, kassay.eu

BRATISLAVA 28. júla (Dobré noviny) - Čo je jednou z najobľúbenejších pochutín Slovákov či Sloveniek? Nie je to ani parenica, ani bryndza či mastný chlieb s cibuľou. Sú to HORALKY. A dalo by sa povedať, že Slováci sú národom Horaliek, ročne ich pekáreň Sedita vyrobí až 160 miliónov kusov.

Ako je možné, že ani po čase nestrácajú svoju popularitu a výrobcovia ich nenahradia iným keksom? V období socializmu skutočne nebolo na výber z tisícok čokolád či keksov, ako je tomu dnes. V obchodoch ste našli Horalky a zopár iných sladkostí. No aj o pár rokov neskôr, keď k nám začali prúdiť rôzne zahraničné sladkosti, sme zostali aj naďalej verní klasike. Nič sa nezmenilo, stále ich mamy balia deťom do školy a aj naďalej ich berieme so sebou na dlhé prechádzky.

Bola za tým náhoda

Tradičná receptúra Horaliek vznikla v roku 1965. Uplynulo už teda 53 rokov, no napriek tomu chutia Horalky stále rovnako.

Takto sa menil dizajn nehynúcej slovenskej sladkosti. Foto: Reprofoto TASR

„Horalky vznikli úplnou náhodou. Na trhu neboli lieskové orechy do Tatraniek, tak sa musela pozmeniť ich receptúra. Do plnky sa museli primiešať arašidy a zmenou receptu sa musel zmeniť aj názov. Táto náhoda priniesla na svet Horalku,“ opísal stručne Ján Kosturiak, jeden z priateľov Štefana Kassaya.

„Za Horalkami vidím aj môjho priateľa, nesmierne vzdelaného a pracovitého človeka, Štefana Kassaya. Fascinuje ma jeho nadhľad, ale aj detailné skúmanie vecí. Píše knihy o podniku a podnikaní, za ktorými je vyše 20 rokov tvrdej práce a štúdia. Vie však aj konštruovať na počítači, sústružiť, frézovať a vyrobiť si napríklad vlastný nábytok. Nepoznám človeka, ktorý by mal takú sebadisciplínu v živote ako on – starostlivo naplánovaná práca a šport,“ uviedol Kosturiak pre portál Podnikaj a ži!.

Spoluzakladatelia Pavol Jakubec a Štefan Kassay. Foto: I.D.C. Holding, a.s.

Štefan Kassey - to je meno, ktoré vdýchlo život nenahraditeľnej sladkosti. Narodil sa 11. júla 1941 v Miškolci. V roku 1958 sa vyučil za sústružníka v Banskej Bystrici. A v tomto odbore pracoval v Opravovniach poľnohospodárskych strojov v Košiciach. Nasledovala práca konštruktéra a potom povinná dvojročná základná vojenská služba. Po nej sa mladý Štefan vracia do školských lavíc, aby si dokončil maturitu a pokračuje ďalším štúdiom na technickej univerzite.

Ako sa k tejto práci dostal?

Rok 1968 bol prelomovým pre celú bývalú republiku vrátane mladého Štefana. Vydáva sa na dlhú cestu redaktora pre vedu a techniku. Popri práci neprestal študovať, tentokrát študuje na Karlovej univerzite v Prahe, kde neskôr získal diplom doktora filozofie. Prichádza obdobie pred vznikom Slovenska, keď sa Štefan Kassay stáva spoluvlastníkom Pe­či­várni Se­reď a Fi­gara Trnava. Obe firmy sa stá­vajú sú­čas­ťou I.D.C. Hol­ding, a.s., z kto­rej je dnes naj­výz­nam­nejší pro­du­cent cuk­ro­vi­niek a trvan­li­vého pe­čiva na Slo­ven­sku. V pekárňach I.D.C Holding sa vyrábajú niekoľko rokov tradičné slovenské sladké výrobky ako napríklad: Tatranka, Mila, Lina, či Vesna.

Foto: Pekáreň Sedita

„Priniesol mi to život. Dlhú dobu ma zaujímal výrobný proces Horaliek alebo iných sladkostí. Dlhodobo som sa zaoberal teóriou riadenia, v tomto smere som sa vlastne vzdelával v inžinierskom štúdiu a ďalej v kandidátskej a doktorskej dizertačnej práci. Sladkosti neboli to, čo ma fascinovalo, bola to ich výroba,“ povedal o svojich začiatkoch podnikania Kassay.

Zo Štefana Kassaya sa stal podnikateľ. Foto: kassay.eu

Receptúra dodnes nie je verejnosti známa, no stojí za ňou príbeh robotníka, ktorý do všetkého, čo robil, dával maximum úsilia.