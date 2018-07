Puto otca a dcéry je kľúčové. Takto z nej vychováte skvelú ženu

Dobré noviny

Ste jej vzorom, ste jej hrdinom a najnovšie aj sebavedomím. Vedci totiž zistili, že práve otcovia majú veľký vplyv na to, ako ich dcéry raz budú vnímať samy seba a ako sa budú správať v spoločnosti.

BRATISLAVA 20. júla (Dobré noviny) - Priebojná žena či sivá myška spoločnosti? Ak by ste si mysleli, že to, ako sa bude vaša dcéra správať v budúcnosti, závisí len a len od výchovy jej mamy, ste na omyle. Sebavedomie žien totiž vo veľkom závisí aj od vplyvu ich otcov.

Aká matka, taká Katka. Tak hovorí staré známe slovenské príslovie o jednom z najpevnejších medziľudských pút. Lenže vedci zistili, že osobnosť malých dievčat neformujú len ich mamy, ale aj otcovia, ktorí sú prvým mužským vzorom v živote malej slečny.

„Puto medzi otcom a dcérou je najkľúčovejším a bude mať dopad na to, ako bude mladá žena nazerať na mužov a aké budú jej vzťahy s nimi po zvyšok života,“ uviedla psychoterapeutka Emmy Brunnerová pre Independent.

Odborníčka upozorňuje na to, že práve muži by mali akceptovať a vyzdvihnúť krásu svojich dcér - a to nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú, čím prispejú k ich zdravému sebavedomiu a správnemu duševnému vývinu.

Dodržiavať treba týchto 7 krokov:

1. Vyzdvihnite osobnosť

Určite ste už počuli o prípadoch, keď otec povedal svojej dospievajúcej dcére, že sa zaokrúhlila. Puberta však býva naozaj citlivým obdobím a aj nevinná poznámka môže spôsobiť hotovú katastrofu v podobe poruchy prijímania potravy, zbytocného dietovania či sebaobviňovania. Psychoterapeutka preto odporúča, aby otcovia vážili svoje slová, vyzdvihovali osobnosť svojich dcér a nedbali len na ich výzor.

2. Majte radi sami seba

„Mám veľké pivné brucho.“ Aj takáto poznámka, ktorú adresujete sami sebe, môže dieťaťu v hlave dlho rezonovať. Keď sa budete mať radi vy sami a vaše dieťa to bude vidieť, automaticky prevezme toto správanie a bude si v budúcnosti vážiť samo seba tiež. Nie je všetko totiž iba o výzore.

3. Mentálne zdravie

Otcovia by mali svojim dievčatkám vysvetliť, že zdravie nie je len to fyzické, ale aj psychické. Tak ako nášmu telu môže ublížiť chrípka, dušu zas môže potrápiť stres či iné ťarchy. Vyzdvihnite teda, že aj psychická pohoda a mentálne zdravie sú v živote jedinca veľmi dôležité a treba mať rád sám seba.

4. Trávte spolu čas

Deti potrebujú oba rodičovské vzory, a teda aj svojho otca. Čas, ktorý s nimi strávite, je na nezaplatenie, pretože dcéra z vašej otcovskej role bude preberať určité hodnoty, ktoré bude jedného dňa hľadať aj u svojho budúceho partnera.

5. Prejavte jej lásku

Tak ako je jedinečná materinská láska, špeciálna je aj tá otcovská. Odborníci všeobecne tvrdia, že svojim deťom by sme mali častejšie prejavovať lásku. A to nielen činmi, ale aj slovami, pretože občas to potrebuje každý počuť. Ak jej aspoň občas poviete, aká je pre vás výnimočná, bude aj svojmu partnerovi raz veriť, keď jej povie, aká je pre neho hodnotná a krásna.

6. Sexizmus v médiách

Obálky časopisov, sociálne siete a iné médiá - to všetko je preplnené dokonalými a z veľkej časti polonahými kráskami. Lenže polonahých mužov toľko nevidno... Čím to je? S deťmi sa treba rozprávať aj na tému sexizmus v médiách a vysvetliť im, čo je a čo nie je správne, pretože naše potomstvo už v ranom veku zvykne napodobňovať to, čo vidí okolo seba. A ak s nimi o tejto problematike nehodíte reč, budú to brať tak, že je to v poriadku a tomuto „trendu“ sa prispôsobia. „Dajte svojej dcére vedieť, že degradovanie alebo zneužívanie žien v médiách podľa vás nie je v poriadku,“ radí Brunnerová.

7. Rešpektujte nežné pohlavie

Určite poznáte hlášku, že „za volantom určite sedí žena“. A je tam muž... Už len to je akési škatuľkovanie, ktoré vaša dcéra určite neocení. A rovnako ani iné negatívne slová či prejavy, ktoré ich otcovia chtiac-nechtiac adresujú nežnému pohlaviu. Vážte svoje slová a vážte si aj ženy ako také, pretože slušnosťou nikdy nič nepokazíte. A nezabúdajte ani na to, že aj to vaše malé dievčatko tiež raz predsa vyrastie v ženu. A páčilo by sa vám, keby sa k nej nejaký muž zle správa, haní ju či nerešpektuje? Nerobte druhým to, čo nechcete, aby robili vám. Alebo vašej dcére.