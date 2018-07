TASR

Dnes o 15:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sereď sa teší na Fortuna ligu. Bude horieť tráva, vraví kapitán Mečiar

Klub získal generálneho partnera a mení názov.

Na snímke zľava obranca Ľubomír Michalík, člen Dozornej rady ŠKF Sereď a. s. Miloš Hecht, marketingový riaditeľ očnej kliniky iClinic Dušan Pašek ml. a kapitán mužstva Martin Mečiar počas tlačovej konferencie futbalového klubu ŠKF iClinic Sereď pred štartom Fortuna ligy 2018/2019 v Seredi 19. júla 2018. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Sereď 19. júla (TASR) - Nováčik futbalovej Fortuna ligy 2018/2019 zo Serede vstupuje do preň historického obdobia odhodlaný, s novým kádrom a víziou vybudovania nového štadióna. Keďže ten terajší nespĺňa licenčné náležitosti, ŠKF iClinic Sereď bude najskôr hrávať v Myjave a neskôr by sa chcel presťahovať do Nitry.

Vo štvrtok pred médiá na oficiálnej predsezónnej tlačovej konferencii predstúpili Miloš Hecht, člen Dozornej rady ŠKF Sereď, hlavný tréner Michal Gašparík st., kapitán Martin Mečiar a obranca Ľubomír Michalík, bývalý reprezentant SR.

"Klub je pripravený na Fortuna ligu. Získali sme generálneho partnera pre Sereď ako klub, meníme názov, to je najpodstatnejšia novinka. Z ŠKF Sereď sa stáva ŠKF iClinic Sereď, takto budeme vystupovať aj v médiách. Doba kontraktu je uzatvorená na jeden ročník. Keďže náš štadión nevyhovuje tvrdým podmienkam, hrať budeme v Myjave. S pánom Halabrínom sme sa dohodli za chvíľu, korektne a touto cestou sa mu chceme poďakovať. Keďže vieme, že Sereď a Myjavu delí 65 km, hľadáme aj iné riešenia pre našich fanúšikov. Mohla by ním byť Nitra, tá ale ešte nemá dostavaný štadión, chceli by sme sa však tam presťahovať. Nitra je 15 minút po diaľnici, ak všetko pôjde dobre, chceli by sme tam hrať od tretieho či štvrtého kola," povedal Hecht a na margo klubových ambícií dodal: "Nechceme byť fackovacím panákom. Chceme, aby bol futbal v Seredi, a aby sa tu hral pekný futbal. Do budúcna počítame so štadiónom s troj- až štvortisícovou kapacitou s rozpočtom 2,5 až 3 milióny eur."

Sereď pôjde do súťaže s kádrom, ktorý si vybojoval postup doplnený viacerými novými futbalistami. "Chceli sme postúpiť, chalani boli súdržní a povedali sme si, že chceme do ligy. V spolupráci s vedením sa to naplnilo. Teraz sme tu pred štartom najvyššej ligy. Zmeny v kádri sa udiali. Odišli dvaja ofenzívni hráči Popin a Vávra. Brankár Ružinský išiel do Slovana. Nahradili sme ho brankárom zo slovinskej ligy, je to reprezentant Nigérie do 23 rokov. Dúfame, že bude posila. Prišli skúsení hráči, ktorí už ligu hrali. Sú to Hučko zo Žiliny, Menich z Ružomberku, vrátil sa Militosjan. A prišli aj Gatarič a Aldo Baez. Či budú posily, to sa len ukáže. Sme vystužení, všetko ale ukáže samotná liga. Aká bola príprava? Ak v lige budeme vyhrávať a bodovať, tak bola dobrá," vyjadril sa kouč Gašparík.

Za hráčsku kabínu dostali slovo kapitán Mečiar a Michalík. "Musíme byť naštartovaní od úplného začiatku. Všetci sme odhodlaní na sto percent. Zostali sme dosť pokope a chceme zodrať 'trenky' za Sereď. Povedal som už, kde bude hrať Sereď, tam bude horieť trávnik," vyslal súperom odkaz kapitán. "Je to pre mňa výzva. Bol som súčasťou tímu, ktorý si ligu vybojoval. Máme skvelú partiu, nikto sa nad nikoho nevyvyšuje. Všetci ideme od nuly. Ja si chcem užiť každý jeden zápas, v ktorom dostanem šancu. Mám víťaznú mentalitu ako aj všetci, čo sme tu. Musíme byť zodpovední," uviedol Michalík.