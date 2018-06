Marián Balázs

Dnes o 21:05 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Zuzana Mauréry: Učiteľka uspela vďaka výkonu ostatných hercov, ja som iba zlízla smotanu

Zahrala si v seriáli Oteckovia, menšiu úlohu vo veľkofilme o Márii Terézii, no obrovský úspech zaznamenala predovšetkým vo filme Učiteľka, kde si zahrala hlavnú rolu. Podľa Zuzany Mauréry to však bola iba zhoda náhod, že sa to podarilo.

BRATISLAVA 20. júna (Dobré noviny) – Ako dieťa chcela byť letuška či bufetárka v divadle, no napokon ju zlákali kamery a zažiarila aj ako filmová Učiteľka. Zuzana Mauréry (49) sa napokon rozhodla pre hereckú dráhu a v sobotu si za svoj mimoriadny prínos v oblasti filmového umenia prevzala prvé tohtoročné ocenenie Hercova misia.

V relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom si zaspomínala aj na svoje začiatky s tým, že diváci ju mohli spoznať napríklad aj v relácii Cvičme v rytme. „To bol prvý aerobik, ktorý som precvičovala za ‚socíku‘, šiel ešte pred Televíznymi novinami. Bola to taká prvá erotická relácia,“ hovorí so smiechom známa Slovenka.

Pohybovo nadaná teda bola, spev zdedila po rodičoch a herecké umenie nadobudla na vysokej škole. Keď sa však rozhodovala, na ktorú oblasť sa zameria, voľba bola jasná - muzikál. Doma totiž už ako dieťa videla, že operný a operetný spev bez mikrofónu je „rehola“ a že treba mať na to „nervy“, pretože „v divadle je to všetko o psychike“.

Tá najlepšia škola

Ako Zuzana hovorí, herec rastie príležitosťami a najlepšou školou pre ňu bolo Radošinské naivné divadlo, ktorému vďačí za to, že okrem drámy môže dnes robiť aj komédiu. „Vždy som závidela tomu publiku, ktoré sa smialo tak, ako keď fúka vietor do žita v poli. Publikum sa ohýbalo a ja som si hovorila, že toto by som aj ja chcela zažiť,“ spomína na jedno z období svojej kariéry.

Na archívnej snímke zakladajúci členovia Radošinského naivného divadla, zľava Katarína Kolníková a Stanislav Štepka v rozhovore s herečkou Zuzanou Mauréry. FOTO Foto: TASR - Magda Borodáčová

Po desiatich rokoch pôsobenia na týchto doskách ju to však lákalo aj inam: „Vždy, keď som bola v Radošincoch, nohu som mala paralelne strčenú ešte aj v nejakom inom divadle. Už som potrebovala ísť nejak ďalej.“

Napokon sa vo veku 37 rokov dostala do Viedne, no to, ako sa tam dostala, bola podľa nej „záhada“. Na konkurze však všetkým ukázala, že vie po nemecky, a to bola jej výhoda ako Slovenky. A aký je rozdiel medzi rakúskou a našou divadelnou scénou? „Na jednej strane sú oni veľmi ďaleko. No myslím si, že si máme čo navzájom dať. Oni v tom muzikáli neimprovizujú, vôbec si navzájom neradia a považujú to za zneisťovanie.“

Na archívnej snímke z 3. decembra 2004 Zuzana Mauréry /druhá sprava/ na generálnej skúške muzikálu Kabaret. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zistila teda, že ich štýl práce a komunikácie je iný, no za každých okolností slušný. „Chýbala im možno taká hravosť a uvoľnenosť, čo máme zase my, lebo my všetko robíme na poslednú chvíľu. U nás nič nie je pripravené a potom my to zlízneme a potom sa hrdíme, ako sme to dobre urobili, čo je všetko otázka náhody,“ vysvetľuje herečka so smiechom.

Životná úloha

Keďže si v zahraničí nenašla ľudské zázemie, vrátila sa napokon domov. Uzavrela muzikálovú etapu života, hoci si svoj sen v tejto oblasti nesplnila, a vrhla sa do sveta kamier. Zahrala si v seriáli Oteckovia, menšiu úlohu vo veľkofilme o Márii Terézii, no obrovský úspech zaznamenala predovšetkým vo filme Učiteľka, kde si zahrala hlavnú rolu.

Podľa Zuzany to však bola absolútne zhoda náhod, že sa to takto podarilo. „Od toho, že sa to točilo na Slovensku, že som náhodou na kastingu vyfasovala tú rolu. Mal to byť malý televízny film, to nemalo ísť vôbec do kín, ani do Karlových Varov, ani do celého sveta a na všetky tie festivaly,“ prezradila pre Dobré noviny Mauréry s tým, že tento úspech ju naozaj prekvapil.

Cenu Hercova misia na 26. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest za výnimočný prínos v oblasti hereckého umenia získala slovenská filmová, televízna a divadelná herečka Zuzana Mauréry. S fanúšikmi sa obľúbená herecká osobnosť stretla pri Dolnej bráne v sobotu 16. júna 2018 v Košiciach. Foto: TASR – Roman Hanc

A aké to bolo hrať rafinovanú, manipulatívnu pedagogičku? „Fantastické, lebo to bolo dobre napísané. Ten oponent nemal vedieť, či mu medové motúzy motám pod fúz alebo či má nôž pod krkom,“ opísala Mauréry.

Herečka však pre Dobré noviny prezradila, že až do poslednej chvíle tvorcovia nevedeli, či to bude vo finále dráma alebo komédia a že sa o tom rozhodlo až v strižni. Film Učiteľka by však nebol tým, čím je, nebyť filmových rodičov, ktorí to podľa Zuzany Mauréry odohrali naozaj skvele.

Úspech filmu teda nepripisuje iba sebe a svojmu výkonu, ale celému filmovému štábu. „Ja som závislá na úplne všetkých a to si málokto uvedomuje. Ja som iba zlízla smotanu, mám šťastie,“ uzatvára Mauréry s úsmevom.

Viac sa dozviete z priloženého video rozhovoru.