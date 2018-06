TASR, Dobré noviny

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Česi chceli pre synčeka súrodenca. Bocian im ich priniesol hneď štyroch

Po 15 rokoch sa v Českej republike narodili štvorčatá. Anežka, Monika, Klára a Ondřej sú v poriadku a robia svojim rodičom obrovskú radosť.

Šťastní rodičia — Foto: fnmotol.cz

Praha 19. júna - V Českej republike sa po 15 rokoch opäť narodili štvorčatá. Stalo sa tak ešte pred týždňom v nemocnici v Prahe-Motole. Tri dievčatá Anežka, Monika a Klára, ako aj ich brat Ondřej sú umiestnení v inkubátoroch a zostanú v starostlivosti nemocničného personálu zrejme ešte niekoľko týždňov. Informovala o tom v pondelok spomínaná nemocnica prostredníctvom internetu. Podľa rovnakého zdroja bol pôrod bez komplikácií a mamička i všetky deti sú zdravotne v poriadku. Štvorčatá sa narodili rodičom Josefovi a Helene, ktorí majú už syna Vojtěcha.

Foto: Repro foto česká televize

Rodičia mali úplne jasno, v ktorej nemocnici ich štvorčatá prídu na svet. „Rozhodnutie, ktorú pôrodnicu vybrať, nebolo vôbec ťažké. Vo FN Motol sme chceli rodiť nie iba pre to, že tu na svet prišiel už náš prvorodený syn Vojta a poznali sme skvelý prístup lekárov a sestričiek, ale aj z toho dôvodu, že ak by došlo k nečakaným komplikáciám, má motolská nemocnica všetko pod jednou strechou a bolo by o naše deti určite výborne postarané,“ prezradil otecko Josef.

Ani jeden z rodičov nepomyslel na to, že by sa im narodili naraz štyri deti. Chceli pre svojho staršieho synčeka súrodenca. Už na začiatku tehotenstva im však lekári oznámili, že už o pár mesiacov privítajú rovno štyroch nových súrodencov. Obaja zostali milo prekvapení a šťastní. Otec Josef však pre Českú televíziu priznal, že po prvotnej radosti prišiel šok a starosť, aké to bude postarať sa o všetky deti a najmä, či budú všetky v poriadku. Klára, Anežka, Monika a Ondřej sa však narodili zdravé v 31. týždni a svojim rodičom robia radosť. Deti po narodení vážili od 1 400 do 1 660 gramov.