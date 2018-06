Koľko hodín spánku naozaj potrebujete vo vašom veku? Tu je definitívna odpoveď

Dominika Dobrocká

BRATISLAVA 11. júna - Existuje nespočetné množstvo informácií o našich biologických hodinách a o tom, koľko spánku by sme nášmu telu mali dopriať. Mnohí nerešpektujú ani to, keď ich telo už hlasno „kričí a prosí“ o spánok. Mali by sme však mať neustále na pamäti, že práve dostatočný a kvalitný spánok má obrovské dopady na naše zdravie. Či chceme alebo nie, spánok je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Len máločo dokáže konkurovať tomu pocitu, keď si po dlhom a náročnom dni ľahneme do postele. Zdravý spánok je veľmi dôležitý pre odpočinok a zotavenie sa. Koľko hodín spánku teda reálne potrebujeme? Vedci vytvorili spojenie medzi vekom a požadovaným počtom hodín pre dobrý spánok.

Vek Potrebné hodiny spánku 0-3 mesiacov 14-17 hodín 4-11 mesiacov 12-15 hodín 1-2 roky 11-14 hodín 3-5 rokov 10-13 hodín 6-13 rokov 9-11 hodín 14-17 rokov 8-10 hodín 18-25 rokov 7-9 hodín 26-64 rokov 7-9 hodín 65 rokov 7-8 hodín

Tak, už vieme, koľko by sme mali spať. Čím je osoba staršia, tým menej spánku potrebuje. Pochopiteľne novorodeniatka prespia takmer celý deň. Nezabudnite ale na fakt, že tabuľky síce existujú, avšak každý človek má svoje vlastné individuálne potreby.

Pozor na nedostatok spánku

Mnohí z nás, žiaľ, čakajú až na víkend, aby si konečne oddýchli a dospali zanedbané. Práve to je obrovský problém. Na spánok nemôžme zabúdať a odsúvať ho kvôli sledovaniu filmov, videí či pobytu na internete. Nedostatok spánku ovplyvňuje kvalitu nášho spánku a negatívne vplýva na naše zdravie. Oslabuje imunitu a môže viesť k vážnym následkom. Nedostatok spánku zvyšuje riziko vzniku nasledujúcich problémov a ochorení:

Vyčerpania Depresie Zmeny v hormonálnej funkcii Srdcovo-cievne ochorenia Zhoršenie zraku Cukrovka

Okrem toho má nekvalitný spánok negatívny dopad aj na telo a vzhľad. Výsledkom je priberanie, kruhy pod očami a bledosť. Následne tento spôsob života vedie k nedostatočnej koncentrácii, zníženej fyzickej schopnosti a k predčasnému starnutiu. Vyskúšajte nasledovné tipy a uvidíte, či sa u vás niečo zmení.

- Majte presne určené, kedy je deň a kedy noc. Je dôležité si uvedomiť, že ľudia majú fungovať počas dňa a v noci spať.

- Zaspávajte a zobúdzajte sa v rovnaký čas, každý deň.

- Nepite kofeínové nápoje pred spaním.

- Neprejedajte sa v noci.

- Vytvorte si v spálni príjemnú a útulnú atmosféru.

- Dbajte na výber matraca a kvalitnej postele.

- Krátka prechádzka na čerstvom vzduchu tiež neuškodí.

- Skúste sa pred spaním vyhnúť telefónom a elektronike.

- Venujte pozornosť fyzickej aktivite a relaxácii.



Dopriať si dostatok kvalitného spánku vôbec nemusí byť komplikované. Môžete si ho vylepšiť práve týmito jednoduchými spôsobmi. Na oplátku sa budete cítiť zdraví, veselí a plní energie.