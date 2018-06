Kristína Jurzová

Prekvapenie pri oprave pražského orloja: Objavili skrytý odkaz pre budúce generácie aj 600 rokov staré sochy

Českí reštaurátori dúfali, že nájdu tajnú miestnosť, čo sa im však nepotvrdilo. Aj napriek tomu sa im však podaril jeden z najväčších objavov.

Orlojník Petr Skála počas každotýždňovej kontroly Staromestského alebo Pražského orloja v Prahe 24. februára 2012. — Foto: TASR/AP

PRAHA 11. júna (Dobré noviny/TASR) – Starobylá Praha už prezradila množstvo svojich tajomstiev. A hoci si mnohí mysleli, že už snáď nič nové sa nedá objaviť, opak je pravdou. Staromestská radnica s legendárnym orlojom skrývala totiž dlhé stáročia tajomné sochy a v jednej z nich bol aj odkaz pre ďalšie generácie.

Oprava Staromestskej radnice sa začala vlani v apríli a orloj sa zastavil začiatkom januára tohto roku. Reštaurátori budú na oprave astronomických hodín pracovať desať mesiacov, pričom ich rekonštrukcia bude stáť zhruba desať miliónov českých korún.

Počas opráv sa skúma i to, ako orloj vznikol. "Na orloji je, samozrejme, stále celý rad ešte neobjavených tajomstiev. Aj na stroji," povedal v januári pre český Radiožurnál Petr Skála, ktorý sa o Staromestský orloj stará už takmer desať rokov.

Hrkotajúci Tomáš

A veru, trvalo to iba pár mesiacov, keď legendárna pamiatka, vyhľadávaná tisíckami turistov ročne, naozaj odhalila veľkolepý objav. Reštaurátori našli sochy apoštolov a zaujala ich predovšetkým socha svätého Tomáša, ktorá mala na rozdiel od ostatných nálezov inú váhu. "Zistilo sa to, keď sa so sochou hýbalo, že v nej niečo hrká, tak sa dala pod röntgen. Zistilo sa, že je tam nejaké puzdro, asi od cigary, a v ňom bolo niekoľko textov," povedal pre ČTK Skála s tým, že ide o odkaz pre ďalšie generácie.

Socha svätého Tomáša skrývala odkaz pre ďalšie generácie. Foto: praha.eu

Magistrát hlavného mesta Českej republiky na dnešnej tlačovej konferencii informoval, že dostať sa k obsahu sochy svätého Tomáša nebolo vôbec jednoduché, nakoľko veko bolo starostlivo zapečatené. Nakoniec sa to však podarilo a reštaurátori našli odkaz zo štyridsiatych rokov minulého storočia. Puzdro obsahovalo správu od sochára Vojtěcha Suchardu, autora drevených plastík apoštolov a ďalších figúr, ktoré boli po 2. svetovej vojne umiestnené na orloji.

Sťažoval sa na pamiatkára

V osemnásťstranovej správe popisuje svoje plány s orlojom, ktoré však neboli nikdy uskutočnené a sťažuje sa aj na vtedajšie pomery. Predovšetkým na pamiatkára, ktorý mu jeho víziu zatrhol: "Hlavičku mal lysú ako zemiačik." Aj napriek tomu, že sa mu nepodarilo svoje predstavy presadiť, obdivuje v texte krásu pražského orloja a jeho historickú hodnotu. Pôvodné sochy totiž zhoreli pri požiari radnice v máji 1945 v priebehu povstania.

Okrem toho schránku odborníci našli takmer na deň presne 70 rokov od jej uloženia. „Keď už si myslíme, že o pamiatke, akou je Staromestská radnica, vieme všetko, prekvapí nás nejaký nový nález. Rekonštrukcia darovala sedemdesiat rokov starú správu pána Suchardu, ktorý bol v povojnovom období poverený vytvorením nových drevených plastík apoštolov a figúr na orloji,“ uviedol o náleze radničný hlavného mesta Praha Jan Wolf.

Otočený chrbtom

Nie je to však jediná zaujímavosť, ktorá bola pri opravách veže Staromestskej radnice odhalená. Reštaurátori našli tiež zamurované kamenné zvieratá a ďalšie prvky. Tie sa nachádzali v rozetách pod kalendáriom za ležiacimi polopostavami a dostať sa k nim nebolo vôbec jednoduché. Po opatrnom rozobratí muriva tu bola objavená napríklad časť stĺpiku s hlavicou, na ktorej sedí pes otočený k divákovi chrbtom. Na opačnej ľavej strane bol dravec so zvesenou hlavou a nad ním stojaca sova. V túto chvíľu nie je isté, z akého obdobia plastiky pochádzajú.

Na snímke turistkka fotografuje pražský orloj, ktorý sa zastavil na pražskom staromestskom námestí v pondelok 8. januára 2018 ráno o 9.00 h. Foto: TASR/AP

Je však možné, že boli vytvorené už na začiatku 15. storočia. Napovedalo by tomu navyše aj ich nelichotivé umiestnenie za výzdobou z konca 15. storočia, ktorá ich prekrýva. „Veľmi ma tiež potešilo odhalenie kamenných sôch zvierat, ktorých pôvod môže siahať až k prvej fáze výzdoby orloja na začiatku 15. storočia. Je vzrušujúce, že je stále čo objavovať a rozširovať naše historické vedomosti. Kto vie, čo všetko ešte objavíme,“ doplnil radničiar Wolf.

Tajnú miestnosť nenašli

Ani zďaleka to však nie sú jediné nálezy. Už vlani na jeseň objavili remeselníci, ktorí pracovali na opravách veže radnice, štyri schránky z rokov 1949 a 1984, teda z období, keď prebiehali predchádzajúce rekonštrukcie. Aj vtedy sa v nich nachádzali odkazy pre ďalšie generácie, rovnako ako rôzne písomnosti. Tie prezradili výšku investícií, boli tam aj viaceré výtlačky novín či dobové platidlá. Snáď najväčší rozruch spôsobil list v tubuse, v ktorom klampiari kritizovali režim po komunistickom prevrate v roku 1948. Na druhej strane dochovaný dokument komunistov, ktorí viedli mesto, budovanie socializmu ospevoval.

V posledných mesiacoch tiež reštaurátori špekulovali o možnej tajnej miestnosti, ktorá by sa mohla v Staromestskej radnici nachádzať. To sa však nakoniec ukázalo ako nepravdivé.

Novodobý odkaz

Orloj by sa počas opráv mal vrátiť do pôvodného stavu. Súčasné reťaze a elektrický pohon tak nahradia drevené bubny s konopnými lanami a pieskovcovými závažiami. Rekonštrukcia orloja by mala skončiť v októbri tohoto roku.

Zaujímavosťou však je, že vedenie českej metropoly dalo vlani v novembri do makovíc veže odkaz, ktorý dokumentuje práve prebiehajúcu rekonštrukciu. A to preto, aby aj budúce generácie mali čo objavovať.