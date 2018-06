Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Slovensko bolo kedysi známe aj ako „Barbarica“. Tajomstvá našej minulosti odhalíte na unikátnej starovekej lodi

Predstavte si krajinu plnú „barbarov“, ktorú sa snažia prebádať Rimania. Nepriniesli však iba smrť, ale aj obdobie obchodovania a vzájomných stretov civilizácií, ktoré zmenilo naše dejiny. To všetko ukazuje jedinečný projekt.

Do "Zeme severného vetra" sa po niekoľkokých storočiach vrátila antická loď Hyperborea. — Foto: Facebook/HYPERBOREA - antická bojová loď (ancient warship)

PIEŠŤANY 3. júna (Dobré noviny) – Väčšina dobových podujatí, ktoré sa na Slovensku konajú, nás odkazujú na stredovek. Alebo zaletia v čase oveľa ďalej - do obdobia druhej svetovej vojny. Lenže bolo tu aj niečo oveľa, oveľa skôr. A to doba, keď naše tajomné územie plné „barbarov“ objavovali Rimania. Ľudská myseľ si predstaví predovšetkým obrovskú légiu plnú pešiakov a jazdcov na koňoch, lenže iba málokomu napadne, že sa tu rímski vojaci mohli aj plaviť. Odkazom na tento fakt je antická loď Hyperborea na Rybárskom dvore v Piešťanoch, ktorá ponúka fantastický zážitok pre milovníkov staroveku.

Na archívnej snímke rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale. Foto: TASR – Radovan Stoklasa

S Rimanmi na Slovensku sa spája predovšetkým nápis na Trenčianskej hradnej skale, ktorý pripomína víťazstvo cisára Marca Aurelia a jeho syna Commoda nad Kvádmi v roku 179 n. l. Nápis je vytesaný v latinčine a píše sa v ňom: „Na počesť víťazstva cisárov vojsko, ktoré táborilo v Laugariciu, 855 vojakov II. légie Marcus Valerius Maximianus, legát II. pomocnej légie dal vyhotoviť.“

Zem severného vetra

A práve v Trenčíne, rodisku známeho spisovateľa Vojtecha Zamarovského, ktorý sa venoval najstarším dejinám ľudstva, sa začína písať aj vznik lode Hyperborea. Partia nadšencov si v roku 2008 povedala, že odhalia Slovákom aj kus týchto takmer zabudnutých dejín a vytvorili jedinečný projekt „Na vlnách rieky Eridanos“. Na základe spolupráce so staviteľom historických lodí Radimom Zapletalom bola vybudovaná rekonštrukcia starogréckej dvojradovej veslice, ktorá je verejnosti známa pod názvom Hyperborea.

Unikátnu repliku antickej lode z doby železnej pokrstili členovia združenia Bludní rytieri 3. októbra 2009 na Váhu v Trenčíne. Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Tento názov v preklade znamená „Zem severného vetra“ a zakladá svoje pôsobenie práve na tradícii antických bájí a povestí. A tie hovoria, že Gréci takto kedysi označovali krajiny severnejšie od Dunaja, kde tróni aj naše dnešné Slovensko, kedysi známe aj ako „barbarica“.

Autentické drevené plavidlo je dlhé 17 metrov a široké takmer štyri metre a historicky kopíruje obdobie okolo prelomu 6. a 5. storočia pred naším letopočtom. Dvojradové veslice boli často využívané stredomorskými a čiernomorskými pirátmi, no lode podobného typu používali v minulosti na vojenské a prieskumné účely aj Rimania.

Hyperborea v prostredí Rybárskeho dvora v Piešťanoch. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

„Ťažisko starovekej rímskej bojovej sily bola pechota. V tom ich tromfol málokto. Loďstvo však nepatrilo k ich silným stránkam. Bojové lode prakticky "opajcli" z ukoristených lodí Grékov a Kartagijcov. Svoje uplatnenie si vo veľkom našli až počas Puntských vojen a vyrábali lode v podstate na kľúč, pre konkrétne výpravy a ťaženia,“ vysvetľuje Adam Kuchta, ktorý sa v bežnom živote živí ako zvukár vo filmárskom prostredí, no keďže má rád aj históriu, okrem iných aktivít ponúka aj zážitkovú plavbu na tejto lodi.

Plavili sa aj u nás

Hlavnou zbraňou plavidla je jeho rýchlosť a obratnosť. Lode mali vpredu na hranici hladiny takzvaný taran, ktorý slúžil na prerážanie trupov nepriatelských lodí, a zároveň aj takzvané havrany, čo boli v podstate padacie mostíky s hrotmi, ktoré sa po spustení zasekli do nepriatelskej paluby. Po takomto mostíku už slávna rímska pechota mohla prebehnúť na nepriateľskú loď a prejsť k boju zblízka, v ktorom mali už navrch. Veslári na lodi boli teda vojaci a nie žiadni otroci.

Malí aj väčší návštevníci si môžu zbroj aj vyskúšať. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

„Riečne plavidlá mali ploché dno kvôli hĺbke a boli výrazne menšie od tých morských, no dnes vieme, že sa doplavili až po súčasný Hlohovec a možno ešte aj oveľa ďalej,“ hovorí Kuchta. Dobré noviny sa ho spýtali aj na to, či má kúpeľné mesto Piešťany históriu prepojenú s rímskou civilizáciou. „To, či tu Rimania skutočne sídlili, doložené nie je. No keďže boli v Hlohovci aj v Trenčíne, ktoré spája jedna rieka, vylúčené to nie je.“

Na svoje si prídu najmä deti

Loď bola po prvýkrát spustená na vodu v roku 2009. Od tohto obdobia sa plavila na Oravskej priehrade, v Trenčíne na Váhu, aby nakoniec svoju púť do času uzavrela v Piešťanoch na súkromnom jazere pri Rybárskom dvore. „Hyperborea si konečne našla svoje miesto, kde sa teší veľkej obľube,“ vysveľuje Kuchta s tým, že múzeum pod otvoreným nebom funguje len jeden mesiac v roku, konkrétne v júni.

Školský koncoročný výlet sa dá prežiť aj v tématickom parku zameranom na antiku, ten vyrástol v areáli Rybárskeho dvora neďaleko Piešťan. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zaujímavosťou tohto miesta je okrem lode staroveká obchodná stanica z čias Rimanov, ale aj ostrovček uprostred rybníka, kde sa nachádza aj akási svätyňa. Aby sa moreplavcom a veslárom darilo, zvykli v minulosti obetovať starovekým gréckym bohom - najvyššiemu Zeusovi, najdôležitejšiemu bohovi pre námorníkov Poseidonovi a aj najuctievanejšiemu Apolónovi. A túto symboliku zachovávajú aj na Rybárskom dvore.

Medzi hlavné atrakcie parku patrí možnosť obliecť si rímsku zbroj, vystreliť z katapultu alebo zaveslovať si na 17 m dlhej lodi nazývanej Hyperborea. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prehliadky sú určené najmä pre organizované koncoročné školské výlety, počas ktorých si žiaci či študenti môžu zblízka prezrieť a vyskúšať predmety z vojenského aj bežného života v Ríme aj v starovekom Grécku. Cieľom projektu je priblížiť život v regióne Považia v mýtických dobách staroveku či v období Rímskej ríše. A ukázať, že i tieto územia boli plné života, obchodovania a vzájomných stretov civilizácií vďaka dôležitým križovatkám ciest. A to všetko prostredníctvom náučnej a zážitkovej formy, ktorú umocňujú aj sprievodcovia v dobových kostýmoch.