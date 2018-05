Dobré noviny

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zamestnávateľ vám bude musieť dať na stravu viac. Toto sa pre zamestnancov čoskoro zmení

Od júna sa zamestnanci dočkajú nových gastrolístkov. Ich suma bude konečne vyššia.

Ilustračná foto — Foto: Dobré noviny

BRATISLAVA 31. mája - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny schválilo v novom opatrení (č. 148/2018 Z.z.) nové sumy stravného pre všetky časové pásma. Živnostníci si tak budú môcť do nákladov na stravu pripísať viac. Zmeny budú platiť už od júna, z čoho vyplýva, že si živnostník musí stravné do konca mája účtovať po starom. Rovnako sa to týka aj zamestnávateľov a ich zamestnancov.

Pripravované zmeny

Do 31. mája predstavuje stravné pri tuzemskej pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín 4,50 eur. Od začiatku júna sa táto suma zvýši o 30 centov na 4,80 eur. V prípade, že služobná cesta trvá 12 až 18 hodín, stravné sa po novom zvýši o 40 centov, to znamená zo 6,70 na 7,10 eur. Počas pracovnej cesty, ktorá presiahne 18 hodín po starom dostával zamestnanec 10,30 eur. Od júna dostane o 60 centov viac, takže 10,90 eur.

Suma, ktorou musí zamestnávateľ prispievať svojmu zamestnancovi na stravu, upravuje Zákonník práce. Na každé jedlo prispieva zamestnancovi 55% z ceny jedla. Strop však je 55% stravného, ktoré zamestnávateľ poskytuje počas pracovnej cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Vyplýva z toho, že maximálne si môže do výdavkov dať 2,26 eur.

Kto má nárok na stravné

Nie všetkým zamestnancom pripadá nárok na stravné. Nemá naň právo ten, kto pracuje menej ako 4 hodiny. V opačnom prípade, zamestnanec, ktorý pracuje viac ako 11 hodín, musí mať zabezpečené dve teplé jedlá. Väčšina zamestnávateľov využíva gastrolístky. Hodnota lístka musí byť vždy v hodnote najmenej 75% zo stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od júna teda suma na gastrolístkoch bude minimálne vo výške 3,60 eur.

A čo živnostníci?

Živnostníci majú právo si do nákladov od júna za každý odpracovaný deň zarátať 4,80 eur. Výnimkou sú tí, ktorí sú popri svojom podnikaní riadne zamestnaní. Stravné si v tomto prípade nemôže podnikateľ uplatniť. Ak má ale vo svojom zamestnaní dovolenku, nemá nárok na stravné. V prípade, že počas takýchto dní vykonáva podnikateľskú činnosť, môže si ich započítať do výdavkov. V prípade, že podnikateľ využíva paušálne výdavky, stravné si už uplatniť nemôže.

Maximálna suma výdavkov na stravovanie u živnostníkov sa odvíja od počtu odpracovaných dní v zdaňovacom období. Medzi odpracované dni sa započítavajú aj dni pracovného pokoja, pracovného voľna, či šťastné sviatky, samozrejme ak počas nich podnikateľ vykonával svoju podnikateľskú činnosť. Podmienkou je vedieť dokázať preukázať, že v ten daný deň živnostník pracoval. V prípade, že živnostník odpracoval 250 dní, ročný základ dane si tak môže znížiť o 1 200 eur (4,80 eur x 250 dní). Nezabudnite však. Tento rok si do konca mája treba započítať ešte nižšiu sumu a to 4,50 eur.