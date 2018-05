Dominika Dobrocká

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sedemdesiat policajtov odprevadilo do školy chlapčeka, ktorému otec zomrel počas výkonu služby

Kolegovia nešťastne zabitého policajta podporili jeho malého synčeka. Návrat do školy sa snažili mu uľahčiť.

— Foto: Facebook/Tribune Star

TERRE HAUTE 16. mája - Dakota Pitts je malý chlapček, ktorý navždy stratil svojho otecka Roba Pittsa. Ten bol totiž pri výkone svojej policajnej práce zabitý. Chlapec si dlho po tomto hroznom zážitku nedokázal predstaviť svoj návrat do školy. Raz však tento deň musel prísť. Keď teda mal prvýkrát ísť späť do triedy, opýtal sa svojej mamičky, či by s ním nemohol ísť jeden z policajných dôstojníkov. Samozrejme, že sa tak stalo, avšak scenár bol mierne pozmenený.

Chlapček na svoj návrat do školy len ťažko zabudne. Keď kráčal po chodníku s jedným z otcových kolegov, hlavičku mal zvesenú k zemi. V momente, ako ju však zdvihol, uvidel pred sebou desiatky policajtov v uniformách. Podporiť ho prišlo presne 70 mužov, z ktorých niekoľko ani nepracovalo na tom istom mieste ako Dakotov otec. Jeden z nich k nemu pristúpil a povzbudivý slovami ho privítal. Chlapcovi darovali policajné tričko a odznak. „Určite bude vedieť, že jeho otec bol hrdina,“ s istotou prezradila sestra zabitého policajta.

Policajti sa snažili, čo najviac uľahčiť chlapcovi návrat do školy. „Pre žiaka je návrat do školy po smrti blízkeho, najmä rodiča, je ťažké,“ povedala pre média. Policajná rodina pomohla Dakotovi urobiť prvé kroky. Nádejou všetkých policajtov je, že pre Dakota bude tento deň nezabudnuteľný a navždy bude vedieť, koľko jeho otec obetoval pre všetkých policajných príslušníkov.