Kristína Jurzová

Francúzsko chce ako prvé zakázať obchodom vyhadzovanie oblečenia, povinne ho budú rozdávať chudobným

V módnom priemysle, ktorý je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia, sa však chystá ekorevolúcia. A začína s ňou krajina, ktorej obyvatelia sa vyznačujú naozajstným šmrncom.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - František Iván

PARÍŽ 15. mája (Dobré noviny) - Stalo sa aj vám, že ste vošli do obchodu, pozerali sa na regály plné oblečenia a premýšľali nad tým, kto si to všetko kupuje? Množstvo z toho, čo vidíme, naozaj putuje do skríň spotrebiteľov, (ne)nosí sa a vyhodí. Lenže značná časť odevov sa ani nepredá a napokon skončí na skládkach či v spaľovni. Nie všade to však takto bude fungovať, pretože prichádza módna ekorevolúcia.

Veľkú zmenu avizuje Francúzsko, ktoré je povestné svojím citom pre módu. Tento raz však svoj cit chce prejaviť aj voči matke prírode. Najnovší dokument z dielne francúzskeho premiéra Édouarda Philippeho totiž naznačuje, že u nepredaného oblečenia by mohli platiť rovnaké pravidlá ako u nezakúpeného jedla.

Revolučná zmena

K zmene by malo dôjsť už v roku 2019 a zverejnené materiály ukazujú, že oblečenie sa nebude môcť vyhadzovať ani ničiť, ale naopak prostredníctvom charity by malo skončiť v rukách núdznych.

„Vítame to. Myslím si, že tá doba, ktorú predstavuje rok 2019, je dostatočná na to, aby vláda stihla zmapovať situáciu, spočítať napríklad množstvo vyhodeného oblečenia, a aby vymyslela, aké pravidlá zavedie, a zároveň stihla vyriešiť prípadne aj problémy, ktoré môže zmena priniesť obchodom,“ uviedla Valéria Fayard z neziskovej organizácie Emmaus, ktorá upozornila na problematiku módneho priemyslu a jeho devastačné účinky na životné prostredie.

Ako konkrétny príklad uviedla módny reťazec Celio, ktorý si médiá vzali na paškál vo februári tohto roku. Jeden z obyvateľov francúzského mestečka Rouen totiž na video natočil to, ako obchod ničí nepredané oblečenie. Po veľkej kritike sa však značka ohradila tým, že išlo len o nezvratne poškodené oblečenie...

Galskí kohúti chcú ísť ďalej

Ani zďaleka však nejde o jediný prípad. Podľa portálu Fashion Network Európania vyhodia ročne asi štyri milióny ton oblečenia, pričom na trhu sa každý rok objaví päť miliónov ton nových módnych kúskov. Príkladom je práve Francúzsko, kde skončí na skládkach až 700-tisíc ton odevov a iba 160-tisíc ton sa zrecykluje.

Kým v módnej oblasti "krajina galského kohúta" pokrivkáva, podľa Food Sustainability Indexu 2017 si prvenstvo drží v neplytvaní jedlo. A vďaka pripravovaným zmenám by mohlo čoskoro držať prím aj v "zelenšom" módnom priemysle. Tu však Francúzsko ani zďaleka nekončí. Ekorevolúciu chystá aj v obmedzovaní odpadu v oblasti elektroniky, nábytkárstva a hotelierstva. Treba už len dúfať, že táto enviro myšlienka zo Západu dorazí aj do srdca Európy.