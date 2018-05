Dominika Dobrocká

Kým sa dospelí len prizerali, Martin zachoval chladnú hlavu a zachránil svojmu spolužiakovi život

Chvíľka nepozornosti viedla k vážnej nehode. Kamarát zrazeného chlapca nezaváhal a dnes je z neho hrdina.

BRNO 14. mája - Opatrnosti nikdy nie je dosť. Stačí malé zaváhanie, maličká chyba a výsledok môže byť už nezvrátiteľný. Pavel Kopecký je živým dôkazom toho, že aj sekunda nepozornosti stačí a tragédia môže byť na svete. Keď sa totiž mladík rozhodol so slúchadlami na ušiach prejsť cez cestu mimo priechodu pre chodcov, prišlo k vážnej nehode. Zrazilo ho prichádzajúce auto. Jeho spolužiak, 13-ročný Martin Kosina celú situáciu videl na vlastné oči a nikdy na tento okamih nezabudne. „Nabralo ho to zboku, ležal na kapote a ako auto zabrzdilo, tak pod neho spadol,“ opísal celú situáciu pre ČT24 Martin.

Školák si pamätá, ako sa okolo bezvládneho tela ležiaceho pod autom zhŕkli ľudia a prizerali sa. Práve Martin bol ten, kto zavelil a na jeho príkaz ľudia auto zodvihli. On následne svojho spolužiaka vytiahol a poskytol mu prvú pomoc. „Som rád, že Martin nebol ako ostatní, ktorí sa len pozerali, že mi pomohol,“ úprimne sa vyznal zachránený Pavel, ktorý pri nehode utrpel zlomeninu kľúčnej kosti a ľavej ruky. Záchranca však na túto vetu reagoval úplne jasne. „On by to pre mňa urobil tiež,“ povedal presvedčene. Za záchranu svojho kamaráta a spolužiaka si Martin Kosina vyslúžil ocenenie od riaditeľa školy, ktorú obaja chlapci navštevujú.