Dominika Dobrocká

Dnes o 10:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Len 13-ročné dievčatko prišlo na to, ako nájsť opusteným psom nový domov. Jej riešenie je celkom jednoduché

Má iba trinásť rokov, no dospelí sa od nej môžu učiť. Toto dievčatko vymyslelo systém ako predchádzať tomu, aby ľudia zbytočne odkladali svojich psíkov do útulkov a namiesto toho si už od úvodu vybrali toho pre nich správneho.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay.com

AUSTIN 14. mája - Dospelí sú vraj múdrejší ako deti. V mnohých prípadoch to pravda nie je a násťroční nám dokážu vytrieť zrak a ukázať nám, kde robíme chyby. Tak nejak to je aj s 13-ročnou Aiden Horwitzovou. Tínedžerka a študentka pochádzajúca z mesta Austin v Texase si počas školského projektu uvedomila a položila otázku, prečo musí toľko nevinných psíkov skončiť v útulkoch. Prečo si ich ľudia zaobstarajú, keď ich potom odložia? Milovníčka zvierat sa rozhodla tento problém rozlúsknuť a pomôcť.

Aiden sa pri výskume podarilo zistiť, že psíky jednoducho svojim majiteľom nevyhovujú z rôznych dôvodov. Rodinám nemusí sadnúť povaha, potreby psíka a jednoducho nespĺňa ich predstavy. Výsledok? V tom lepšom prípade odloženie do útulku, v tom horšom vyhodenie na ulicu. „Približne polovica psov, ktorí sú v útulkoch, je tam preto, lebo ľudia si vyberú nevhodnú rasu pre svoju rodinu,“ prezradil pracovník jedného z útulkov v Texase.

Riešenie existuje a je celkom jednoduché

Ako si teda vybrať vhodné plemeno psa? Po niekoľkých mesiacoch štúdia a skúmania na to Aiden prišla. Jej nový systém obsahuje 13 otázok, ktoré potenciálny budúci majiteľ musí zodpovedať. Medzi nimi aj to, či sú v rodine deti a či je rodina pripravená pre svojho nového chlpatého člena urobiť čokoľvek. Po zodpovedaní všetkých otázok sa vypočíta záujemcovi skóre. Na základe výsledku sa zistí, aký psík by bol pre rodinu alebo jednotlivca vhodný. Dotazník je umiestnený a tvorí základ Aideninej stránky DogDoOrDogDont.org. „Chcela som nájsť spôsob, ako pomôcť psíkom nájsť nový domov. Na druhej strane som chcela pomôcť ľuďom nájsť toho správneho psíka pre nich a ich rodinu,“ napísala Aiden na svojej webovej stránke. O jej príbehu informovala televízia KXAN.

Trinásťročnej Aiden sa doposiaľ podarilo nájsť nový domov piatim psom. Najviac ju však trápi, že nevie nájsť vhodného majiteľa pre svojho obľúbeného trojročného kríženca Royca. Ten je hluchý a v útulku žije už viac ako dva roky. Dievčatko verí, že aj vďaka jej novinke nebudú útulky v budúcnosti potrebné. Svoj systém hľadania sa by chcela rozšíriť po celých Spojených štátoch, avšak jej hlavná úloha teraz je nájsť vhodný domov pre Royca.