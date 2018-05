Dominika Dobrocká

Dnes o 09:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bývalá Lúčničiarka vracia do škôl tradície, trenčianskych prváčikov učí folkloristiku

Na jednej zo základných škôl v Trenčíne vznikol nový predmet. Vďaka mladej a šikovnej Veronike sa deti učia tradíciám.

— Foto: zsvelkomoravska.edupage.org, Facebook/Veronika Miščíková

TRENČÍN 14. mája - Na jednej z trenčianskych základných škôl sa od septembra minulého roka deti vzdelávajú a zároveň zabávajú vďaka novému predmetu. Je ním folkloristika, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Táto novinka je momentálne určená len pre prváčikov, tam sa to však nekončí. Myšlienku by škola chcela pravdepodobne v budúcnosti rozšíriť aj do ďalších ročníkov.

Bývalá Lúčničiarka učiteľkou

Detičkám sa venuje pedagogička Veronika Miščíková. Šikovná žienka vyštudovala odbor pedagogika ľudového tanca na Vysokej škole múzických umení, pôsobila v regionálnych folklórnych súboroch a dlhé roky tancovala v legendárnej Lúčnici. „Prvákov učím tradičnú ľudovú kultúru, zvyky Trenčianskeho kraja a učíme sa aj tance a piesne,“ prezradila pre portál Sme.sk Veronika. Pani učiteľka občas svojich žiakov prekvapí a príde na hodinu v kroji. „Deti reagujú veľmi dobre, aj keď som sa obávala, aké to bude učiť v škole deti, ktoré nie sú k tomu priamo vedené. Je to iné ako učiť v detskom folklórnom súbore, ale myslím, že ich to baví,“ dodala.

Nadšené sú nielen deti, ale aj riaditeľ školy a rodičia. Škola by chcela nájsť aj ďalšiu posilu, vďaka ktorej by sa predmet folkloristika mohol rozšíriť aj do vyšších ročníkov. Detičky sú nadšené a pre novú výzvu zapálené. Informácie priniesol portál Sme.sk, kde sa dočítate o novinke na trenčianskej základnej škole viac.