TASR

Dnes o 13:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Film Čiara stále boduje! Na prestížnom festivale v Belgicku získal TRI zo ŠTYROCH hlavných cien

Víťazi si ocenenia prevzali z rúk herečky Véronique Genest.

Na archívnej snímke herec Tomáš Maštalír počas tlačového brífingu s tvorcami slovensko-ukrajinského filmu Čiara. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 2. mája (TASR) - Film Čiara režiséra Petra Bebjaka zbiera festivalové ocenenia aj po takmer roku od jeho uvedenia v Karlových Varoch. Na Festivale International du Film Policier de Liége v Belgicku získal tri zo štyroch hlavných cien.

Z festivalu zameranom na detektívne a kriminálne filmy si Čiara odniesla titul najlepší film. Ocenili aj Tomáša Maštalíra v hlavnej mužskej úlohe a Zuzanu Fialovú v hlavnej ženskej úlohe. "Som veľmi šťastná a poctená. Bolo mi trochu ľúto, že si ocenenie nemôžem prevziať osobne, pre predstavenie v SND. Určite by moje pocity boli ešte intenzívnejšie. Je ohromné, že film má takéto zahraničné úspechy a my môžeme naším umením reprezentovať Slovensko vo svete," komentovala zisk prestížnej ceny Fialová.

Víťazi si ocenenia prevzali z rúk herečky Véronique Genest, ktorú diváci poznajú ako pôvabnú, no nekompromisnú komisárku so zmyslom pre humor z obľúbeného detektívneho seriálu Julie Lescaut uvádzaného aj na slovenských obrazovkách.

Ocenenia si v Belgicku osobne prevzal režisér Peter Bebjak, ktorý na to reagoval slovami: "Bol to veľmi príjemný festival s kopou francúzskych a belgických hviezd v krásnom meste. A najkrajšie bolo ísť trikrát pred to obrovské plátno a ďakovať. Ďakovať za Tomáša a Zuzanu, pretože si ocenenie najlepší herec a najlepšia herečka zaslúžia. A poďakovať za celý štáb. Pretože ocenenie Grand Prix je ocenenie práce všetkých, ktorí na Čiare pracovali."