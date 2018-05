Študentka Petra prišla s jedinečným nápadom. V „rikši“ vozí seniorov z domova dôchodcov, ktorí vďaka nej zabúdajú na osamelosť

Kristína Jurzová

Tak takéto niečo na Slovensku ešte nebolo. A určite by to prijali starší ľudia v každom meste. Len to by v každom našom meste museli byť takýto super srdeční a ochotní dobrovoľníci.

Petra Tamášová založila pre dôchodcov v Bratislave jedinečný projekt Rikshow must go von. — Foto: archív Petra Tamášová

BRATISLAVA 1. mája (Dobré noviny) – To je tá dnešná mládež, o nič sa nezaujíma. Možno ste už aj vy počuli takúto hlášku z úst niektorých ľudí. Keď si však prečítate tento článok, zistíte, že nemožno hádzať všetkých do jedného vreca. A že niektorí mladí ľudia robia naozaj viac než ostatní. Dôkazom je aj 24-ročná Petra Tamášová z Bratislavy, ktorá rozbehla jedinečný projekt Rikshow must go von. Projekt, vďaka ktorému seniori opustia štyri steny domova dôchodcov a s vetrom vo vlasoch a v príjemnej spoločnosti sa povozia po hlavnom meste v rikši.

Petra študuje sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne, no stále žije tak pol na pol aj v Bratislave, kde má rodinu. Popri tom všetkom však stíha študovať aj na Sokratovom inštitúte v Bratislave, v rámci ktorého si vytvorila svoj vlastný verejnoprospešný dobrovoľnícky mikroprojekt zameraný na prácu s ľuďmi v jeseni života.

Keďže vek prináša starším ľuďom rôzne zdravotné problémy, Peťa sa rozhodla im život trošku uľahčiť, ale aj rozveseliť vďaka tomu, že ich vozia v rikši. „Pôvodne som plánovala vymyslieť systém sociálneho taxíku pre ružinovských seniorov. No nakoniec sa v priebehu mesiacov vykryštalizoval tento nápad. Som za to rada, myslím si totiž, že táto forma stretávania sa mladších generácií so seniormi, ktorí často nikoho nemajú a na čerstvý vzduch sa dostanú zriedka, je pre spoločnosť a jej problémy s odcudzením generácií a izolovanosťou seniorov dôležitá,“ povedala v rozhovore pre Dobré noviny Petra.

Ľuďom sa projekt páči

Momentálne majú k dispozícii dve rikše. Hoci je tento dopravný prostriedok typický skôr pre Japonsko, tieto sa odlišujú tým, že nie sú poháňané ľudskou silou, ale sú elektrické. Obe sú vo vlastníctve OZ Cyklokoalícia, s ktorým Peťa spolupracuje. Jej projekt Rikshow must go von je obmenou projektu Bicyklovanie neobmedzené vekom, ktorý pred pár rokmi spustilo toto občianske združenie a hlavne Peter Netri v račianskom zariadení pre seniorov. Tu aj prvá rikša zostala; a druhú slávnostne zapožičali domovu dôchodcov na Pažítkovej ulici v Ružinove. Kúpa rikší by však nebola možná bez podpory rôznych grantov a Bratislavského samosprávneho kraja.

Koncom októbra 2017 dobrovoľníci zisťovali záujem dôchodcov a absolvovali s nimi skúšobnú jazdu. Foto: archív Petra Tamášová

Petin projekt funguje síce ešte len od polovice apríla 2018, no už teraz je oň veľký záujem. A to nielen zo strany dobrovoľníkov, ktorí sa k Peti priam hrnú, ale aj zo strany penzistov. „Stále sa mi ozývajú ľudia, že sa im projekt páči a buď chcú len prísť povoziť, alebo sa pýtajú na rozširovanie projektu. Získanie peňazí na jednu rikšu nám trvalo niekoľko mesiacov. Mohla by byť „putovná“, keďže v ružinovskom domove sa nejazdí každý deň, no tam by bola potrebná značná iniciatíva pracovníkov domovov a odvaha si rikšu „odbicyklovať“ a tak podobne,“ vysvetľuje rodená Bratislavčanka. „Nie všetky domovy to však chcú a vždy je potrebná snaha aj na strane domova, ich iniciatíva. Tá z dôvodu poddimenzovaného personálnu hlavne v štátnych centrách, môže byť často blízka nule.“

Delia sa o zážitky

Pritom bratislavskí dôchodcovia, ktorí majú rikšu k dispozícii, si projekt nevedia vynachváliť. Keďže záujem je často veľký, jedna jazda trvá približne tridsať minút, aby sa stihli povoziť viacerí. Naozaj sa však na ňu tešia, pretože ich vytrhne z reality všedných dní. Nielenže vidia kúsok sveta, ale pozorne sledujú aj dianie okolo seba, ktorého sa takýmto spôsobom stávajú aktívnou súčasťou. A čerešničkou na torte je aj prítomnosť mladého človeka, s ktorým sa môžu porozprávať a podeliť o svoje zážitky či myšlienky. „Do rikše sa zmestia dve menšie babičky. No často sa im to nepáči, takže keď sa sťažujú, že sa tlačia, tak ich vezieme samostatne,“ hovorí s úsmevom zakladateľka projektu.

Stretnutie a zaúčanie dobrovoľníkov, ako viesť rikšu na Tyršovom nábreží v Bratislave, 4. apríla 2018. Foto: archív Petra Tamášová

Rikša ako taká je však stabilná a vďaka pásom aj bezpečná. Každý dobrovoľník si rikšu skúsi predtým, ako v nej vezie iných ľudí a naučí sa ju koordinovať za pár minút. „Máme šťastie, že v okolí domova sú široké chodníky, a aby sa človek dostal do parku Andreja Hlinku, stačí mu prejsť cez jeden krátky úsek cesty. Ten park je krásny, hlavne teraz na jar, no treba vymýšľať aj nové bezpečné trasy. Keď ideme po ceste, ideme normálne ako auto, pretože rikša je široká – aj tak by sa nezmestila do cyklotrasy."

A ako na nich reagujú bratislavskí šoféri? „Moje skúsenosti s vodičmi a aj skúsenosti pár dobrovoľníkov, ktorí boli zatiaľ voziť, sú pozitívne. Boli tolerantní, no je pravda že nechodíme po naozaj veľkých cestách, ale po „sídliskových“ – okolo Retra, ružinovského jazera, po Ružinovskej, k Štrkovcu. A navyše často v doobedných alebo skorých poobedných hodinách, keď tých áut nie je toľko,“ vysvetľuje Peťa.

Projekt oslovil mladých aj starších

Dobrovoľníkov sú už teraz podľa nej desiatky a od spustenia projektu bol každý týždeň voziť niekto iný. „Funguje to tak, že dobrovoľník, ktorý sa chce zapojiť, mi napíše mail alebo sa pridá do facebookovej skupiny Rikshow must go von a následne dostane základné informácie a prístup do tabuľky na zapisovanie jázd. Sú presne určené dni a časy, kedy sa do domova môže chodiť,“ ozrejmuje študentka.

Základná trasa z domova dôchodcov v Ružinove do parku Andreja Hlinku. Foto: archív Petra Tamášová

Rikša je uskladnená priamo v domove, takže dobrovoľník len príde, po predošlej dohode sa „nahlási“ na recepcii a terapeutky, ktoré o ňom dopredu vedia, privedú seniorov, ktorí majú v ten deň záujem previezť sa napríklad do parku Andreja Hlinku. Mapka s trasou do parku je vytlačená v domove. „Ak niekto nie je príliš skúsený cyklista, nikdy si rikšu neskúšal a ani nepozná Ružinov, je fajn ísť tam s niekým, kto už bol, alebo tam prídem ja. S prvými dobrovoľníkmi som si tú základnú trasu prešla tak, že oni vozili a ja som pri nich šla na bicykli.“

Dbajú aj na ich zdravie

Projekt bude podľa Peti fungovať len v tie mesiace, keď to bude príjemné. „Hlavne pre seniorov, aby sme neriskovali, že prechladnú. Na jesenné mesiace sa zas na rikšu dá pripevniť prístrešok proti dažďu. Nejdú však zatiaľ nikdy tak ďaleko, aby to bol problém a rovnako môžu nájsť nejaký prístrešok a prečkať.“

Dobrovoľníčky Ema s Danielou si za svoju ochotu vyslúžili od babičky sladkú odmenu. Foto: archív Petra Tamášová

Staršia generácia rikšu oceňuje aj preto, lebo jazda je bezplatná. „Pre mňa to nie je služba a tí ľudia nie sú klienti. Rikshow must go von je čas, ktorí spolu tí ľudia trávia a je viac-menej na nich, ako ho odmenia. Dve mladé baby, čo boli minulý týždeň jazdiť, mi napísali, že ich jedna z babičiek vzala na Herlianskej na zmrzlinu,“ hovorí s tým, že je len na nich, ako sa dohodnú, čo budú robiť. „Tie momenty, ktoré sú fajn, sa neopakujú. Je to práve tá rôznorodosť ľudí a zážitkov, ktoré ma na tom bavia – tak ako dobrovoľníkov, tak seniorov. Je zaujímavé, a je to dobrý pocit sledovať, akí rôzni ľudia sa zapájajú a s akými rôznymi motiváciami a očakávaniami.“

Problém systému

Momentálne je podľa slov Petry v ružinovskom zariadení asi približne 30 – 40 seniorov schopných absolvovať takúto vychádzku. „Ostatní sú buď ležiaci, alebo jednoducho na takéto aktivity nemajú odvahu či chuť,“ konštatuje Peťa s tým, že ich usmerňujú sociálne pracovníčky, ktoré sú tam na asi 120 ľudí len dve.

Dobré noviny sa Petry pýtali aj na to, ako by zhodnotila situáciu v domove dôchodcov, kde pôsobí. „Tí, ktorých stretávam, teda tí, ktorí posedávajú vonku na slnku alebo sú často prítomní v „spoločenskej miestnosti“ domova, sú celkom zhovorčiví, vtipkujú a chcú aj chodiť na cyklovychádzky. No ja vidím len zlomok. Tí, ktorých nevidím, sú vo svojich izbách alebo ležia.“

Koncom októbra 2017 dobrovoľníci zisťovali záujem dôchodcov a absolvovali s nimi skúšobnú jazdu. Foto: archív Petra Tamášová

Hodnotiť ich však ako jednu homogénnu skupinu je podľa nej prvá chyba. „Je treba si uvedomiť, že títo ľudia sú rovnako rôznorodí, majú rozličné povahy a nálady ako ľudia iného veku. Myslím si, že oceňujú prítomnosť mladých ľudí, resp. ľudí zvonku spoločnosti. Oni skutočne svoj život žijú prevažne v tom domove. Opäť tí, ktorí môžu a sú sami aktívni, idú aj na organizovaný koncert alebo na prechádzku, no minimálne polovica je tam izolovaná od vonkajšieho sveta. Ja si myslím, že je to problém systému,“ konštatuje.

Takúto reakciu naozaj nečakala

Kým seniori sa z prítomnosti mladých naozaj tešia, reakcie Petinho okolia sú rôznorodé. „Niektorí kamaráti si robia srandu, že im mám radšej zaobstarať virtuálne okuliare, aby mohli cestovať po celom svete a nemusieť pri tom vyjsť z domova,“ krúti neveriacky hlavou mladá študentka. „Avšak väčšina ľudí, hlavne tí, ktorí si uvedomujú, že všetci raz zostarneme a že nikto by nemal byť vylučovaný zo zorného poľa spoločnosti, reagujú pozitívne. Rovnako tí, ktorí sa zamýšľajú nad svojimi starými rodičmi alebo rodičmi a ich životmi – je nás dosť.“

Dobrovoľníkom a dôchodcom je spolu vždy veselo. Foto: archív Petra Tamášová

Paradoxne, svoju vlastnú babičku, ktorá býva v Ružinove, na rikšu zatiaľ „neukecala“. Pritom práve ona bola pre Petru prvotnou motiváciou venovať sa staršej generácii. „Pomáham jej najmä s praktickými vecami, no v jednom momente som pochopila, že čas, ktorý s ňou strávim len tak u nej doma, pokojne a v tichosti, je pre ňu minimálne taký dôležitý ako to, že jej pomôžem s nákupom. Myslím si, že život, aj v staršom veku, by mohol byť aj o inom ako o napĺňaní základných životných potrieb. No to sme znova pri otázke systému...“ uzatvára svoje rozprávanie Peťa, ktorá projekt nechá rozvíjať sa, no zároveň ho bude naďalej koordinovať, aby úplne nezanikol.