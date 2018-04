Viete, kde nájdete slovenské Provensálsko? Takto to vyzerá v levanduľovom kráľovstve troch Slovákov

Dominika Dobrocká

Levanduľa je bezpochyby úžasná rastlina. Okrem jej vône a krásy, má širokú škálu využitia. Dôkazom je aj levanduľový projekt trojice Slovákov.

BRATISLAVA 30. apríla - Vôňa levandule je nezameniteľná. Má naozaj široké množstvo spôsobov využitia a získava si čoraz viac milovníkov. Láske k levanduli, jej pestovaniu a rôznorodému využívaniu už pred rokmi prepadli traja šikovní a zanietení ľudia. Simona Slobodová, Tatiana Slobodová a Miroslav Bertovič sú majiteľmi a milovníkmi nádherného poľa a projektu Levanduľa zo Záhoria. Ako sami pre Dobré noviny priznali, zo začiatku brali ich levanduľové nadšenie ako koníček. Postupne však aj vďaka nadšencom a záujemcom svoje hobby pretransformovali do dennodennej práce. Ich polia sa zväčšovali a kvalitných sadeníc pribúdalo.

Dnes v roku 2018 sa môžu pochváliť poľom o veľkosti jedného hektára, na ktorom sa hrdo týči 8000 rastliniek vypestovaných výlučne z vlastných sadeníc. Toto šikovné trio prezradilo, že paradoxne pestovanie levandule je to najjednoduchšie zo všetkého, čo ich rukami prechádza. Spod ich rúk totiž vychádzajú rôzne dobroty, ktoré nezaručujú len nezameniteľnú a dokonalú chuť, ale aj podporu nášho zdravia. Simona, Tatiana a Miroslav sú „Záhoráci“ a preto výber lokality pre pestovanie levandúľ nebol náročný. Tešia sa z každého dňa a Dobrým novinám prezradili oveľa viac z ich levanduľového sveta. Ako bonus nám ponúkli aj tajné recepty z ich kuchyne, ktoré po prečítaní budete chcieť okamžite vyskúšať.

Ako vznikol nápad a projekt Levanduľa zo Záhoria? Čo bolo Vašou inšpiráciou a aké boli začiatky s levanduľovým poľom? Koľko ľudí sa podieľalo na založení a fungovaní?

Projekt s názvom Levanduľa zo Záhoria sa zrodil v roku 2014, kedy sme na poli pri obci Malé Leváre v rekreačnej oblasti Rudava na Záhorí zasadili prvých 1500 sadeníc. Levanduľa bola odjakživa našou vášňou, snívali sme o vlastnom fialovom políčku, akejsi našej malej oáze pokoja, kde by sme si mohli po práci aktívne oddýchnuť. Najprv sme to brali ako hobby, avšak vášeň postupne prerástla do práce na plný úväzok a aj vďaka pozitívnym ohlasom okolia sme sa rozhodli levanduli venovať naplno, využiť veľký potenciál tejto rastlinky a to hlavne na kulinárske, kozmetické a dekoračné účely. Išlo o inovatívny projekt, začali sme bez akýchkoľvek skúseností z odboru, nemal nám kto poradiť a všetko sme sa museli naučiť sami na vlastných chybách a skúsenostiach. V roku 2016 vznikla firma Levanduland, začali sme realizovať svoje nápady na produkty na profesionálnej úrovni, spolupracovať s lokálnymi výrobcami a dodávateľmi a postupne vznikli a stále vznikajú nové produkty. Na začiatku projektu sme stáli len traja nadšenci, avšak nikam by sme sa samozrejme nedostali bez pomoci rodiny a známych, ktorí nám stále chodia s ochotou pomáhať.

Levanduľa je typická pre Provensalsko. Ste aj vy milovníkmi tohto životného štýlu?

Provensálsky štýl si v ostatných rokoch našiel svoje miesto v mnohých slovenských domácnostiach a neminul ani tie naše. Naša vášeň sa samozrejme premietla aj v zariadení interiéru či dokonca štýle oblečenia a kedykoľvek vidíme niečo levanduľové, musíme si to kúpiť – pre inšpiráciu. Taktiež milujeme tematické levanduľové trhy a festivaly a návštevy iných levanduľových fariem. Naším snom je raz precestovať ich všetky, avšak je to asi plán do ďalekej budúcnosti, keďže práve cez obdobie kvitnutia bývame väčšinou práve na tej našej.

Prečo práve Záhorie, sú tu lepšie podmienky na pestovanie? Aké veľké je pole, na ktorom sadíte levandule?

Záhorie je miesto, kde sme sa všetci narodili a kde žijeme, preto výber lokality nebol ťažký. Už môj prastarý otec, ktorý bol v týchto končinách lesným hospodárom vždy hovorieval, že práve v tejto oblasti je široko-ďaleko najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda. Levanduľa je vo všeobecnosti suchomilná a nenáročná rastlina, potrebuje viac slnka ako vlahy a preto sme sa trochu obávali, či naša kvalitná a ťažká černozem, ktorá drží vlhkosť, bude pre jej pestovanie vhodná. Pridanou hodnotu tejto lokality je, že naše levanduľové pole sa nachádza v turisticky atraktívnej oblasti, je tu veľmi pekné prostredie, hneď vedľa máme jazero s pieskovou plážou a kemp.

Aktuálne máme na ploche o veľkosti 1 ha zasadených už viac ako 8000 rastliniek vypestovaných z vlastných sadeníc, každoročne pribúdajú nové a starostlivosť o ne je stále náročnejšia. Namáhavou a poctivou prácou sa snažíme vytvoriť jedinečné miesto, akési slovenské Provensálsko, kde sa návštevníci môžu prísť pokochať, sami si nazbierať levanduľu a odkiaľ putujú kvalitné produkty zo slovenských surovín až na stôl naších zákazníkov. Pestujeme hlavne dva druhy levandule lekárskej, ktorá je vhodná aj na kulinárske účely, a postupne na poli vytvárame arborétum z rôznych lekárskych aj dekoračných odrôd levandule.

Čo je najnáročnejšie pri pestovaní levandule? Potrebuje táto rastlina špeciálnu starostlivosť?

Práca v poľnohospodárstve je vo všeobecnosti veľmi náročná, našou nočnou morou je počasie. Nemôžeme si byť istí, či nám úroda po tuhej zime nevymrzne alebo naopak nenastanú extrémne horúčavy a suchá, ktoré vedia ublížiť mladým rastlinkám. Levanduľa je inak bylinka nenáročná na vlhkosť, netreba ju vôbec zalievať. Kvitne dva razy do roka a vždy po zbere úrody ručne upravujeme každú rastlinku do požadovaného tvaru a veľkosti, aby veľmi nezdrevnatela a poskytla bohatú úrodu a krásne dlhé kvety aj nasledujúcu sezónu. Rázneho strihu sa netreba vôbec báť, všetkým pestovateľom odporúčame levanduľu strihať až po jej drevnatú časť. Základom pestovania je zadováženie si kvalitnej sadenice, v črepníkoch sa jej však veľmi nedarí, odvďačí sa vám, ak si ju vysadíte do záhrady.

Ako prebieha Vaša práca počas sezóny a mimo nej?

Náš rok vždy začína rozširovaním poľa a výsadbou nových sadeníc, ktoré na nás od jesene čakajú v skleníkoch. Sezóna, alebo obdobie kvitnutia u nás začína v priemere na konci mája a končí na začiatku júla, záleží od počasia a teplôt. Levanduľové pole je veľmi atraktívne a v našich končinách ojedinelé miesto na fotografovanie, preto počas celého obdobia kvitnutia u nás prebiehajú rôzne profesionálne rodinné alebo svadobné fotenia. Na našej stránke ponúkame možnosť objednať si svoj termín. V priebehu tohto obdobia sa pripravujeme na zber, samozber a Dni otvorených dverí a taktiež na rôzne trhy a festivaly, ktoré prebiehajú hlavne v letnom období. Po ukončení sezóny nasleduje ručná úprava sadeníc a spracovanie úrody, pretože všetky naše produkty vyrábame výlučne z čerstvých kvetov levandule. Produkty majú vďaka tomu krásnu špecifickú vôňu, chuť aj farbu. Dnes už nejde len o samotnú prácu na poli, je potrebné sa starať aj o výrobu produktov, ich distribúciu, vybavovanie objednávok, administratívu, spoluprácu s obchodmi a prevádzkami, prezentáciu firmy a marketing a všetky úskalia s tým spojené, stále sa učíme niečo nové. Vytvoriť kvalitné a poctivé produkty je možné len s vášňou a náročnou a zdĺhavou prácou, ktorá sa nedá ničím nahradiť - ľudia túto črtu v našich produktoch isto postrehnú.

Máme možnosť dodávať aj do veľkých obchodných reťazcov na Slovensku, čo považujeme za veľký úspech a ďalšiu cennú skúsenosť. V celom tom veľkom procese, ktorý výrobok absolvuje, než dorazí na stôl nášho zákazníka, je pestovanie levandule asi tou najľahšou časťou. Veľkú časť práce tvorí aj aktívne vymýšľanie a testovanie nových produktov, neustále sa snažíme byť inovatívni, napredovať a prinášať zákazníkom v priebehu každého roka niekoľko nových produktov. Nové nápady prichádzajú neustále, riadime sa hlavne vlastnou predstavivosťou, avšak pri vytváraní nových produktov si radi necháme poradiť od našich zákazníkov a všetkých milovníkov levandule, aké novinky by na trhu ocenili.

Obľúbili si návštevníci a záujemcovia levandule toto výnimočné miesto? Ako to funguje a čo musí človek spĺňať, aby si od Vás levandule mohol odniesť? Vysvetľujete ľuďom, ako sa správne zberajú levandule? Aký je ten najlepší spôsob, strihanie, rezanie alebo trhanie?

Pre širokú verejnosť je pole sprístupnené počas Dní otvorených dverí spojených so samozberom, ktoré každoročne usporadúvame na začiatku júla. Pred týmto termínom ponúkame aj možnosť zájazdov a exkurzií. Návštevníci si môžu sami levanduľu nazbierať, dozvedieť sa niečo o jej pestovaní a účinkoch, alebo sa len prísť pokochať a oddýchnuť si. Nie je potrebné sa popredu nikde prihlasovať. Na samozbere na strihanie požičiavame nožnice, pri väčších množstvách je efektívny aj kosák, všetko sa však zbiera ručne, bez použitia strojov. Každý rok k nám prichádza stále viac a viac ľudí, preto by sme tohtoročné podujatie chceli posunúť na vyššiu úroveň a zorganizovať levanduľový festival, aký poznajú fanúšikovia levandule napr. z obľúbeného maďarského Tihany.

Prezradili ste nám už, že ponúkate aj výrobky s levanduľou. Čo všetko okrem voňavých kvietkov u Vás môžeme nájsť?

V portfóliu máme aktuálne tri druhy sirupov - čistý levanduľový sirup, levanduľový sirup s čučoriedkou a levanduľový sirup s pomarančom, sedem druhov ovocných džemov s levanduľou - čučoriedka, arónia, brusnica, jahoda, pomaranč, marhuľa a malina. Naším cieľom bolo vytvoriť jedinečné a harmonické spojenie chutí, ktoré by nielen lahodilo jazyku, ale aj liečilo - tradičné recepty našich babičiek na sirupy a džemy oživiť novou, v kulinárstve ešte neprebádanou chuťou. Veľmi obľúbené je biele a ružové perlivé levanduľové víno, ktoré vzniklo spojením našej čerstvej levandule s kvalitnými bobuľami z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a horúcou novinkou je lahodný levanduľový likér, ktorý sme pripravovali a testovali viac ako rok a uplynulý týždeň sa dostal do predaja.

Všetka použitá levanduľa je vypestovaná na našom poli, chemicky neošetrovaná, čerstvá a v natur kvalite. Kvalitu produktov chceme mať pod úplnou kontrolou, preto by sme nemohli dovoliť, aby sa v nich objavila levanduľa iného pôvodu. Každý druh a oblasť pestovania je svojimi vlastnosťami veľmi špecifická. Rovnako aj ovocie, s výnimkou pomarančov, odoberáme len od slovenských dodávateľov. Jedinečnosť našich produktov spočíva aj práve v tom, že zákazníci presne vedia odkiaľ suroviny v nich pochádzajú a môžu sa k nám prísť aj pozrieť.

Už dlhšiu dobu pripravujeme a testujeme aj rad prírodnej levanduľovej kozmetiky a v najbližších dňoch by mali do predaja prísť jemné aj pikantné brusnicové a slivkové omáčky s levanduľou, vhodné k mäsu alebo syrom, ktoré isto obohatia nastávajúcu letnú grilovaciu sezónu.

O levanduli sa veľa a čoraz častejšie hovorí. Aké má účinky na naše zdravie a načo všetko ju vieme využiť? Neprezradili by ste nám recept na nejakú chuťovku, ktorú by sme si mohli spraviť aj doma?

Liečivé vlastnosti levandule sú v oblasti medicíny všeobecne veľmi známe už od staroveku, je to bylinka, ktorá pohladí telo aj dušu. Je často využívaná pri aromaterapii, má antistresové, ukľudňujúce, protizápalové a dezinfekčné účinky, blahodárne pôsobí na liečbu kožných a dýchacích problémov, urýchľuje hojenie rán, pomáha proti migréne, nespavosti a často sa využíva ako prírodný repelent.

Recept na levanduľový sirup.

Bol to prvý produkt, ktorého recept sme doma v kuchyni dlhú dobu vylepšovali a je to naša srdcovka.

Potrebujeme:

10-12 hrstí levandule

2 hrste materinej dúšky alebo mäty

2 PL kyseliny citronovej

1 citrón na plátky

2 kg cukru

1-2 celé škorice

pomarančová kôra

2,5 l vody

Postup:

Levanduľové kvety a všetky ostatné ingrediencie dáme na 20 minút povariť do vody, odstavíme a necháme 24 hodín lúhovať. Scedíme, pridáme cukor, privedieme do varu /ak sa tvorí pena, odoberáme/, chvíľu ešte povaríme 15 minút a môžeme plniť flaše, ktoré uchováme na chladnom mieste.

Recept na kokosové pusinky s levanduľou.

Postup:

Tri bielka a 20 dkg kryštálového cukru vyšľaháme nad parou. Priebežne do toho prilievame levanduľový sirup (podľa chuti). Vyšľaháme dohusta a pridáme 20 dkg kokosovej múčky. Podľa veľkosti vajíčok je možne dosypať viac kokosu, aby vznikla hustá hmota. Zmes necháme odstáť aspoň pol hodinku a lyžičkou potom naberáme kopčeky (podľa toho aké veľké chceme pusinky) a ukladáme ich na plech vyložený papierom na pečenie. Navrch ešte posypeme trochou sušenej levandule.

V rúre pečieme (skôr sušíme) na cca 140 - 145 ºC. Treba si odhadnúť dĺžku pečenia podľa veľkosti pusiniek tak, aby neboli priveľmi hnedé. Počas pečenia ich možno odlepiť z papiera a podľa spodnej strany zistiť, či už sú upečené. Takto sa dajú robiť aj orechové pusinky, miesto kokosu pridáme len orechy.