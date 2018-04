Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Slovenský film o nevidiacej hrnčiarke boduje v zahraničí! Pozrite si ho priamo u nás

Mladý režisér žne so svojím krátkym filmom medzinárodné úspechy.

BRATISLAVA 25. apríla - Slovenskí filmári natočili vizuálne jedinečný experimentálny film o nevidiacej hrnčiarke​ Soni Zeliskovej z Dubnice nad Váhom. Film bol premietaný na ​filmových festivaloch v New Yorku, Londýne, Paríži či Berlíne​. Na festivale v Londýne získal cenu za najlepší film a najlepšiu kameru. Filmári pre dosiahnutie surrealistickej čierno-bielej farby použili špeciálnu infrared kameru.

Soňa v sebe nesie neuveriteľný príbeh o celoživotnom boji, prekonávaní prekážok a láske k umeniu. Soni bola v 13 rokoch diagnostikovaná cukrovka, ​v 26 rokoch po pôrode úplne stratila zrak. Napriek tomu si našla svoju životnú cestu a vášeň v keramike​ a stala sa úspešnou hrnčiarkou. Tento príbeh bol inšpiráciou pre mladého režiséra Maroša Milčíka, ktorý takmer bez rozpočtu natočil toto nádherné video.

Sonja je experimentálny krátky film o nevidiacej hrnčiarke Soni Zeliskovej, ktorá napriek nepriaznivému osudu našla svoju životnú cestu v umení a keramike.



Film experimentuje s audio-vizuálnymi zložkami pre vypovedanie Soninho jedinečného príbehu. Kombináciou dokumentárneho, naratívnehoa poetického prístupu krátky film rozpráva Sonin príbeh na základe reálnych faktov, ale filmovým poetickým jazykom. Pre dosiahnutie surrelistického čierno-bieleho vizuálu režisér Maroš Milčík s kameramanom Gašperom Šnuderlom použili špeciálnu Infrared technológiu. Jedinečný obraz tak vznikol čisto In-camera bez použitia post-produkcie.

Ako sa režisér dostal k nevidiacej Soni?

Na konci roku 2016 som hľadal inšpiratívne príbehy remeselníkov a umelcov zo Slovenska pre vytvorenie dokumentárnej série krátkych filmov. Môj kamarát Juraj Vozár mi vyrozprával príbeh o Soni, ktorý ma ihneď chytil za srdce. Na pôvodnú dokumentárnu sériu sa nepodarilo nájsť finančné zdroje, avšak nechcel som, aby Sonin príbeh ostal nevypovedaný. Po niekoľkých rozhovoroch so Soňou som sa rozhodol príbeh natočiť v krátkej forme a svojím vlastným filmovým jazykom. Vizuálny prístup vznikol nekonečnými diskusiami medzi mnou a kameramanom Gašperom Šnudelrom, na konci ktorých sme dospeli k názoru, že časť filmu natočíme špeciálnou infrared technológiou.

Pre vybudovanie tohto jedinečného vizuálneho prístupu som absolvoval vo voľnom čase mnoho obhliadok lokácií, ktoré boli predovšetkým v exteriéri. Keďže infrared technológia je špecifická a pri obhliadkach som nemal možnosť vidieť lokácie cez infrared techniku, rozhodol som sa pre nakrúcanie zvoliť okolie môjho rodného mesta Banskej Bystrice, v ktorom mám najlepšiu znalosť lokácií.

Výsledný obraz v Infrared svete priamo závisí od intenzity slnečného žiarenia, preto sa muselo improvizovať a podľa počasia meniť vhodné lokácie. Aj vďaka vytrvalosti a ochotne skvelého malého štábu sa príbeh podarilo natočiť počas 4 dní.

Čo bolo tvojou inšpiráciou pre natočenie Soninho príbehu?

Film má veľmi špecifickú formu. Ako vznikol vizuál?

Rád experimentujem s obrazom a zvukom a snažím sa vypovedať príbehy abstraktne. Od začiatku sme pracovali s faktom, že Soňa nevidí, a teda žije vo svojom vlastnou svete, ktorý si vytvára. To sme sa snažili preniesť do audio-vizuálnej formy a preto je príbeh zachytený abstraktne.

Vizuálny prístup vznikol nekonečnými diskusiami s kameramanom Gašperom Šnuderlom, na konci ktorých sme dospeli k názoru, že časť filmu natočíme špeciálnou infrared technológiou.

Čo je to infrared technológia a prečo ste sa ju rozhodli využiť?

Infrared kamera zachytáva spektrum svetla, ktoré ľudské oko nedokáže zachytiť. Táto technológia sa používa na priemyselné kamery pre zachytávanie obrazu v noci. Keď týmto spôsobom nakrúcate počas dňa, dosiahnete veľmi zvláštny farebný obraz, kde farby neprislúchajú tomu, čo vidíte reálne. Modrá sa stane tmavo hnedou, zelená bielou a podobne. To sme využili v náš prospech a tento obraz sme post-produkčne upravili do čierno-bielej, čím sme dosiahli obrátené farby a počas slnečného dňa sa tak nebo stalo čiernym a listy na stromoch biele. Takto vznikol surrealistcký čierno-biely obraz bez použitia post-produkcie.

Infrared filmová kamera nie je štandardom a výrobcovia tak prerobili len niekoľko kusov. Pôvodne sme chceli točiť na kameru Arri Alexa, avšak zistili sme, že sú na svete len dve takéto kamery: jedna v LA jedna v Londýne.. Naštastie sa na projekte podieľalo množstvo skúsených a šikovných ľudí. Náš kamerový technik Michal Kulhavý rozobral kameru a vymenil filter tak, aby kamera priímala len infrared svetlo a tak sme mohli túto technológiu využiť aj na Slovensku.

Kde prebiehalo nakrúcanie?

Absolvoval som vo voľnom čase mnoho obhliadok lokácií, ktoré boli predovšetkým v exteriéri. Keďže infrared technológia je špecifická a pri obhliadkach som nemal možnosť vidieť lokácie cez infrared techniku, roz​hodol som sa pre nakrúcanie zvoliť okolie môjho rodného mesta Banskej Bystrice v ktorom mám najlepšiu znalosť lokácií.

Výsledný obraz v Infrared svete priamo závisí od intenzity slnečného žiarenia, preto sa muselo improvizovať a podľa počasia meniť vhodné lokácie. Aj vďaka vytrvalosti a ochotne skvelého malého štábu sa príbeh podarilo natočiť počas 4 dní.

V titulkoch vidíme rôzne zahraničné mená. Akým spôsobom sa vám ich podarilo zapojiť do projektu?

Film bol realizovaný s minimálnym budgetom, ale bol to pre nás “passion project”. Väčšina ľudí zapojených do filmu robilo na projekte​ pretože sa im páčil, nie pre peniaze. Pr​eto sa nám podarilo zapojiť pražského kameramana, americké zvukové štúdio, či post-produkciu z Londýna, ktorých by sme si za normálnych okolností nemohli dovoliť pri nekomerčnom projekte.

Ako vznikala hudba?

Hudba je pri takomto poetickom stvárnení asi najdôležitejšia zložka, ktorá vytvára emóciu. Preto som rád, že sa hudby ujal aj napriek vyťaženosti skladateľ Matúš Široký. Matúš odviedol naozaj neskutočnú prácu, hudbe sme upravovali do najmenších detailov, aby podporila obraz a myslím si, že výsledok stojí za to.

Aké sú vaše ďalšie plány?

Aktuálne píšem scenár k hranému krátkemu filmu. Tento rok som ešte chcel stihnúť krátky dokument o ázijskom olympionikovi. Zatiaľ je to v štádiu vývoja tak, nemôžem viac prezrádzať.