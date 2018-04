Dominika Dobrocká

Dnes o 13:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Neuveriteľný moment, keď sa 13 kamiónov zhŕklo pod mostom a zabránilo tak samovražde muža

Úžasná spolupráca polície a vodičov kamiónov zachránila jeden nevinný ľudský život.

— Foto: Twitter

DETROIT 25. apríla - Polícia uzavrela všetkých osem jazdných pruhov na jednej z ciest v štáte Michigan po tom, ako obdržala správu o tom, že neznáma osoba stojí na nadjazde a existuje podozrenie z pokusu o samovraždu. Príslušníci polície však prišli s úžasným nápadom, ako riešiť situáciu ešte pred ich príchodom. Skontaktovali sa s vodičmi kamiónov a požiadali ich, aby svoje vozidlá zaparkovali tesne pod nadjazd cez všetky pruhy. „Snažíme sa zorganizovať kamióny vždy, aby sme zmenšili vzdialenosť pre prípad, že by osoba skočila,“ prezradil novinárom seržant policajného oddelenia Huntington Woods Jason Brockdorff.

Rýchla akcia zafungovala a po troch hodinách vyjednávania sa podarilo muža z rímsy dostať do bezpečia. Ešte pred prevozom do nemocnice Beaumont Royal Oak si neznámeho prevzala polícia. Situáciu pod nadjazdom sa podarilo zachytiť na fotografiu, ktorá obletela sociálne siete. Množstvo užívateľov okamžite reagovalo a chválilo rýchlu reakciu a záchranu života. „Keď vidím takéto situácie, som hrdá na to, že som dievčaťom vodiča kamiónu,“ znel jeden z obrovského počtu komentárov.

Spolupráca vodičov nákladných áut a kamiónov s políciou zachránila nevinný život človeka. „Na záber sme veľmi pyšní. Poukazuje to na to, že sa snažíme spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Je dôležité udržiavať diaľnice v bezpečí a ochraňovať ľudí,“ priznal pre média hovorca americkej dopravnej asociácie Sean McNally.