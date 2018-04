Dominika Dobrocká

Dnes o 10:45 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovenka objavila bielkovinu brániacu vzniku nádorov. Českí investori jej venujú 1,75 milióna eur na rozvoj výskumu

Vedkyňa Zuzana Kečkéšová prišla s úžasným objavom. Vďaka svojej zanietenosti získala šancu na rozvoj svojho výskumu.

PRAHA 24. apríla - Vedkyňa Zuzana Kečkéšová pôsobiaca v dejvickom Ústave organickej chémie a biochémie Akadémie vied ČR zažíva bezpochyby obrovskú radosť. Všetko sa začalo pred rokmi. Počas svojho osemročného pôsobenia a bádania na špičkovom americkom Massachusettskom technologickom inštitúte vynašla bielkovinu, ktorá bráni vzniku nádorov. Mladá vedkyňa pôvodom zo slovenského mesta Galanta bola pred rokom vyzdvihnutá aj v najprestížnejšom vedeckom časopise na svete s názvom Nature.

Po rokoch pôsobiacich v zahraničí prišla do Prahy, kam si so sebou priniesla nielen nové zistenia a poznatky, ale aj obrovský sen. Verila, že si založí vlastné laboratórium, kde bude môcť pokračovať a posúvať svoje objavy. Zuzana, žiaľ, narazila na prekážku, ktorou bol nedostatok financií a tak sa rozhodla pokračovať vo vývoji v skupine docenta Jana Konvalinky v už spomínanom v dejvickom Ústave organickej chémie a biochémie Akadémie vied ČR.

Správne rozhodnutie

To, že vedkyňa so slovenskými koreňmi prišla do Česka, bol vo výsledku veľmi dobrý krok. Podarilo sa jej získať si investorov, ktorí sa rozhodli pomôcť jej pri výskume a budovaní vlastného laboratória. Investori z českej rodinnej investorskej firmy Bpd partners sa Zuzane ozvali po tom, ako si prečítali minuloročný článok v HN, v ktorom sa písalo o jej úspechoch. Za spoločnosťou stoja traja podnikatelia Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský. Do rodinnej investorskej firmy sa najnovšie pripojil šéf Lučebních závodov Draslovka Pavel Brůžek. Firma spoluprácu s vedkyňou a s Ústavom organickej chémie a biochémie Akadémie vied ČR uzavrela podpísaním zmluvy len prednedávnom.

Zuzana Kečkéšová dostane 1,75 milióna eur na päť rokov. Financie sú určené na skúmanie, bádanie a testovanie nádejných molekúl proti rakovine. „Je to úžasná a neobyčajne štedrá podpora. Nielen v Česku, ale ani v zahraničí nie je bežné, že by dali súkromní investori vedcom na základný výskum tak veľké peniaze ešte vo fáze, kedy nemajú žiadny patent. Naviac si uvedomujú, že z investície nemusia mať vo finále žiadny finančný zisk,“ priznala pre portál ihned.cz Zuzana Kečkéšová.

Boj proti zákernej rakovine

Na počiatku skrsol nápad preskúmať bunky orgánov, ktoré rakovine nepodliehajú a zistiť, prečo sú odolné. Práve v energetických centrách zdravých buniek nazývaných mitochondrie sa jej podarilo objaviť proteín s názvom LACTB. Následne preukázala na myšiach, že dokáže výrazne zmenšiť či úplne zničiť nádory odobrané z ľudských pŕs. „Teraz by sme chceli vyskúšať, či proteín rovnako pôsobí aj na bunky veľmi častej rakoviny pľúc alebo rakoviny pankreasu, ktorá je veľmi agresívna,“ prezradila Zuzana, ktorá má v pláne zamerať sa aj na tri ďalšie bielkoviny, ktoré by taktiež mohli pomôcť v boji s rakovinou. Svoj výskum a objav môže praktizovať okrem investorov aj vďaka grantu od Grantovej agentúry ČR a prestížnemu európskemu grantu EMBO. Netreba zabudnúť ani na dobrovoľných darcov, akým je napríklad zlínska pobočka firmy M Computers, ktorá Zuzane poskytla počítače.

Skromnosť a zanietenosť presvedčili

Čo sa týka investorov zo spoločnosti Bpd partners, tí dlho neváhali. Prečítali si článok, následne so Zuzanou Kečkéšovou jednali a bolo rozhodnuté. Presvedčila ich jej inteligencia, skromnosť, elán, energia, odovzdanosť a snaha prísť na podstatu vzniku rakoviny. „Snažíme sa podporovať projekty, ktoré majú vyšší zmysel. Nejde nám o trendy, ako je napríklad aplikácia na zdokonaľovanie selfie na mobile. Dôležité je, aby bola na konci odpoveď,“ priznal predseda predstavenstva Pavel Brůžek. Spoločnosť počíta aj s tým, že sa k novým liekom Zuzana nedostane. Aj to však považujú za úspech a prínos. „Budeme vedieť, že by sa veda mala zamerať inam a jednu uličku budeme mať škrtnutú,“ dodal Brůžek.

Vedkyňa bude priebežne dokazovať, či sa jej darí plniť cieľ, ktorý si zadala na začiatku. Práve to bude rozhodujúce pri darovaní ďalšej časti investície. V prípade, že by sa podarilo na konci vyvinúť úspešnú látku, investori spoločne s vedkyňou a ústavom majú v pláne založiť novú firmu, ktorá bude výsledky uvádzať na trh, napríklad predajom licencie farmaceutickým spoločnostiam. Spoločnosť Bpd partners sa v minulosti zameriavali skôr na oblasti s istejším ziskom. Postupne sa však dostali do oblasti biotechnológie, kde doposiaľ investovali do 12 projektov v Česku, USA a Izraeli.