Keď mal len 16 rokov, navrhol stroj, ktorý očistí oceány od plastov. Dnes ho idú uviesť do prevádzky

Tony plastov zahlcujú oceány a moria. Trpia nevinné zvieratá, ktoré pre ľudskú hlúposť zomierajú. Svitá na lepšiu budúcnosť, za ktorou stojí tínedžer.

SAN FRANCISCO 23. apríla - Vedci sa pripravujú na spustenie prvého stroja na svete, ktorý by mal vyčistiť plastom zamorené oceány. Systém pôvodne navrhol mladý holandský študent Boyan Slat, keď mal len 18 rokov. Prvotný nápad však prišiel, keď si ako 16-ročný chlapec na dovolenke v Grécku všimol, že v mori je viac plastov ako rýb. Po návrate domov dokončil školu a založil si spoločnosť Ocean Cleanup Array. „Problém so znečistením plastami bol vždy prezentovaný ako niečo neriešiteľné. Vždy to bolo o tom, že sa to vyčistiť nedá. Vraj to najlepšie je, že sa máme snažiť, aby to nebolo ešte horšie. Pre mňa osobne je to hrozná správa,“ priznal svoje rozhorčenie Slat.

Ako to funguje?

Čistička je zložená z 12 metrov dlhého potrubia, ktoré je paradoxne vyrobené z plastu. To bude zmontované dokopy, aby sa vytvorila dlhá pohyblivá rúra. Vzduch vo vnútri zabezpečí, že potrubie bude plávať na hladine mora v oblúku. Nylon, ktorý bude spustený do vody, tvorí obriu lopatku slúžiacu na zachytávanie plastových odpadkov. Ryby však nebudú ohrozené, tie totiž môžu čističku podplávať. Tím z Ocean Cleanup chce projekt spustiť na začiatku júla z brehov San Francisca, následne potom chcú začať pracovať na rozširovaní. Plánuje sa využívať 60 obrovských plávajúcich čističiek. Lodné plavidlá budú zhromažďovať nečistoty každých šesť až osem týždňov.

Katastrofálne čísla

Systém, ktorý vyšiel z dielne tínedžera, by mal byť prvotne vyčistiť oceán medzi Kaliforniou a Havajom, ktorý obsahuje približne 1,8 bilióna kusov plastu. Pôjde tak o prvý pokus týkajúci sa riešenia problému plastom zamorených oceánov od roku 1997. Odborníci sa domnievajú, že stroj by mal byť schopný zozbierať polovicu odpadu v priebehu piatich rokov. Veľký pacifický kôš sa rozprestiera na rozlohe 617 763 štvorcových míľ, čo je viac ako dvojnásobok Francúzska a obsahuje najmenej 79 000 ton plastu. Pri väčšine z nich ide o opustené a stratené rybárske pomôcky, veľmi často pochádzajúce z nezákonných rybárskych plavidiel.

Podľa vedeckých prieskumov takéto „nevinné“ a zabudnuté náradie každý rok zabije viac ako 100 000 veľrýb, delfínov a tuleňov. Výnimkou nie sú ani morské vtáky a živočíchy, ktoré sú čoraz častejšie nájdené mŕtve s plnými žalúdkami malých kúskov plastov. Zvieratá totiž hľadajú jedlo, no keď natrafia na plasty, po ich konzumácii zomierajú. Iné sa zas do rôznych nástrah zachytia a zomierajú od hladu alebo sa priškrtia.

Dôležitý krok pre svet

Podľa americkej nadácie Plastic Oceans Foundation sa do Tichého oceánu ročne dostane až osem miliónov ton plastu. Smutné je zistenie, že až 90 % svetových plastových výrobkov sa nikdy nerecykluje. Vedci sa domnievajú, že väčšina plastových predmetov stále existuje, či už niekde na skládke alebo v prírode. Mali by vedieť, že jednorazové plasty, akými sú fľaše či plienky, sa v prírode rozkladajú 450 rokov. Dnes už 23-ročný Boyan Slat verí, že prvý plast, ktorý dorazí na breh bude dôležitým míľnikom.