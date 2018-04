Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Aby neskončil na smetisku, mladí Slováci starému nábytku vracajú život a vytvárajú z neho nádherné kúsky plné duše a charakteru

Stará nábytok nie je pre nich odpad, ale priestor na kreatívny svet. Svoje umenie si však nenechávajú iba pre seba, ale do tajov renovácie zasväcujú aj ďalších nadšencov krásneho dizajnu.

Na snímke Eva Kyselovičová, ktorá renováciou dáva starému nábytku druhú šancu. — Foto: archív Eva Kyselovičová

BRATISLAVA 19. apríla (Dobré noviny) – Z východu prišla do hlavného mesta, kde vyštudovala ekonómiu. V tejto oblasti pracovala niekoľko rokov, no po materskej dovolenke s dvoma deťmi zistila, že nedokáže v kancelárii obsedieť a že ju to nenapĺňa. Eva Kyselovičová sa napokon začala venovať tomu, o čom dlho snívala. Chytila štetec do ruky a pustila sa do opravy nábytku, ktorý by možno inak skončil na smetisku. Starým poctivým kúskom vdýchla nový život a založila jedinečnú značku NaVidieku.sk. Svoje umenie si však nenecháva iba pre seba, ale do tajov renovácie zasväcuje aj ďalších nadšencov krásneho dizajnu.

Pani Eva vždy rada presúvala nábytok a rozmýšľala, ako zariadiť to či ono, akú farbu a vzor kam použiť. No až kúpou chalupy v malej dedinke Jablonka na myjavských kopaniciach sa mohla naplno realizovať. „Naša chalupa bol vlastne typický vidiecky pôvodný domček, ktorý však majitelia pretvorili a stratila svoj charakter. Snažili sme sa prerábať a opravovať domček v súlade s tradíciami, chceli sme zachovať charakter domu, ktorý je pre túto oblasť typický,“ zaspomínala pani Eva na obdobie spred ôsmich rokov.

Aby zachovali ráz stavby, namiesto jedného novodobého okna na čelnej strane domu urobili dve okná s tradičným členením skiel. Potom začali spolu s manželom postupne prerábať izbu po izbe. Najprv spálňu, aby mali kde zložiť hlavu, potom vylepšili kuchyňu, aby varenie bolo príjemnejšie a komfortnejšie. Ďalší rok urobili kúpeľňu a toaletu. A keďže majú radi spoločnosť a často ich chodí navštevovať rodina či priatelia, opravili strechu a vytvorili izby aj v podkroví.

Foto: NaVidieku.sk

V ich útulnom vidieckom domčeku nemôže chýbať tradičný kredenc, kachľová pec, smaltovaný riad, drevené podlahy a cveng mu dodávajú aj rozkvitnuté červené muškáty. „Mám rada kvetinové a kárované vzory na textíliách, stenách aj nábytku, ale aj jemné pastelové odtiene,“ prezradila Eva pre Dobré noviny s tým, že domček spolu s manželom stále skrášľujú a zdokonaľujú.

Chalúpka plná inšpirácie

Hoci s renováciou nábytku začala najskôr iba pre svoje potešenie, zariadenie rozkošnej chalúpky zaujalo aj jej okolie, a tak neskôr urobila zopár kúskov pre svojich známych či kamarátov. „Keď mám štetec v ruke, je to obrovský relax. Najradšej maľujem na chalupe, tam si to užívam najviac. Maľujem, medzi tým okopem záhradu, potom druhá vrstva, uvarím polievku a tak stihnem skutočne veľa a celé ma to veľmi baví.“ Jej záľuba sa však postupne stala zároveň aj jej prácou, pretože práve v tomto rozprávkovom vidieckom prostredí vznikol nápad založiť si značku NaVidieku.sk.

Foto: NaVidieku.sk

Ich štýl však nie je čisto vidiecky, ale ja akousi zmesou krásna, pestrosti a zároveň harmónie. Zaujímalo nás však, či dokáže vidiecky štýl vyniknúť aj v mestských bytoch. „Ak sa správne zakomponuje, tak určite áno. Spojenie moderných a vidieckych prvkov v správnom vyváženom pomere môže určite pôsobiť veľmi útulne a harmonicky. (...) Náš mestský byt má však od vidieckeho štýlu ďaleko, tam vidieť už aj vplyv industriálneho, moderného či eklektického štýlu. Máme radi farby a je to vidieť aj v našich príbytkoch,“ odpovedala pani Eva.

Nábytku dávajú druhú šancu

Manželia Kyselovičovci renovujú rôzne druhy nábytku, doplnky, lampy, staré drevo, košíky, nádoby, a niektoré kusy opravia dokonca tak, že slúžia úplne inému účelu ako pôvodne. Zariadenie a doplnky získavajú z rôznych blšákov, bazárov nábytku, sledujú aj internet a často sa zastavia aj pri kontajneri, kde sa dajú nájsť naozaj výborné kúsky. „Už neraz sa mi to stalo, že som niekoho pristavila pri vyhadzovaní nábytku,“ hovorí Eva s úsmevom. „Ak má potenciál, tak si ho určite vezmem. Aj naše kapacity sú však obmedzené, takže ak sa chce niekto zbaviť nábytku, potrebujem najprv vidieť fotografie, inak by sme mohli skončiť ako zberný dvor. Často im však ukážem fotky prerobených kúskov, pošlem nejaký nápad a zrazu sa na to pozerajú inak.“

a Foto: NaVidieku.sk

O svojej práci hovorí, že je to čiastočne práca dizajnérska, ale že čiastočne spracúvajú aj „odpad“. „Sme založení ekologicky a zdá sa nám zbytočné míňať peniaze na drahé nábytky, ak sa ten starý dá poľahky prispôsobiť novým potrebám,“ vysvetľuje filozofiu svojho podnikania. „Na starších kusoch nábytku vždy obdivujem, ako boli majstrovsky spracované, či už ide o vzájomné spájanie jednotlivých dielov nábytku, krásne prepracované ornamenty, lišty, drobnosti, ktoré každému kúsku dávajú výnimočný charakter. Teraz je nábytok vyrábaný vo veľkom, chýba mu detail, trvácnosť, použité materiály veľa nevydržia. Samozrejme, aj dnes je mnoho nábytkov veľmi kvalitných a krásne spracovaných, aby som niekomu neublížila,“ konštatuje s úsmevom Eva.

„Chybičky“ krásy

Keď sa spolu s manželom pustia do nejakého kúsku, začnú vždy spevnením, prípadne opravami zničených či chýbajúcich častí. „Avšak nie sme perfekcionisti a prípadné nerovnosti, praskliny nechávame tak, každý kus má svoju históriu, ktorá je na ňom podpísaná a nám sa to páči.“

oto: NaVidieku.sk

Tvrdia, že každý starší aj modernejší nábytok sa dá krásne zrenovovať, vždy však prihliadajú na konkrétny kus, aký má tvar a kde ešte bude slúžiť. „Ak je to retro modernejší kúsok, určite na ňom nebudem robiť vintage patinu, to mu rozhodne svedčať nebude. Takému nábytku skôr pasuje pekná kombinácia farieb, možno geometrické tvary, modernému kúsku moderný nový charakter. (...) Zvažujeme však čas, ktorý danému kúsku chceme venovať. Veľmi zničené veci sa dajú robiť ako hobby, ak už je to vaša práca, tak musíte kalkulovať s časom a vlastnými silami. Mnoho vecí robíme svojpomocne, ale napríklad čalúnenie nechávam na profíkov. Menšie stolárske opravy však zvládame sami. Ja mám predstavu a nápad, manžel veľmi šikovné ruky a mne to ide dobre so štetcom.“

Čo sa týka náterov, pani Eva nedá dopustiť na britskú dizajnérku a umelkyňu Annie Sloan z Oxfordu a jej kvalitné kriedové farby (Chalk Paint), ktoré ponúka aj vo svojom obchodíku s maľovaným nábytkom v bratislavskej Rači: „Nevyžadujú brúsenie pôvodného náteru a chytajú na rôzne povrchy. Preto nestrácam čas zdĺhavým a prašným brúsením a začínam hneď maľovať.“

Foto: NaVidieku.sk

Menšie kúsky ako stoličku alebo nočný stolček má hotové aj s prestávkami do dvoch hodín a napríklad taký stôl namaľuje za tri hodiny aj s prestávkami na schnutie. „Ak máte dobrý materiál, ide to veľmi rýchlo a je to radosť robiť. Samozrejme, niektoré kúsky robím aj dlhšie, záleží, čo si vymyslím, mám rada výzvy a stále skúšam niečo nové, viac komplikované, vždy podľa nálady,“ prezradila s úsmevom pre Dobré noviny.

Delia sa o skúsenosti a rady

Svoje nadšenie pre farby a úpravu nábytku však Kyselovičovci radi posúvajú aj ostatným ľuďom, a preto vo svojom obchode – ateliéri začali organizovať kurzy, kde sa o svoje skúsenosti delia. „Učím ľudí, ako farby použiť na dosiahnutie rôznych vzhľadov od moderného hladkého povrchu až po starý ošúchaný vintage efekt. Pomáhame ľuďom pretvárať si svoje domovy, rozvíjame ich kreativitu a učíme, ako recyklovať starší nábytok, ktorý majú doma.“

Foto: NaVidieku.sk

V ponuke majú však viacero typov workshopov. Buď je to kurz, kde učia iba jednotlivé techniky a ľudia si potom v pohodlí domova sami prerábajú a renovujú svoje kúsky. Alebo si môžu menší kus nábytku priniesť do ateliéru a s týmto prvým kúskom im pomôžu. „Ak klient nemá svoj nábytok na pretvorenie, môže si vybrať kurz so štokrlíkom alebo malým stolčekom, ktorý vieme zabezpečiť. Poskytneme aj všetok materiál, farby, štetce, šablóny, lepidlá, jednoducho všetko, aby si domov odniesli hotový krásny kúsok nábytku.“

Svet plný farieb a snov

Ľudia sa do ateliéru pani Evy neraz vracajú, niektorí klienti dokonca absolvovali všetky kurzy už len kvôli atmosfére, psychohygiene a stále novým nápadom. Kyselovičovci však pripravujú aj nové kurzy – či už zamerané na prácu s textíliami, alebo taký menší kurz „buď svojím vlastným dizajnérom“. „Učíme ľudí, ako s farbami pracovať, ako ich kombinovať, vzájomne miešať a tvoriť si vlastné odtiene. Je to krásny farebný svet,“ ukazuje pani Eva na ateliér vôkol seba.

Predstavili sa aj na tohtoročnom veľtrhu nábytku v Nitre. Foto: NaVidieku.sk

Pýtame sa jej, či si na takýmto spôsobom „nevychovávajú“ tak trochu konkurenciu. „Myslieť na ostatných ako na svoju konkurenciu by bolo veľmi krátkozraké. Na Slovensku je množstvo ľudí a prerobiť nábytok pre obrovské masy nezvládame, preto radšej rozširujeme myšlienku recyklácie a redizajnu ďalej. Budeme radi, ak si tento koníček nájde mnoho priaznivcov, nech sa ľudia tešia a majú z premien svojich domovov radosť. Prajeme si, nech v každom väčšom meste nájdeme takých nadšencov, ako sme my, ktorí budú túto myšlienku šíriť aj ďalej. Ja svoj sen žijem, ale určite nejaké, najmä cestovateľské sny ešte mám,“ uzatvára svoje rozprávanie pani Eva, ktorá hľadá inšpiráciu a staršie tradičné techniky nielen u nás, ale aj vo svete.