Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Injekciám odzvonilo! Vedci prišli s novinkou, ktorá odoberie krv bezbolestne, priamo doma a bez strašidelných injekcií

Jednoduché, rýchle a naozaj bezbolestné. Detským plačom v ordináciách by vďaka tejto novinke mohlo konečne odzvoniť.

Ilustračné foto. — Foto: Pixnio

PARÍŽ 18. apríla (Dobré noviny) - Už ako malým deťom nám vraveli, že očkovaní sa netreba báť, že je to iba ako pichnutie včeličkou. Nuž, každé dieťa má na to svoj názor... A niektorým ten negatívny pretrval až do dospelosti. Vyzerá to však tak, že "strašidelným" injekciám odzvonilo. Vedci totiž vyvinuli krvný test budúcnosti.

Zariadenie Seventh Sense Biosystems nie je väčšie ako golfová loptička a výrazne sa podobá na počítačovú myš. Stačí ho vytiahnuť zo sterilného obalu, vydezinfikovať a nalepiť na vonkajšiu stranu ramena. Potom treba iba stlačiť veľké tlačidlo a 30 mikroihiel o "hrúbke rias" vám prepichne pokožku, pričom ich rýchlosť je "100 000 metrov za sekundu". Vyčkať treba asi 2 - 3 minúty, kým sa krv zhromaždí do malej nádrže. Hemoglobín pochádza z kapilár, najmenších ciev v našom tele, a je odobratý vo veľmi malom množstve. Následne sa môže "červená tekutina" analyzovať.

Koniec prasknutým žilám

Výskumníci z prestížnych amerických univerzít hovoria, aby ste zabudli na obrovské ihly a vyskúšali si ich test, ktorý je "jednoduchý, rýchly a naozaj bezbolestný". Výhodný je podľa nich aj preto, lebo nie každému pacientovi sa ľahko hľadajú žily a navyše nie každá zdravotná sestra má toľko skúseností, aby vakcináciu či odoberanie krvi dokázala spraviť bezbolestne a na prvý šup. Tým pádom vám nehrozí ani žiadna prasknutá žila sprevádzaná veľkou modrinou, pretože po tomto teste vám zostane iba malá prstencová jazva, ktorá do pár dní zmizne.

Krvný test budúcnosti Seventh Sense. Foto: reprofoto/leexpres.fr

Okrem toho tvrdia, že ich novinka je ekonomická a "jedinci ju dokonca môžu používať priamo doma". A dobrou správou je aj to, že vlani dostali povolenie od farmaceutického priemyslu uviesť túto novinku na európsky trh. Konkurencia im však vyrastá aj vo Švajčiarsku, kde vyvíjajú podobné zariadenie.

Pokroky v medicíne

Vedci po celom svete nezaháľajú a snažia sa odhaliť ďalšie tajomstvá ľudského tela. Skúmajú menštruačnú krv, ale najnovšie aj potenie. John Rogers z Illinoiskej univerzity vyvinul malú náplasť, ktorá kvantifikovala glukózu v pote a verí, že ich "nástroj by mohol nahradiť testy na diabetes 2. typu".

Vedci majú pozitívne správy aj pre ľudí s epilepsiou, ťažkými astmatickými záchvatmi alebo pre tých, ktorí môžu utrpieť alergický šok. Po dvadsiatich rokoch výskumu a investíciách vo výške 80 miliónov eur začne Dijon Patrick Alexandre, zakladateľ projektu Crossject, do roku 2020 distribuovať prvý "injektor bez škvrny". Malá gumička prichytená na koži pracuje na princípe tlakového plynu, ktorý po uvoľnení poháňa liek cez kožu rýchlosťou 500 km/h. Technológia je určená hlavne pre lieky používané v núdzových situáciách. Ocenia ju aj ľudia s migrénou, pretože podľa Alexandra analgetiká podané intramuskulárne pôsobia rýchlejšie, ako keď sú podané cez ústnu dutinu.

Otázkou však zostáva, kedy tieto novinky dorazia aj na Slovensko, ako sa k nim postaví naše zdravotníctvo a čo všetko si bude musieť hradiť pacient z vlastného vrecka.