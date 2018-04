Kristína Jurzová

Včera o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ako jediní v Európe budujú výrobu ekologických zubných kefiek. Obnovia starú slovenskú tradíciu

Aj obyčajné každodenné umývanie zubov ovplyvňuje prírodu. Dá sa to však aj ekologicky a šetrne k životnému prostrediu. Skvelý slovenský projekt prerazil aj v zahraničí a aj vďaka vám môže zmeniť svet k lepšiemu.

BRATISLAVA 17. apríla (Dobré noviny) - Pri slovnom spojení lesná kalamita mnohých milovníkom prírody zabolí srdce. Ako sa však hovorí, všetko zlé je na niečo dobré a takéto drevo poškodené prírodnou katastrofou môže byť ďalej zúžitkované na niečo pozitívne. Napríklad na výrobu ekologických zubných kefiek značky Ecoheart, ktorú založil Roman Kovács spolu so Štefanom Macejákom.

Aj taký malý predmet, ako je kefka, môže mať podľa Romana veľký dopad na životné prostredie. Tento slovenský projekt vám však vyčarí úsmev na tvári, pretože dokazuje, že aj každodenná hygiena môže byť šetrná k prírode. Kefky Ecoheart sa vyrábajú z bambusového dreva a keď vám doslúžia, môžete ich jednoducho skompostovať. Ekologický je však aj ich samotný obal a milovníkov prírody poteší aj šetrné balenie použité na prepravu do vašej domácnosti.

Roman a Štefan prišli aj s ďalším jedinečným nápadom a na Slovensku chcú oprášiť starú zabudnutú kefáreň v Bratislave: "V Európe nie je žiadna výrobňa drevených zubných kefiek a toto má byť prvá z nich."

Spoločnosť získala historické stroje z roku 1969, ktoré chce zrepasovať a neskôr používať vo svojej chránenej dielni, kde by mohli pracovať aj handicapovaní ľudia. "Na Slovensku sa to dá robiť, dá sa robiť poctivo, kvalitný produkt a ešte aj pomáhať druhým. (...) Chceme aj takýchto ľudí zamestnať, pretože je nutné starať sa, pomáhať ostatným. Sú to plnohodnotní ľudia, ktorí dokážu pracovať u nás a pomôcť nám, aby sme vyvážali do celého sveta," povedal v rozhovore pre Dobré noviny Roman.

Zelená myšlienka Ecoheartu si vyslúžila aj prvú cenu v lokálnej súťaži Chivas VENTURE, ktorá sa zameriava na projekty, meniace svet k lepšiemu. Veľké celosvetové finále sa bude konať v máji v Amsterdame a slovenský tím zabojuje o hodnotnú cenu. Podľa prvých zverejnených výsledkov online hlasovania sú predbežne na 6. mieste z 27 súžažiacich, no ak sa im podarí posunúť o jednu priečku vyššie, vyhrať môžu až 20-tisíc dolárov.

Tím Ecoheart dáva do svojej práce celé srdce a svet sa snaží zmeniť na krajšie a zdravšie miesto. Aby to však dokázali, potrebujú aj vašu pomoc. Ak svojím hlasom podporíte tento jedinečný projekt, môžeme vytvoriť zelenší svet nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie. Na hlasovanie zostáva už iba pár dní, končí sa 25. apríla 2018.