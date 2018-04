Dobré noviny

Objav storočia? Vedci náhodou vytvorili enzým, ktorý „požiera" plastové fľaše

Náhodný objav by mohol znamenať obrovský krok pre zdravú spoločnosť. Odzvoní nadbytočnej výrobe plastových fliaš?

LONDÝN 17. apríla - Vedcom sa neplánovane podaril veľmi významný a zaujímavý objav. Vytvorili zmutovaný enzým, ktorý rozkladá plastové fľaše. Toto prelomové zistenie by mohlo pomôcť pri riešení globálnej krízy spôsobenej znečistením plastov a to práve tým, že po prvýkrát umožní úplnú recykláciu fliaš. Podnetom na nový výskum bola prvá baktéria požierajúca plasty, ktorá sa v roku 2016 vyvinula prirodzene na skládke odpadu v Japonsku.

K vylepšeniu sa dostali, ani nevedeli ako

Medzinárodnému tímu sa neskôr podarilo enzým neúmyselne vylepšiť, čo sa preukázalo pri ďalšom testovaní. Vylepšenie molekúl zapríčinilo, že rozloženie PET fliaš bolo ešte efektívnejšie. „V skutočnosti sa ukázalo, že sme enzým vylepšili, čo nás úprimne šokovalo,“ povedal profesor John McGeehan z University of Portsmouth vo Veľkej Británii, ktorý viedol výskum. „Je to skvelé zistenie,“ dodal.

Zmutovanému enzýmu trvá niekoľko dní, kým začne plast rozkladať, avšak je to oveľa rýchlejšie ako za normálnych okolností v oceáne. Výskumníci sú však veľmi optimistickí a veria, že sa proces ešte bude dať urýchliť. „Dúfame, že použitím tohto enzýmu by sa plasty mohli recyklovať a opätovne použiť. Znamenalo by to, že nebudeme musieť viac ťažiť ropu a v podstate by sa malo znížiť množstvo plastu v životnom prostredí.“

Každú minútu sa na svete predá približne jeden milión plastových fliaš, recyklovaných je však len 14 %. Obrovské množstvo zvyšných fliaš skončí v oceánoch, na základe čoho sa znečisťujú aj tie najodľahlejšie časti, ubližuje sa morskému životu a následne aj ľuďom, ktorý obľubujú konzumovať morské plody. Avšak súčasne recyklovanie znamená, premenu plastových fliaš na vlákna využívané na výrobu oblečenie či kobercov. Nový enzým by mal fungovať inak. Plastové fľaše sa zrecyklujú opätovne na fľaše, čo by mohlo znížiť výrobu nových plastových fliaš. „Pre výrobcov je ľahšie vyrábať viac týchto materiálov, ako sa snažiť ich správne recyklovať. Domnievam sa však, že vnímanie sa mení a spoločnosť začína pozerať viac na to, ako správne recyklovať,“ vysvetľuje McGeehan