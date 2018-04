Dobré noviny

Skvelý úspech českých vedcov: S Američanmi vyvinuli látku, ktorá zabíja rakovinu

Českí a americkí vedci sú na dobrej ceste k účinnému lieku na rakovinu.

PRAHA/WASHINGTON 11. apríla - Vedci z Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied v laboratóriu pripravili látky, ktoré sa v prvotných testoch ukázali, ako sľubný zabijak rakoviny. Pochádzajú z prírodnej zlúčeniny, ktorá je vytvorená z pôdnej baktérie nájdenej už pred šesťdesiatimi rokmi v Peru. Nie je to však prvýkrát, kedy sa touto látkou vedci zaoberajú. Síce sa vždy preukázala ako účinná proti nádorom, vždy so sebou priniesla aj mnoho vedľajších účinkov. Testami preto nikdy neprešla a nedostala sa na trh.

Českým vedcom sa v spolupráci s americkými kolegami z prestížnej Univerzity Johnsa Hopkinsa podarilo nájsť spôsob, ako nepriaznivé účinky obmedziť. Nádejný objav sa začal v laboratórnych priestoroch rodiť pred štyrmi rokmi a dnes zažíva obrovský úspech. Dôkazom je aj rozhodnutie amerických investorov zo skupiny Deerfield, ktorí do vývoja a štúdií investovali nemalú čiastku. Novovzniknutá firma Dracen Pharmaceuticals, ktorá klinické testy bude zastrešovať, získala od investorov celkovo viac ako 31 miliónov eur.

„Látka sa už v USA úspešne testovala na myšiach a prasatách. Teraz je treba vytvoriť výrobný postup, ktorý musí schváliť americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv a niekedy za rok a pol chceme požiadať o prvé schválenie na predvádzanie klinických skúšok na pacientoch,“ prezradil pre portál Aktualne.cz vedúci tímu Pavel Majer z Ústavu organickej chémie a biochémie. Prvá fáza testovania by sa mala uskutočniť v USA a bude kombinovaná s imunoterapiou. Americkí vedci totiž zistili, že práve spojenie s týmto typom liečby, ktorý odblokuje imunitné reakcie voči rakovinovým bunkám, môžu byť látky mimoriadne účinné.

V prípade, že sa liečivo preukáže ako úspešné a bezpečné, vedci majú v pláne ho ponúknuť veľkým farmaceutickým spoločnostiam, aby ich tie uviedli na trh. Momentálne ešte nie je presne určené, na aké typy nádorov by sa mohlo liečivo používať, avšak aj to je otázka, ktorej sa štúdie budú venovať. Liečivá látka by sa mohla podávať pacientom v podobe injekcie, kedy by sa liečivo dostalo pod kožu a postupne uvoľňovalo do tela.

Fungovanie liečiva

Látka, ktorú spoločne vyvinuli českí a americkí vedci by mala fungovať tak, že zablokuje rastúcim nádorovým bunkám prísun dôležitých živín, konkrétne dusíku v podobe glutamínu, a tak ich zahubí. Okrem toho uzatvára viacero ciest, ktorými rakovinové bunky môžu potrebné živiny čerpať, čím obmedzujú ich šancu prispôsobiť sa a liečbu prekabátiť. „Začali sme vytvárať takzvané proliečivá. To je látka, ktorá je sama neaktívna a až v tele sa premení na liečivo. Snažíme sa, aby prenikala do nádoru a až tam sa pomocou enzýmov prítomných v rakovinových bunkách premenila na liečivo a bunky zahubila. A aby sa látka v zažívacom trakte nepremieňala a prešla cezeň ako neaktívna,“ vysvetlil Pavel Majer.