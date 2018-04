Dominika Dobrocká

Dnes o 10:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Veronika Velez-Zuzulová sa po prvý raz stane mamičkou!

Veronike Velez Zuzulovej sa splnil najväčší sen. Už onedlho sa stane mamou.

BRATISLAVA 10. apríla - Slovenská lyžiarka Veronika Velez Zuzulová má obrovský dôvod na radosť. Na svojom instagramovom profile svetu oznámila tú najradostnejšiu správu. Po prvýkrát sa stane mamou. „Už mi asi neuveríte, že som sa len najedla! Splnil sa mi ten najväčší životný sen, budem mamou!“

Pred mesiacom Veronika Velez Zuzulová vo svojich vyjadreniach odpovedala na otázku, či jej lyžovanie bude chýbať. Nikto sa však v tom okamihu nezamyslel nad druhou časťou Veronikinej odpovede. „Áno, v hlave mi to chýbať bude. Ale to telo už má dosť, už si po takom čase žiada odpočinok. Na druhej strane prídu deti a ja neverím, že naše deti nebudeme viesť k lyžovaniu. Preto si myslím, že z tohto lyžiarskeho sveta odídem na chvíľu a možno sa sem vrátim, napríklad ako pozorovateľ z cieľa." V tej chvíli ani jeden fanúšik netušil, že sa jej slová tak skoro potvrdia. Veronika sa so svojím manželom tešia na prvý prírastok.

Veronika Velez Zuzulová sa len pred pár dňami definitívne rozlúčila s profesionálnou lyžiarskou kariérou.