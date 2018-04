Dominika Dobrocká

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladí nadšenci spojili sily a pustili sa do ušľachtilej práce: Vo voľnom čase opravujú Hričovský hrad

Dobrovoľníkom zo Združenia priateľov Hričovského hradu patrí veľké poďakovanie. Spoločnými silami a odhodlaním sa rozhodli opraviť krásnu slovenskú pamiatku.

— Foto: hradhricov.sk

DOLNÝ HRIČOV 10. apríla - Na Slovensku je mnoho hradov, ktoré si vyžadujú na údržbu a opravu množstvo práce, financií a ochotných a zanietených dobrovoľníkov. Výnimkou nie je ani Hričovský hrad nachádzajúci sa neďaleko mesta Žilina. Členovia Združenia priateľov Hričovského hradu sa už niekoľko rokov venujú jeho oprave a pasujú sa s mnohými úskaliami. Prvotne existoval problém vôbec sa k hradu dostať. Problémom boli stromy, ktoré sa podarilo po dohode vyrúbať. V momente, ako bola cesta prejazdná, mohlo sa začať s úpravami. Potrebné však bolo vyriešiť aj ďalšiu otázku týkajúcu sa prístupovej cesty pre autá, ktoré by k hradu privážali stavebný materiál.

Foto: hradhricov.sk

Foto: hradhricov.sk

Podarilo sa aj to a tak už neexistovali žiadne prekážky k vytúženým opravám hradu. Veď sa ani niet čo čudovať. Hričovský hrad je obrovským lákadlom pre turistov, keďže vďaka svoje polohe ponúka krásny výhľad na časť hrebeňa Malej Fatry. Už pred štyrmi rokmi sa o jeho výnimočnosti presvedčili aj samotní dobrovoľníci, ktorí na hrade pilne pracujú. Každý rok sa vďaka šikovným rukám podarí pre hrad urobiť niečo nové. Okrem murárskych prác sa v roku 2018 plánuje vytvoriť aj vlastná expozícia.

Foto: hradhricov.sk

Foto: hradhricov.sk

Priestorom pre pripravovanú expozíciu by sa mala stať druhá najstaršia stavba v obci Dolný Hričov. Niekdajšia mýtnica z roku 1556 prešla v časoch komunizmu obrovskou devastáciou. Z objektu, ktorý mal pôvodne štyri veže je dnes zrúcanina ani náhodou nepripomínajúca historický objekt. Veľkým šťastím je fakt, že sa v prízemných priestoroch podarilo zachovať aspoň klenuté stropy a pivnica. Práve tu by mala byť už spomínaná expozícia umiestnená. Prvá výstava by sa však nemala venovať hradu ale životu Keltov. To však nevylučuje fakt, že v budúcnosti by tu združenie chcelo vytvoriť stálu expozíciu o Hričovskom hrade. „Aby sme mohli v budove vystavovať aj cennejšie nálezy z hradu, musíme zabezpečiť budovu kamerovým aj alarmovým systémom, čo je finančne veľmi náročné. V prípade vystavovania archeologických nálezov je nutné nainštalovať do priestoru aj odvhlčovače vzduchu. Je to však bez na dlhé trate,“ prezradil pre portál Zilinskyvecernik.sk riaditeľ Združenia priateľov Hričovský hrad Jozef Mihálik.