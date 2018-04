Dobré noviny

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovák vyhral najťažšie preteky sveta. Naprieč Aljaškou musel prejsť mrazivých 1100 míľ

Slovák, ktorý prekonal a zdolal najťažší pretek na planéte. Ani krutá zima, sneh a silný vietor Jána Krišku nepoložili.

— Foto: Facebook/Jan Kriska

BRATISLAVA 5. apríla - Lekár Ján Kriška pochádza z Bratislavy, no žije v Spojených štátoch amerických. Už v mladosti sa venoval horolezectvu a skialpinizmu. O niečo neskôr ho však zlákal triatlon a napokon extrémnym ultramaratónom. Po tom, ako sa mu pred dvoma rokmi podarilo zvládnuť a vyhrať Yukonský arktický ultramaratón, odhodlal sa zdolať ešte väčšiu výzvu. Svoje psychické a fyzické zdatnosti si preveril na jednom z najdrsnejších podujatí svojho druhu. Trasu o dĺžke 1100 míľ musel zvládnuť na bicykli, na lyžiach a behom. Filozofia najnáročnejšieho a najchladnejšieho podujatia je krátka a výstižná: „prežiť a skončiť“.

Spoločne s Kriškom štartovali ešte dvaja muži. Katalánec spolu s rodeným Slovákom došli až do konca. Tretí bežec zo Škótska pretek nedokončil. Aj samotný Kriška priznal, že ide o najťažšie preteky aké planéta má. Počas náročnej cesty sa súťažiaci museli popasovať s krutými podmienkami a neľútostným počasím. Najnižšia teplota klesla až na -30 stupňov Celzia a bola sprevádzaná vetrom. Teploty sa tam však bežne pohybovali okolo hodnoty -10 stupňov Celzia. Ako Kriška prezradil pre portál Pravda.sk, najväčšou prekážkou bol nový sneh, ktorého denne napadalo od 20 do 40 centimetrov. Táto prekážka pritom spomaľovala prechod o 30 až 40 %.

Foto: Facebook/Jan Kriska

Organizátori preteku, ktorého sa zúčastnil aj Kriška určili náročnejšiu trasu. Bežci prechádzali cez menej obývané časti a potrápili sa s obrovským protivetrom, keď smerovali oproti rieke Yukon. Posledné kilometre do cieľa išiel 36 hodín bez spánku. „Neveril som, že skončím. Lebo som zablúdil vo víchrici. Kým vlani som sa neocitol v dramatickom ohrození života, teraz som s ním už skoro lúčil,“ povedal pre Pravdu.sk Kriška. Bez krízy sa však takýto pretek pravdepodobne ani nedá prekonať. Rovnako tak ju denne prekonával aj slovenský bežec. Posledné tri dni cesty boli pre neho najnamáhavejšie, keďže mu cestu komplikoval a znepríjemňoval silný vietor a nový sneh. Neprestal však veriť, že do cieľa napokon dorazí. „Ani v tých najťažších chvíľach som nepomýšľal na to, že skončím.“ Informácie priniesol portál Pravda.sk.