Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Zúfalý otec sa stal taxikárom, aby našiel svoju unesenú dcérku. Podarilo sa mu to po 24 rokoch

Známi im vraveli, aby na ňu zabudli a skúsili začať odznova. Bez nej však ich život nemal zmysel, a tak sa nikdy nevzdali. Príbeh so šťastným koncom ukazuje, že láska k deťom je naozaj nekonečná.

— Foto: Koláž DN/Repro foto Daily Mail

PEKING 4. apríla (Dobré noviny) - O tom, že najlepšie príbehy píše sám život, už dávno vieme. Tento by si však oprávnene zaslúžil aj filmové spracovanie. Rodičom v Číne uniesli malú dcérku, nikdy sa však nevzdali a po 24 rokoch ju napokon našli. Podarilo sa to vďaka tomu, že jej otec sa stal taxikárom, a tak brázdil celú krajinu, len aby svoje milované dievčatko našiel.

Tento príbeh so šťastný koncom sa začal písať 8. januára 1994. Wang Ming-čching spolu so ženou a trojročnou dcérkou Čchi-feng​ predával zeleninu a ovocie na moste v meste Čcheng-tu. Zákazníci sa k nim hrnuli, a tak na malý okamih spustili dievčatko z očí. „Bolo to iba päť minút. A moje dcéra zmizla,“ opísal svoj najhorší okamih v živote Wang Ming-čching pre denník West China Daily.

Rodičia ju okamžite začali hľadať, no neúspešne. O situácii informovali aj políciu, no jej pátranie bolo tiež márne. Napriek tomu sa rodičia nikdy nevzdali a využili snáď všetky dostupné prostriedky, aby ju našli. Bolo to však ako hľadať ihlu v kope sena, pretože mesto Čcheng-tu v provincii S´-čchuan malo v tých časoch až tri milióny obyvateľov, pričom ich počet rapídne rástol.

Prehľadal by aj všetky kúty sveta

Utrápeným rodičom sa medzičasom narodila ďalšia dcéra, no na tú stratenú nedokázali zabudnúť. Wang sa napokon rozhodol, že sa stane taxikárom. „Jedného dňa možno nastúpi do môjho auta sama,“ dúfal vtedy utrápený otec.

Od roku 2015 precestoval Wang tisíce kilometrov a na svoje dievčatko sa pýtal úplne každého, kto k nemu nastúpil. A hoci o nej nikto nemal žiadne správy, každému rozdával jej detskú podobizeň, lebo človek nikdy nevie...

Okrem toho si jej fotografiu nalepil aj na vozidlo. Netradičný taxík si čoskoro získal pozornosť okoloidúcich, ale aj veľkých celoštátnych médií. Srdcervúci príbeh oslovil aj známe celebrity, ktoré sa Wangovi snažili všemožne pomôcť, a dokonca vypísali aj odmenu pre toho, kto by mal o nej bližšie informácie.

Stratená dcéra sa po neuveriteľných 24 rokoch vrátila k biologickej rodine. Foto: Repro foto Daily mail

Návrat dcéry

Po takejto medializácii sa pánovi Wangovi ozval aj policajný kreslič, ktorý vypracoval nový identikit toho, ako by mohla Čchi-feng vyzerať v dospelosti. Jej portrét sa šíril po sociálnych sieťach a oslovil množstvo ľudí.

Medzi nimi aj Kchang Jing, ktorá žila o dvetisíc kilometrov ďalej v pobrežnom meste Čchang-šu. Dnes 27-ročná žena zostala poriadne zarazená, pretože policajný portrét sa na ňu neuveriteľne podobal. Zaujala ju predovšetkým jazva na čele, akú mala aj ona.

Kontaktovala preto pána Wanga s tým, že možno práve ona je tá, koho hľadá. Rodičom sa takmer zastavilo srdce. Aby si boli všetci istí, podstúpili testy DNA, ktoré na veľkonočnú nedeľu odhalili, že Kchang je skutočne ich stratená dcéra. „Odteraz som tu iba pre teba. Nemusíš sa ničoho báť. Pomôžem ti,“ boli prvé slová, ktoré Wang adresoval svojej dcére v telefóne.

Prvé stretnutie stratenej dcéry s biologickou matkou. Foto: Facebook/PF Che Nafuti Nafuti

Žila iba za "rohom"

„Nemôžem vám ani zdeliť, koľko nádejí, sklamaní a zúfalstva sme si za uplynulých 24 rokov prežili. A teraz sa konečne môžeme stretnúť,“ povedal reportérom Wang. Jeho sen sa napokon splnil v utorok. Kchang pricestovala spolu so svojím manželom do svojho rodného mesta a jej stretnutie s biologickými rodičmi bolo naozaj plné emócií.

Rozpovedala im príbeh o tom, ako so svojimi adoptívnymi rodičmi žila v mestečku vzdialenom iba dvadsať kilometrov od nich. Dodnes však nie je úplne jasné, ako k jej zmiznutiu došlo. Pravdepodobne ju však uniesli.

Tento prípad však v miliardovej republike nie je ani zďaleka ojedinelý. Odhaduje sa totiž, že ročne tu zmizne okolo 60-tisíc detí, ktoré sú následne poskytnuté na adopciu.

Prípad Wanga a stratenej Kchan je však jedinečný tým, že mal šťastný koniec. Ukazuje, že ak sa človek vzprieči osudu a bojuje za to, čo naozaj miluje, dokáže aj nemožné. Rodičia sa totiž nikdy nevzdali, hoci ostatní im vraveli, že ich malé dievčatko je už navždy stratené...