Fantastická správa! Vzpierač Matej Kováč získal BRONZ v nadhode do 105 kg

V Kováčovi sa bezprostredne po bronzovom nadhode miesili pocity.

Bukurešť 1. apríla (TASR) - Slovenský vzpierač Matej Kováč získal v nedeľu na majstrovstvách Európy v Bukurešti bronzovú medailu v nadhode do 105 kilogramov. Jeho najlepší pokus mal hodnotu 206 kg, následných 212 kg už bolo nad jeho sily. Predtým si v trhu nepripísal ani jeden platný pokus a v dvojboji bol bez hodnotenia.

V Kováčovi sa bezprostredne po bronzovom nadhode miesili pocity. "Aspoň som si napravil chuť po nevydarenom trhu. Prevláda však sklamanie, pretože som mal dobre natrénované. Nebolo to také ťažké, aby som to nemohol dať. Samozrejme, bronzová medaila ma teší a nie som zase taký starý, aby som v budúcnosti nemohol bojovať o ďalšie," povedal Kováč pre TASR.

"Škoda základného pokusu v trhu, ktorý by asi znamenal štvrté miesto. Je to zvláštne, ale sme smutní aj napriek tomu, že máme medailu v nadhode. Maťo vytiahol prvý pokus v trhu pomerne vysoko a vtom zacítil bolesť v lakti. Pokus mu následne nevyšiel a už mal ten lakeť v podvedomí. Vo vzpieraní je veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvnia výkon. Sú také, ktoré sa dajú predvídať aj ovplyvniť, ale sú aj také, ktoré sa predvídať nedajú. Veľakrát je to aj šťastí," uviedol reprezentačný tréner Rudolf Lukáč pre TASR.