TASR

Stavebné firmy by uvítali súťaženie zákaziek nielen podľa ceny

Hodnotenie výberových konaní by mala podľa stavebných firiem ovplyvňovať okrem ceny najmä kvalita použitých materiálov.

Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 26. marca (TASR) – Štyri pätiny stavebných firiem by uvítali zmenu súčasnej legislatívy tak, aby zavádzala povinnosť súťažiť verejné zákazky podľa viacerých kritérií, nielen podľa ceny. Kritérium ceny by podľa nich malo tvoriť maximálne polovicu váhy celkového hodnotenia. Ovplyvňovať by ho mala aj kvalita použitých materiálov a referencie z predchádzajúcich realizácií. Vyplýva to z kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva na 1. štvrťrok 2018, spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Osem z desiatich (83 %) stavebných firiem si myslí, že verejné zákazky by sa mali súťažiť aj podľa iných kritérií a nie iba podľa ceny. Tomuto kroku sú naklonené najmä veľké stavebné spoločnosti (90 %). "Minulosť aj prítomnosť dokazuje, že jediné kritérium ceny nezabezpečuje kvalitnú realizáciu stavby. Závisí od predmetu obstarávania, technickej náročnosti, ale v priemere by kritérium ceny malo dosahovať maximálne 70 %," myslí si riaditeľ firmy Hochtief SK Miroslav Beka.

Súčasná právna úprava sa však podľa obchodného riaditeľa firmy Doprastav Jána Záhradníka meniť nemusí. Problém vidí skôr v neochote obstarávateľov využiť možnosti, ktoré ponúka zákon o verejnom obstarávaní, napríklad multikriteriálne hodnotenie. "Postaviť jedno kritérium, cenu, je síce jednoduchšie, výsledkom súťaže s jediným kritériom sú aj zhotovitelia, ktorých si obstarávatelia neželajú a neveria, že im budú schopní odovzdať kvalitné dielo," upozornil.

Hodnotenie výberových konaní by mala podľa stavebných firiem ovplyvňovať okrem ceny najmä kvalita použitých materiálov. Ďalším kritériom by mali byť referencie z predchádzajúcich realizácií. "Dôležitý je aj termín a nemožno prehliadať ani kvalifikačné kritéria a bezpečnosť. Cieľom súťaže by malo byť, aby sa zhotoviteľom stala spoločnosť, ktorá to sama vie postaviť, má skúsenosti a garantuje kvalitu a termín," zdôraznil predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stavby mostov Milan Svoboda.

Záujem o kvalitu použitých materiálov majú podľa prieskumu hlavne privátni investori (93 %). Oproti tomu verejní investori sa zaujímajú o kvalitu len v 51 % prípadov. Materiály uvedené v projektovej dokumentácií nahrádzajú stavebné spoločnosti najmä vtedy, keď si to praje zákazník (57 %), ďalším dôvodom je ušetrený čas a peniaze.