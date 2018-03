Dobré noviny

Má 12 rokov, Aspergerov syndróm a IQ vyššie ako Einstein či Hawking. O tomto chlapcovi budeme ešte veľa počuť

V prvom roku života dokázal čítať. Dvanásťročný chlapec prekonal najväčších géniov sveta.

CARDIFF 26. marca - Má iba 12 rokov, no svojou výnimočnosťou a inteligenčným kvocientom prekonal aj tých najväčších géniov našej doby. Harrisonovi Caseyovi vo veku štyroch rokov diagnostikovali Aspergerov syndróm, no aj napriek tomu sa stal jedným z najmladších členov Mensy. „Išlo to celkom dobre. Testu som sa zúčastnil preto, lebo som si myslel, že môžem dosiahnuť veľmi dobrý výsledok. A mal som pravdu,“ prezradil pre média chlapec, ktorý počas testovania získal maximálny možný počet bodov.

Harrison pritom svojím výsledkom prekonal o dva body aj mená, ako sú Albert Einstein či Stephen Hawking. Títo velikáni pravdepodobne podobné testy nikdy neabsolvovali, avšak ich IQ je odhadované na 160 bodov. Chlapcovi rodičia si výnimočnosť svojho synčeka uvedomovali už od malička. Keď mal totiž jeden rok, vraj čítal noviny. Keď mal tri roky, bez problémov ovládal malú násobilku. Dvanásťročný chlapec má veľké plány aj do budúcna. Chcel by sa stať patológom a vynájsť doposiaľ neexistujúce lieky, ktoré by mali pomôcť pri liečbe nevyliečiteľných chorôb.