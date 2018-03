Kristína Jurzová

Bulharskí dedinčania zachraňujú zamrznutých bocianov, nosia si ich domov

Bocianov vidno v našich končinách čoraz menej. Nie každý jedinec totiž prežije migráciu. Ak nejakého zbadáte tento rok, mali by ste sa poďakovať Bulharom.

Safet Halil a jeden z jeho nových domácich miláčikov. — Foto: reprofoto The Guardian

ZARITSA 25. marca (Dobré noviny) - Keď okolo ženy preletí bocian, nejedna sa poteší. Veď bociany predsa nosia deti... Aspoň takto sa to hovorí v tých našich slovenských končinách. A hoci tieto operence vidno z roka na rok menej, túto sezónu to bude hotový zázrak. Migráciu týchto sťahovavých vtákov totiž ohrozilo počasie. Našťastie, bociany sú obľúbené nielen u nás, ale aj v Bulharsku, kde ich ľudia zachránili pred istou smrťou.

Bocian biely je jeden z našich najznámejších vtákov, ktorí prilieta na Slovensko začiatkom apríla. Zimuje však v Strednej a Južnej Afrike. Kým tam dorazí, musí preletieť asi 5 000 až 10 000 kilometrov ponad Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Izrael a Sinajský polostrov do Egypta. A to isté smerom naspäť. Celé to trvá dvadsať až štyridsať dní, pričom až dva týždne z toho strávi odpočinkom. Žiaľ, nie každý túto migráciu zvládne.

Kritické boli pre nich predovšetkým posledné dni, pretože v Bulharsku ich zastihlo nečakane mrazivé počasie. Polia boli obsypané stovkami vtákov a hrozilo, že v snehu zamrznú. Nedokázali sa hýbať, pretože ich krídla boli pokryté ľadom. Ich osud však nebol ľuďom ľahostajný.

Safet Halil prichýlil vo svojom domove už päť bocianov. Foto: reprofoto The Guardian

"Našiel som päť zamrznutých bocianov pri dedinskej ceste," povedal 53-ročný Safet Halil z dediny Zaritsa pri meste Dulovo. "Vzal som ich domov, zapálil sporák, aby som ich zahrial a nakŕmil som ich rybami."

Halil, ktorý pracuje ako cestár, sa na sociálnych sieťach podelil o svoje zážitky a žiadal o pomoc verejnosť. Príbeh jeho a bocianov nenechal nikoho chladným a inšpiroval ďalších ľudí v tomto regióne, ktorí nasledovali jeho príklad. Dobrosrdeční ľudia vo svojich domovoch prichýlili viac ako 40 vtákov.

Ďobnutia ich nezastavia

Pomoci sa chopili aj ochranári zvierat, ktorí uviedli, že bociany počas cesty zvyknú nocovať v korunách stromov. Nebolo toho však schopné, pretože mali krídla pokryté ľadom. "Je to po prvýkrát, čo sme v Bulharsku videli toľko bocianov v núdzi," povedala Hristina Klisurova z rehabilitačného centra na ochranu voľne žijúcich živočíchov Zeleného Balkánu.

Apelovala na ľudí, aby prístrešie poskytli len tým bocianom, ktoré pomoc naozaj potrebujú, a nie zdravým silným jedincom. Zároveň ich vyzvala, aby sa nesnažili zvieratá domestifikovať, ale vrátili ich späť do prírody.

Vzhľadom ne zlé prognózy počasia to však môže potrvať ešte niekoľko dní. Meteorológovia varujú, že teploty hlboko pod nulou, silný vietor a snehové búrky zatiaľ neutíchnu. Aj to je dôvod, prečo si chce Halil päť nových členov domácnosti zatiaľ ponechať. "Už som stihol dostať do ramien dve-tri ďobnutia," usmial sa s tým, že mu to vôbec nevadí.