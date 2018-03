Dominika Dobrocká

Chlapec mal ráno problém zaviazať si šnúrky na topánkach. Rodičia ani netušili, že ich synčeka čaká najväčší boj jeho života

Nečakané ochorenie zmenilo celej rodine život. Malý futbalista však svoj boj vyhral.

LONDÝN 21. marca - V máji roku 2014 sa život rodiny vtedy desaťročného Alfieho obrátil naruby. Zdravý chlapec, ktorý miloval futbal, sa jedného rána jednoducho nedokázal postaviť na nohy. Keď ho jeho mamička Linzii Buttová ráno čakala, nevedela si vysvetliť, prečo mu príprava tak dlho trvá. „Mami môžeš mi pomôcť obuť si topánky?“ spýtal sa zrazu Alfie. Myslela si, že sa na futbale zranil, keďže len pár dní pred tým spadol, a tak mu pomohla obuť sa, zaviazať šnúrky a odviezla ho do školy. O pár hodín prijala rodina telefonát od Alfieho učiteľa. Chlapec totiž už nebol schopný sa prezuť ani písať. Jednoducho nebolo všetko v poriadku. „Nemal som žiadne bolesti, len som nedokázal nič urobiť,“ spomína na situáciu samotný Alfie.

Šokujúca diagnóza

Desaťročný futbalový zanietenec bol prijatý do nemocnice. Chlapcovi prestala fungovať pravá stana tela, nedokázal stáť na nohách, a tak bol nútený posadiť sa na invalidný vozík. Lekári mali podozrenie na nádor mozgu. „Všetko sa odohralo veľmi rýchlo po tom, ako spadol na futbale. Všetko sa zmenilo v priebehu jednej noci.“ spomína matka Linzii. Alfie nedokázal ovládať pravú ruku ani nohu. Alfie bol ihneď prevezený do nemocnice v južnom Londýne, kde mu po vyšetrení MRI lekári diagnostikovali zriedkavú poruchu mozgu, ktorá poškodzuje ochranný kryt obklopujúci nervové vlákna v mozgu a spôsobuje spomalenie alebo dokonca zastavenie nervových impulzov, čo spôsobuje neurologické problémy. Alfieho rodičov diagnóza šokovala a rozplakala.

Zmena správania

Linzii sa vyjadrila, že pred nehodou na futbale jej syn nemal žiadne príznaky spomínaného ochorenia. Čo však priznala, bolo, že sa mierne zmenilo jeho správanie, ktoré bolo pravdepodobne spôsobené poruchou mozgu. „Prijali sme niekoľko telefonátov zo školy, že jeho správanie sa zmenilo a nedokáže sa sústrediť. Je zvyčajne dosť tichý a snaží sa nebyť stredobodom pozornosti, preto ma to prekvapilo,“ povedala Linzii. Rodičia si však zmenu správania u svojho syna vysvetlili tým, že mu jeho nový učiteľ nesadol, a tak sa správa inak.

Obrovská podpora

Alfie zostal v nemocnici desať dní. Rodina si nedokázala predstaviť, čo bude nasledovať. Vráti sa do školy? Ako dlho to bude trvať? Otázky, ktoré oboch rodičov neustále prenasledovali. Všetci blízki však chlapca počas pobytu v nemocnici podporovali a boli mu oporou. „Staršia sestra Chloe chodila každý deň autobusom do nemocnice. Jeho starší brat Josh mu priniesol čokoládu a svojich priateľov,“ opisovala priebeh Alfieho mama. Linzii s ním dokonca celých desať dní strávila v nemocnici. Alfie sa podroboval rôznym rehabilitáciám a liečbe, ktorá mu mala pomôcť opäť sa postaviť na nohy. Rodičia sa snažili svojmu synčekovi splniť všetko. Pravidelne mu tak nosili pizzu, ktorá mu vždy dokázala vylepšiť náladu.

Malý bojovník

Po prepustení z nemocnice bol chlapec domov poslaný s invalidným vozíkom a barlami. „Vtedy som si uvedomila, čo sa vlastne stalo. Myslela som si, že sa budem musieť vzdať svojej práce, aby som sa o neho postarala. Lekári nevedeli, ako dlho to bude trvať a ja som začala premýšľať nad tým, že to bude dlhodobé,“ spomína Linzii. Malý futbalista však preukázal svoju bojovnosť. Chcel byť so svojimi priateľmi a opäť začať chodiť do školy. Tvrdo pracoval a výsledkami prekvapoval aj samotných lekárov. Štyri mesiace po nehode sa Alfie vrátil do školy, postupne začal chodiť a stal sa medzi žiakmi celebritou. O dva roky neskôr vysadili chlapcovi lieky, vrátil sa späť na futbal a našiel si novú lásku, bicyklovanie. Alfie má teraz 14 rokov a darí sa mu výborne. Rodičia sa pochopiteľne obávajú, že sa ochorenie vráti, avšak sú šťastní za každý jeden deň.