Dnes o 14:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tereze dávali lekári len 1 % šancu na prežitie. Ona sa však odmietla vzdať a ukázala im, čo je to bojovnosť

Život je nevyspytateľný a prináša tie najneočakávanejšie situácie. Mladá Tereza o tom vie svoje. Bojovala o holý život, dnes si uvedomuje dôležitosť každej chvíle.

Tereza Bártová sa nevzdala — Foto: Facebook/Tereza Bártová

TEPLICE 20. marca - Život prináša rôzne úskalia. Češka Tereza Bártová bola veľmi aktívnym dieťaťom, čo jej zostalo až do dospelosti. Rodičia ju viedli k všestrannosti. Šport bol jej veľkou vášňou. Venovala sa ženskému florbalu, squashu, behala polmaratóny, lyžovala a pretekala na horských bicykloch. Všetko sa zmenilo v apríli minulého roka, keď sa pripravovala na štátnice. Presne 11. apríla dostala Tereza teplotu, zimnicu a bolesti hlavy. O pár hodín sa pridalo zvracanie. Nikoho však nenapadlo, že mladé telo napadla veľmi vážne infekčné ochorenie. „Našli sme ju vystrašenú v posteli. Necítila si nohy. Kožu jej pokrývali fialové mapy,“ prezradil pre portál nevzdavejto.eu Terezin blízky.

Minimálna šanca na prežitie

Keď sa Terezka o deň neskôr ráno zobudila, pochopila, že nie je všetko v poriadku a už vôbec nejde o bežnú virózu. „Nedokázala som sa už ani postaviť na nohy. Našťastie v ten deň prišiel otec z práce zo zahraničia a odviezol ma k lekárovi,“ prezradila pre portál idnes.cz. Obvodný lekár ju poslal do nemocnice, kde sa dozvedela svoju diagnózu, hneď nato bola prevezená na infekčné oddelenie do Ústí nad Labem. Tam upadla do bezvedomia a jej orgány začali zlyhávať. Z bežnej chrípky sa nakoniec vykľula meningokoková meningitída. Šanca na prežitie bola jednopercentná.

Foto: Facebook/Tereza Bártová

Nepríjemné prebudenie

Choroba Terezu pripravila o obe nohy a šesť prstov na rukách. Chuť žiť a nevzdať sa však bola silnejšia ako choroba. Mladá žena sa po troch týždňoch v umelom spánku prebrala a celému svetu dala najavo, že jej čas odísť ešte nenastal. Nikto však neráta s tým, že síce zaspí úplne v poriadku, no zobudí sa bez nôh a prstov. Na takúto situáciu sa jednoducho nedá pripraviť. „Možno je dobré, že sa mi pri prebúdzaní realita ešte nejakú dobu prelínala so snom. Až postupne mi dochádzalo, čo všetko sa stalo,“ spomína Tereza.

Obrovská podpora

Po prebudení nasledovali mesiace liečby, ktoré sprevádzali mnohé komplikácie. Službu jej vypovedali obličky. Keď už sa zdalo, že je všetko na najlepšej ceste, prišla ďalšia rana. Pri Tereze počas celej doby stála rodina a priatelia. S okolím sa dlhé dva mesiace dorozumievala len prostredníctvom abecednej tabuľky, keďže mala v krku hadicu na dýchanie. Ochorenie Terezke poškodilo aj zrak. Mladá žena mala a stále v sebe má viac sily ako ktokoľvek iný. Aj napriek ťažkému osudu má chuť žiť a bojovať. Postupne sa naučila písať a taktiež chodiť na protetických nohách. „Každý deň si hovorím, že sa mám na čo tešiť. Som rada, že tu vôbec môžem byť. Viem, že môj život bude iný, ale bude,“ prezradila Tereza.

Bojovníčka Tereza sa postupne plánuje vrátiť ku všetkému, čo celý život milovala. Výnimkou nie je ani šport. Už teraz hľadá rôzne alternatívy. Po desiatich mesiacoch si napríklad sadla za volant, či na upravený bicykel. Užíva si všetko naplno a uvedomuje si hodnotu života. „Spoznala som za tú dobu veľa dobrých ľudí. Keď vidím, aké ťažké to niektorí majú, tak si poviem, že mi skoro nič nie je,“ priznala pre portál idnes.cz Tereza.